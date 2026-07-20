2026-07-20 21:03 旅遊經
全台最美泳池旅宿推薦 跟著泳池旅行一「夏」！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Booking.com依旅客偏好精選全台5間無邊際泳池旅宿。
- 重點二：台北新板希爾頓、漢來日月行館等主打城市與湖景。
- 重點三：阿里山英迪格與煙波花蓮太魯閣展現山海文化特色。
今夏跟著泳池去旅行！(圖片由Booking.com提供）
【旅遊經 洪書瑱報導】
盛夏時節，游泳池不只是旅宿中的休閒設施，更成為旅人放慢步調、消暑休閒、欣賞目的地風景的另一種方式。在所有飯店中，您心目中最愛那家飯店泳池呢？根據 Booking.com 調查顯示，高達 56% 的台灣旅人在規劃休閒旅遊時，會將「住宿設施（如游泳池、健身房、SPA等）」視為決定下榻處的關鍵考量，尤其當泳池延伸至城市天際、湖泊或山海景致之間，更能讓旅人在暢游之餘，以不同視角感受旅途風光。為此，Booking.com精選「全台五間無邊際泳池旅宿」！不論是坐落於都會核心、能俯瞰雙北璀璨夜景的「台北新板希爾頓酒店」，擁抱世界級日月潭水天一色的「漢來日月行館」；亦或是隱身於壯麗山海間、倘佯太平洋藍調的「煙波花蓮太魯閣」等，另雖不是邊際泳池，但因環境等而讓旅人心裡留下足跡的泳池飯店，都能讓人在夏天享受最沁涼的旅行風景。
一、台北新板希爾頓以及板橋凱撒，無邊際泳池坐擁城市百萬夜景──
坐落於都會核心、能俯瞰雙北璀璨夜景的「台北新板希爾頓酒店」與「板橋凱撒」（圖片由Booking.com提供）
「台北新板希爾頓酒店」與「板橋凱撒」坐落於「板橋區」最繁華商業核心，極佳的機能使其成為度假的頂級首選，全館最受瞩目的夢幻亮點，莫過於32樓的「棕櫚樹屋頂無邊際泳池」，池畔點綴著南國風情擺設與熱帶植物，並備有舒適搖籃椅。碩大寬敞的泳池設計營造出在海中暢遊的無限延伸感。白天能遠眺山嵐環繞的市景；夜幕降臨，更能將雙北璀璨迷人的夜景盡收眼底。此外，酒店內所有客房皆擁有明亮採光與絕美城景，館內亦設有專業健身中心及異國料理餐廳，全方位為旅人打造最極致的都會假期。
二、南投漢來日月行館，天地一線湖畔的無邊際泳池──
南投「漢來日月行館」在湖畔美景映照下，旅人能在泳池悠然感受天際線與壯麗山川交會的感動（圖片由 Booking.com 提供）
「南投魚池」的「漢來日月行館」坐落在涵碧半島的制高點，頂樓擁有全日月潭海拔最高的「高空無邊際泳池」，視覺上營造出泳池延伸至潭水的無界感。旅人能在如鏡面般的湖畔美景中，享受水天相連的極致視野。不只泳池驚豔，飯店更將「270度無敵湖景」的優勢發揮到極致！無論是舒壓的三溫暖湯屋，還是面朝湖景的健身房，皆能一覽湖光山色，打造全方位的美景感官體驗。除此之外，飯店也宛如一座精緻的藝術美術館，於各樓層展出多件國際級藝術珍藏，包含草間彌生標誌性的作品《南瓜》以及台灣當代著名雕塑家朱銘的《太極系列》，讓藝術融入度假生活。住宿方面，所有客房皆配備專屬陽台，讓人在微風與日光中細細品味日月潭的朝夕變化，享受最極致講究的休憩時光。
三、高雄TAI Urban Resort 承億酒店，透明泳池帶來全新港都視野──
坐落於南台灣核心的「高雄」「TAI Urban Resort 承億酒店」，其 24 樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」以全透明池底與懸挑設計，讓人在暢游時彷彿漂浮在港都高空；傍晚時分，旅人能在此遠眺西子灣的絕美夕陽、在池畔酒吧品味精緻下午茶，或體驗不定期舉辦的狂歡池畔派對。除了高空泳池，酒店館內匯聚奢華精緻料理，全方位滿足饕客味蕾。在客房設計上，208 間多樣化客房呈現明亮簡約的當代美學，讓璀璨市景與夕陽餘暉成為旅程中最奢華的背景。
四、阿里山英迪格酒店，結合原住民文化底蘊的泳池體驗──
坐落在「嘉義」的「阿里山英迪格酒店」，是全台海拔最高的國際品牌酒店。其最亮眼的設施，莫過於阿里山地區唯一的「無邊際景觀泳池」。頂樓泳池外觀特別融合鄒族原民圖紋設計，讓旅人在壯麗的山林環抱下暢游，同時品味在地深厚的人文底蘊。飯店更將阿里山的自然與人文體驗發揮到極致，從頂樓觀星平台、深度採茶行程，到餐廳內將鄒族文化與在地時令玩味交織的創意料理，無一不令人驚艷。在這裡，旅人只需推開窗，便能輕鬆與阿里山的日出、雲海及浩瀚星空溫柔相遇。
五、煙波花蓮太魯閣，遙望太平洋藍調的無邊際泳池──
「煙波花蓮太魯閣」泳池整體空間採用大片玻璃造型設計，完美引入開闊視野（圖片由 Booking.com 提供）
鄰近「花蓮」太魯閣國家公園的「煙波花蓮太魯閣」，坐擁絕佳的自然景觀與山海景色。園區共規劃有三大館別，其中「沁海館」二樓設有無邊際泳池，泳池整體空間採用大片玻璃造型設計，完美引入開闊視野。當旅人輕盈地在池中徜徉，東台灣無邊無際的蔚藍美景也隨之盡收眼底；若想進一步放鬆，一旁的水療池、戶外靜心休憩區及觀景平台則是洗滌塵囂的絕佳去處。館內三種截然不同的住宿風格也是一大亮點：無論是直面太平洋的「沁海館」、散發東方文化氣息的「山闊館」，或是輕鬆閒適的「煙波花時間」，皆能完美對應旅人需求，讓人漫遊於花蓮專屬的靜謐與舒適之中。
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店(圖：寒舍飯店集團提供)
晶泉丰旅(圖：晶華飯店集團提供)
華泰瑞苑(圖：華泰集團)
太魯閣晶英酒店峽谷泳池。圖：太魯閣晶英酒店提供
除了業者所推薦全台五間無邊際泳池旅宿外，事實上還有不少飯店泳池也受到青睞，如：鄰近台北101的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店；士林官邸的「台北士林萬麗酒店」，以及福爾摩沙遊艇酒店墾丁H會館、位於墾丁的華泰瑞苑、礁溪晶泉丰旅、煙波大飯店蘇澳四季雙泉館、太魯閣晶英酒店等，都受到旅人喜歡！
以上圖片：業者提供
精華 FAQ
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文章聚焦全台具有特色泳池的旅宿，特別是無邊際泳池與高空景觀泳池，強調可結合城市夜景、湖景、山景與海景，讓住宿本身成為旅行亮點。
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包括台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒、漢來日月行館、高雄TAI Urban Resort承億酒店、阿里山英迪格酒店與煙波花蓮太魯閣，分別主打都會、湖畔、港都、山林與海景。
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文中指出，有56%的台灣旅人會把住宿設施列為選飯店的重要考量。泳池不只提供消暑與休閒功能，也能讓旅人在游泳時欣賞目的地風景，提升整體度假體驗。