夏季旅展／日管處四大軸線微型旅遊 限量遊程1元競標 一同低碳暢遊日月潭

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日管處以四大主題微型旅遊軸線推廣大日月潭觀光廊帶。

日管處以四大主題微型旅遊軸線推廣大日月潭觀光廊帶。 重點二： 旅展現場推出限量遊程1元競標與多項互動好禮活動。

旅展現場推出限量遊程1元競標與多項互動好禮活動。 重點三：主打台灣好行低碳串聯湖區、山林與鐵道聚落旅遊。

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假旅遊旺季正式引爆！交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）將於07/17-07/20進駐「台北國際夏季旅展」（台北世貿一館／攤位號碼：B130），本次以「從水上玩到山林，這夏就到日月潭！」為主題，打破傳統單點旅遊框架，整合「大日月潭觀光廊帶」，強勢推出「四大主題微型旅遊軸線」，現場更祭出超震撼的「限量遊程1元競標」、限定大禮包及舞台互動好禮，邀請遊客搭乘「台灣好行」，開啟一場夏日專屬的低碳探索之旅。

▲四大主題旅遊軸線－「日月潭親水活動 SUP」。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日管處表示，今年的推廣策略全面升級，跳脫以往單一景點或個別店家的個別行銷，而是透過大區域整合與主題包裝，深度串聯日月潭、魚池、埔里、桃米、頭社、水里、車埕及集集等特色據點。規劃出的四大深度旅遊軸線，涵蓋親水活動、生態探索、農村體驗、鐵道慢遊及手作文化，讓民眾看見日月潭多元面貌的觀光魅力。

▲主題旅遊軸線－「藝文生態・桃米、埔里線」。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

▲主題旅遊軸線－「田園秘境・頭社線」。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

◎ 四大主題旅遊軸線包含：

・水岸樂活・日月潭、魚池線＋親水活動SUP

結合時下最夯的SUP立槳體驗、環湖自行車道慢行，暢遊湖畔並品嚐在地魚池紅茶與農特產，感受極致的水岸休閒魅力。

・藝文生態・桃米、埔里線

串聯桃米生態村的自然豐富生態、紙教堂的建築之美，並結合埔里在地工藝，最適合安排一趟兼具教育與美感的慢遊小鎮之旅。

・田園秘境・頭社線

走訪全台獨特的頭社泥炭土活盆地，體驗會跳舞的泥土，並欣賞黃金針花海，沉浸在療癒的特殊地貌與田園風光中。

・懷舊鐵道・水里、車埕、集集線＋陶藝活動

順著集集線鐵道，延伸至水里蛇窯陶藝手作與車埕木業文化聚落，在山城中體驗時光倒流的懷舊慢旅。

日管處展區特別以「日月潭湖光山色」為設計主軸，現場不僅鋪設浪漫的藍色水紋地貼，更搬來實體 SUP 立槳衝浪板，打造夏日感爆棚的拍照打卡聖地。展期首日（07/17）更特別邀請精通三語的超人氣旅遊 KOL「若妘 Sophy」親臨現場直播，不藏私分享日月潭最火紅的網美拍照打卡技巧與私房秘境，帶領線上與線下的觀眾一同感受夏季日月潭的專屬魅力。

▲旅展期間，連續不間斷推出「好禮大 FUN 送」，最受矚目的絕對是「四大主題遊程1元起標」。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

旅展期間，展位將連續四天不間斷推出「好禮大 FUN 送」系列活動，最受矚目的絕對是「四大主題遊程1元起標」，有機會用銅板價搶下高質感遊程！現場還有社群互動送限量文創品、舞台有獎徵答闖關等好康。只要完成指定互動任務，就有機會將夏日消暑摺扇、在地精選紅茶包、商圈共好福袋以及喔熊（Oh!Bear）限定週邊等豐富好禮帶回家，每日數量有限，送完為止。

日月潭國家風景區管理處處長王智益表示：「日月潭不僅是享譽國際的指標景點，更是一個非常適合親子家庭、戶外玩家與深度旅遊愛好者的低碳永續旅遊目的地。今年我們特別透過台灣好行大眾運輸與區域遊程的完美串聯，就是希望打破大眾對日月潭『只能看湖』的刻板印象。民眾可以非常輕鬆、無負擔地從湖岸走進山林、從刺激的水上活動延伸到鐵道小鎮與農村聚落，體驗層次更豐富、更具在地生命力的旅行方式。誠摯邀請全台民眾在07/17-07/20親臨台北世貿一館，來日月潭展區搶優惠、拿好禮，為自己與家人規劃一場高質感的夏日低碳微型旅遊，一起從水上玩到山林，這夏就到日月潭！」。

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