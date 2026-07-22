2026《台灣米其林指南》必比登推介！台南30家美食入選 羊肉、鮮魚料理、冬菜鴨3家新上榜

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台東熱氣球嘉年華帶動住宿需求，榜單以網路聲量排行。

台東熱氣球嘉年華帶動住宿需求，榜單以網路聲量排行。 重點二： 禾風新棧度假飯店以8,564筆聲量奪冠，主打親子設施。

禾風新棧度假飯店以8,564筆聲量奪冠，主打親子設施。 重點三：日暉國際渡假村與鹿鳴溫泉酒店等溫泉飯店也很受關注。

2026台東十大飯店推薦

每年夏季最受矚目的台東熱氣球嘉年華盛大開跑！五彩繽紛的熱氣球升空畫面也帶動一波旅遊熱潮，吸引全台各地遊客紛紛湧入台東度假。不過，想朝聖這場年度活動盛事，住宿地點絕對是規劃行程時不可忽略的一環，從距離活動會場較近的鹿野高台周邊，到交通便利、生活機能極佳的台東市區，各式旅宿選擇琳瑯滿目，究竟該住哪一間？不妨參考《網路溫度計DailyView》每日更新的「度假飯店」網路口碑排行，無論是老字號的五星飯店，還是近年人氣竄升的新興旅宿，通通都能一次掌握。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十個討論度最高的台東飯店清單。其中，坐擁12公頃綠地的鹿鳴溫泉酒店位居第四、擁有五星級與溫泉標章雙認證的日暉國際渡假村直衝第二；而素有「台東101」之稱的台東桂田喜來登酒店，這次則意外跌出榜單前段班。究竟在這場台東飯店爭霸戰中，誰能強勢奪冠呢？完整排行榜馬上揭曉！

No.10 趣淘漫旅 台東館

翻攝FB／ 趣淘漫旅 台東館

網路聲量：468筆

趣淘漫旅是凱撒飯店旗下的連鎖品牌，目前全台共有三家分館，以高CP值、年輕潮流風格深受不少旅客青睞。其中，台東館坐落於台東火車站旁，步行僅需3分鐘即可抵達，周邊亦聚集多家租車行 ，無論搭乘台鐵前往，或規劃租車展開台東深度之旅，都能輕鬆銜接行程，是不少旅客住宿的熱門選擇。

一踏入大廳，映入眼簾的是充滿童趣風的熱氣球主題設計。館內巧妙融入台東最具代表性的熱氣球元素，以繽紛色彩打造宛如童話世界般的迎賓空間，不僅呼應在地特色，也成為不少旅客爭相拍照的打卡場景。客房則採用海洋藍與陽光黃作為主色調，整體風格簡約明亮，部分親子與特色房型更設有可愛小帳篷，增添住宿的趣味與驚喜。網友表示「大廳滿滿的熱氣球裝飾，很有童話感 」、「房型很寬敞，沉穩中有繽紛的童趣色彩 」、「房間裡面有玩具跟帳篷，小孩自己玩的很開心，推一個」。

No.9 台東綺麗渡假村

翻攝FB／台東綺麗渡假村

網路聲量：617筆

綺麗渡假村距離鹿野高台僅約10分鐘車程，是造訪熱氣球嘉年華的絕佳落腳處。無論是清晨驅車追逐第一顆熱氣球升空的感動，或是傍晚留步欣賞絢麗的光雕音樂會，都能輕鬆往返，因此成為不少旅客暑假入住的熱門選擇。園區坐落於花東縱谷間，四周群山環繞、綠意盎然，營造出遠離城市喧囂的度假氛圍。 館內提供一般客房與獨棟Villa兩種房型；其中，Villa 房型最令人心動的，莫過於那座專屬的戶外湯池。讓旅客在泡湯的同時，也能飽覽花東縱谷的遼闊山景，享受難得的靜謐與放鬆。

露天泳池、溫泉設施及Spa水療等休閒空間，不論是親子同行還是情侶出遊，都能找到適合的度假節奏。網友分享心得表示，「離鹿野高台不遠，看熱氣球很方便，很適合當作台東兩天一夜住宿點 」、「飯店房間很大，房內就有溫泉浴池可以泡湯，真的很舒服 」、「非常適合帶小孩來渡假休憩，大人享受溫泉，小孩享受戶外設施和遊戲空間」。

No.8 台東桂田喜來登酒店

網路聲量：884筆

台東桂田喜來登酒店是東台灣首間國際連鎖五星級品牌酒店，其憑藉優越的地理位置與完善的度假設施，長年成為台東市區的熱門住宿選擇 。飯店坐落於熱鬧的市中心，步行約5分鐘即可抵達鐵花村音樂聚落，而樓下就是熱鬧非凡的正氣路夜市，無論想品嚐在地小吃，或規劃前往台東各大景區，都相當便利，兼具觀光與生活機能。

飯店前身為台東知名地標「九龍金鑽大樓」，由於建築外觀高聳醒目，長年佇立於市中心，因此有著「台東101」的稱號 。館內延續五星級飯店規格，除了寬敞舒適的住宿空間，也規劃露天游泳池、三溫暖及健身房等休閒設施，讓旅客在旅途中也能徹底放鬆身心 ；針對親子客群，飯店更打造專屬的兒童遊戲室，設有電動賽車、Switch、球池等多元娛樂設施，讓孩子盡情放電、大人安心享受假期 。對於想兼顧市區機能與親子娛樂的旅客而言，台東桂田喜來登酒店絕對是探索台東的住宿首選。

No.7 知本芙儷渡假酒店

翻攝FB／知本芙儷渡假酒店

網路聲量：989筆

坐落於台九線旁的知本芙儷渡假酒店，是近年備受旅客關注的高CP值渡假飯店。飯店鄰近知本溫泉鄉與知本森林遊樂區，背倚山巒、面向太平洋，坐擁山海交織的絕佳景致。從知本火車站開車約5分鐘即可抵達，距離台東機場與台東市區則約25分鐘車程，無論是規劃溫泉療癒之旅或是花東深度旅行，都能輕鬆串聯各大景點。

知本芙儷渡假酒店以親民價格提供媲美星級飯店的住宿品質，自轉型後便成功吸引不少旅客關注，成為高CP值住宿代表之一。其最大的特色在於完善的水上休閒設施，館內設有露天SPA水療池及大型游泳池，讓旅客能盡情戲水、放鬆身心。除了設施豐富外，客房空間也相當寬敞明亮，大片落地窗引入充足的自然採光，部分房型還能遠眺太平洋海景或翠綠群山，為旅程增添悠閒愜意的度假氛圍。

No.6 知本老爺酒店

翻攝FB／知本老爺酒店

網路聲量：1,040筆

知本老爺酒店是東台灣第一家國際級溫泉度假酒店，其緊鄰知本國家森林遊樂區，四周青山環抱、自然生態豐富，是不少旅客到台東泡湯度假的人氣首選。飯店融合現代簡約建築與原住民文化元素，從空間設計到館內氛圍，都呈現出濃厚的在地特色。館內共有183間客房，每間皆設有大型景觀窗，將綠意盎然的山林景色完整引入室內，讓旅客即使待在房內，也能沉浸於大自然的靜謐氛圍。飯店主打無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質無色無味、富含礦物質，浸泡後能使肌膚滑嫩，而享有「美人湯」之美譽。

除了溫泉體驗，知本老爺酒店也規劃多元休閒設施，包括專業的Spa服務、健身房、桌撞球、兒童遊戲室等， 戶外則有高爾夫球推桿場、戲沙池、射箭場等場所，讓所有旅客都能盡情享受充實的度假時光 。值得一提的是，知本老爺酒店已於今年三月暫停營業，正式啟動全面改裝計畫，預計於今年9月重新開幕，屆時將以嶄新的風貌提供給旅客更高品質的度假體驗。

No.5 知本金聯世紀酒店

翻攝FB／知本金聯世紀酒店

網路聲量：1,525筆

位於知本溫泉街旁的知本金聯世紀酒店，是台東知名的五星級度假飯店，距離台東機場及台東市區約30分鐘車程，交通相當便利，不少旅客也會安排與知本國家森林遊樂區、太麻里等景點一同順遊。飯店共有266間客房，全數引進知本著名的弱鹼性碳酸氫鈉泉，每間客房皆設有專屬溫泉浴池，搭配大片景觀窗，讓旅客一邊泡湯、一邊飽覽知本溪與翠綠山林景致，在房內就能享受療癒愜意的溫泉時光。館內另設有戶外游泳池、露天溫泉池，以及健身房、FUN電樂園、桌球室等休閒場所 ，多元設施讓人玩到捨不得回家。

今年更攜手人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，推出全台首創正版授權主題房，並搭配限定周邊商品，打造沉浸式住宿體驗。主題房融入洛伊德、約兒、安妮亞與彭德等人氣角色元素，吸引不少動漫迷朝聖入住。網友也紛紛分享入住心得表示 ，「酒店設施很新穎齊全，還有跟間諜家家酒聯名的房型也太酷了」、「上次去沒住到主題房好可惜」、「主題房可愛，可是浴室清潔度有待加強」。

No.4 鹿鳴溫泉酒店

翻攝FB／鹿鳴溫泉酒店

網路聲量：1,653筆

占地約12公頃的鹿鳴溫泉酒店，東臨海岸山脈、西倚中央山脈，坐擁遼闊的花東縱谷景觀 ，是一間結合溫泉、生態與慢活度假的人氣旅宿。飯店共有200間客房，每間皆配備大型景觀湯池，引進來自延平鄉的100%天然紅葉碳酸溫泉，因其泉質滑潤而享有「美人湯」之譽。旅客可在房內一邊泡湯，一邊欣賞絕美的山巒景致，感受台東特有的慢活步調。

除了房內泡湯，館內也設有大型露天風呂、SPA池、游泳池、健身房及親子遊憩區等完善設施；廣闊的園區更擁有大坪綠地、自行車道與梅花鹿園區，旅客可以悠閒騎乘單車、近距離欣賞可愛小鹿，或到24小時開放的交誼廳放鬆休憩，享受遠離塵囂的度假時光。值得一提的是，鹿鳴溫泉酒店鄰近鹿野高台，開車約10分鐘即可抵達熱氣球嘉年華會場，因此每逢暑假熱氣球季總吸引大批旅客入住，不僅省去一大早辛苦趕路的困擾，也能方便安排追球、賞光雕音樂會等行程，是不少人規劃台東熱氣球之旅的住宿首選。

No.3 台東娜路彎大酒店

翻攝FB／台東娜路彎大酒店

網路聲量：3,037筆

娜路彎大酒店是台東唯一通過交通部觀光署評鑑的五星級飯店，融合原住民文化、度假休閒與親子娛樂，多年來一直是台東親子旅遊的人氣住宿選擇。飯店最具辨識度的特色，莫過於由日式與義大利設計團隊共同打造的斜背階梯式建築，不僅外觀氣勢十足，此功用更能增加日照面積，讓陽光得以充分灑進各間客房，營造明亮舒適的住宿環境。部分房型更設有獨立陽台與泡湯池，讓旅客能在房內一邊泡湯，一邊欣賞台東的璀璨星空，享受愜意的度假時光。

在休閒設施方面，娜路彎大酒店還規畫台灣首創的鹽水系統戶外泳池，其融合了太平洋的深層海水與澳洲進口的養生海鹽，讓旅客在戲水、游泳的同時，也能享受肌膚保養的水療體驗。此外，飯店也特別打造豐富的親子設施，不只房內設有溜滑梯、跳跳馬等遊樂器材，另備有兒童賽車場、桌球室、撞球室等多元活動空間，讓大小朋友都能盡情放電紓壓。

No.2 日暉國際渡假村

翻攝官網／日暉國際渡假村 台東池上

網路聲量：4,779筆

位於池上鄉的日暉國際渡假村，是台東少數同時擁有五星級評等與溫泉標章雙認證的度假飯店，其結合溫泉、美景與豐富休閒設施，深受不少家庭客群、夫妻情侶檔的喜愛。渡假村距離伯朗大道與金城武樹僅約5分鐘車程，園區旁還設有自行車租借站，旅客可輕鬆騎乘單車穿梭在金黃稻浪間，感受池上獨有的慢活風景。

園區最大的亮點之一，就是充滿南洋風情的Villa別墅。獨棟Villa打造宛如峇里島度假的氛圍，每戶皆配有私人景觀庭園、發呆亭、露天泳池及Jacuzzi觀音石按摩池，提供高度隱私的住宿空間，讓旅客不用出國，也能享受悠閒奢華的度假體驗。此外，飯店還特別引進弱鹼性碳酸氫鈉泉，讓旅客在房間內或露天風呂都能感受擁有「美人湯」之稱的溫泉魅力。

休閒設施同樣是日暉國際渡假村的一大賣點，館內規劃按摩池、風呂池、海灣造景泳池、兒童戲水池等多座主題泳池，戶外還有上萬坪綠意草地，適合散步、放鬆身心；室內則設有休閒娛樂中心，包含健身房、兒童遊戲室、桌球室及撞球室等設施，無論是親子同遊、情侶度假，還是好友出遊，都能享受豐富又自在的假期時光。

No.1 禾風新棧度假飯店

翻攝FB／ 禾風新棧度假飯店

網路聲量：8,564筆

冠軍出爐！在本次台東十大飯店排行榜中，禾風新棧度假飯店以8,564筆網路聲量勇奪第一，成為討論度最高的旅宿。飯店距離台東火車站步行約10分鐘，並提供免費接駁服務，無論搭乘火車或自行開車前往都相當便利，讓旅客能輕鬆展開台東之旅。

禾風新棧度假飯店最大的特色，在於專為親子家庭打造的豐富休閒設施。館內規劃兩大室內遊戲空間，包括深受小朋友喜愛的禾童樂園與氣墊城堡；另一側還提供刺激有趣的賽車場，讓大小朋友都能盡情放電、奔跑；而親子主題房則融入溜滑梯、小帳篷、跳跳馬等童趣設計，將遊樂空間直接搬進客房裡，大幅提升住宿樂趣。

除了親子設施備受好評外，頂樓的無邊際星空露天泳池同樣是飯店的一大亮點。白天可俯瞰台東市區景色，夜晚則能欣賞無光害的滿天星斗，不管日夜都各有其魅力。整體而言，禾風新棧度假飯店集交通便利、親子友善與多元休閒設施於一身，榮登本次排行榜冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年7月13日至2026年7月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

台灣最美飯店出爐！花蓮理想大地、福容淡水8連霸 遠雄悅來也登口碑榜冠軍

花蓮10大人氣飯店排行出爐！瑞穗天合、理想大地強勢直衝榜單前三名

台中十大超人氣景點揭曉！科博館、中央公園、麗寶樂園誰榮登冠軍寶座？

日月潭、合歡山誰能勇奪冠軍？南投十大人氣景點強勢出爐

苗栗十大人氣景點強勢出爐！勝興車站、西湖渡假村、白沙屯拱天宮誰才是聲量冠軍？