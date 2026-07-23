徜徉高更畫筆下的湛藍 理想的大溪地夢幻跳島之旅

AI重點 文章重點整理： 重點一： 搭乘保羅高更號巡遊大溪地五大精華島嶼。

搭乘保羅高更號巡遊大溪地五大精華島嶼。 重點二： 行程含胡阿希內、塔哈島私島與波拉波拉潟湖。

行程含胡阿希內、塔哈島私島與波拉波拉潟湖。 重點三：大溪地洲際度假酒店提供水上屋、SPA與潟湖水族館。

【旅奇傳媒/編輯部報導】法國後印象派畫家保羅．高更（Paul Gauguin）於1891年遠渡重洋前往法屬玻里尼西亞的大溪地，追尋心中最純粹的自然與創作靈感。

面對當今步調緊湊、高壓忙碌的生活，一場遠離城市喧囂的海島假期，不只是旅行，更是一趟讓身心重新充電的療癒旅程。跟著理想旅遊搭乘專為大溪地打造的龐洛遊輪「保羅高更號」（Le Paul Gauguin），巡遊私人島嶼與夢幻潟湖，透過全包式服務，以最悠閒的節奏探索高更畫筆下的人間天堂。

▲「保羅高更號」（Le Paul Gauguin）是專為大溪地量身打造的頂級遊輪，提供全包式的奢華服務。 圖：保羅高更號／提供

一次盡覽「社會群島」的五大精華島嶼

理想旅遊指出，「保羅高更～大溪地.瀉湖環礁.悠遊五島12日」，飛往大溪地，搭配8天7夜瀉湖環礁豪華遊輪之旅，一次體驗本島「帕皮提」（Papeete）、「塔哈島」（Taha'a）－「莫圖馬哈娜」私人潟湖小島（Motu Mahana）、「波拉波拉島」（Bora Bora）、「胡阿希內島」（Huahine）、「茉莉亞島」（Mo'orea）等，串聯最具代表性的五大島嶼，從夢幻潟湖、火山山谷到純樸聚落，飽覽南太平洋最令人嚮往的海島風光。

▲「胡阿希內島」（Huahine）被譽為大溪地隱世天堂，距離本島僅40分鐘航程，有未被破壞的原始潟湖、香草園與玻里尼西亞文化聞名。 圖：shutterstock／來源

秘密寶石：探索胡阿希內島（Huahine）的神祕與狂野

遊輪於清晨抵達距離大溪地西北部不到200公里的「胡阿希內島」（Huahine）。這座島嶼是法屬玻里尼西亞的秘密寶石，以優美的海岸輪廓、狂野的植被和迷人的偏遠小溪散發著神祕的氣息。可深入探索島嶼北部的「大胡阿希內」與南部的「小胡阿希內」，尋找隱藏的自然寶藏以及玻里尼西亞過去的考古遺跡，或前往主要城鎮「法雷」（Fare）或沿海的村莊中，與熱情的當地居民交流。

私人天堂：馬哈娜小島（Motu Mahana）傳統海島燒烤

來到社會群島中純淨的「塔哈島」（Taha'a）潟湖，將安排造訪「莫圖馬哈娜」私人潟湖小島（Motu Mahana）享受特別的燒烤派對，周邊有綠松石色的潟湖隨著光線變幻層層色彩，是觀察熱帶魚群在水中優雅舞動的絕佳地點。遠處的「塔哈島」是由奧希里山（Mount Ohiri) 與普烏勞提山（Mount Puurauti）組成，島上肥沃且繁茂的自然環境，培育出知名的法國玻里尼西亞黑珍珠以及香草。

▲大溪地「波拉波拉島」純白沙灘與清澈透明的潟湖。 圖：shutterstock／來源

太平洋的珍珠：沉醉波拉波拉島（Bora Bora）潟湖之美

抵達位於法屬玻里尼西亞西部的背風群島天堂環礁－神話般的「波拉波拉島」（Bora Bora），在白色的沙灘與美麗潟湖中，潛入清澈透明的潟湖，與熱帶魚群悠游共舞，沉醉於波拉波拉最迷人的綠松石海域。獨家安排環礁過夜，可選擇多樣化的岸上觀光行程，諸如海底漫步、鯊魚與魟魚邂逅之旅、雙體帆船遊等等；或欣賞壯麗的「奧特馬努山」（Mount Otemanu）火山景觀，探索村莊並與當地社區交流互動。

▲在茉莉亞島觀景台，可看到羅圖伊山（Mount Rotui），左側是奧普諾胡灣（Opunohu Bay），右側是著名的庫克灣（Cook's Bay）。 圖：保羅高更號／提供

天堂之境：茉莉亞島（Mo'orea）的翠綠山谷與絕美海灣

來到大溪地西方的向風群島著名的「茉莉亞島」（Mo'orea），可在天堂般的海灘上享受日光浴，或在潟湖海水中暢泳，並沉浸在內陸地區繁茂的植被與遍地盛開的花香中。在「茉莉亞觀景台」（Belvedere）欣賞極致美景，正前方是壯麗的羅圖伊山（Mount Rotui），左側是奧普諾胡灣（Opunohu Bay）及其山谷，右側則是著名的庫克灣（Cook's Bay），周圍環繞著鋸齒狀的大教堂風格山峰。

▲透過潟湖島清澈的湖水，可見到多種魚類悠游穿梭。 圖：shutterstock／來源

入住大溪地洲際度假酒店 四大亮點

「大溪地洲際度假酒店」（InterContinental Tahiti Resort & Spa）距離大溪地法阿國際機場僅2公里，在佔地32英畝的翠綠熱帶花園中，面朝波光粼粼的潟湖，並能遠眺鄰近「茉莉亞島」（Mo'orea）的壯麗火山輪廓，是跳島旅行或度假放鬆的絕佳據點。

▲「大溪地洲際度假酒店」是島上少數擁有「水上屋」的頂級度假村，提供無與倫比的私密與浪漫體驗。 圖：Hotel InterContinental Tahiti Resort & Spa／來源

「大溪地洲際度假酒店」更是島上少數擁有「水上屋」的頂級度假村，提供無與倫比的私密與浪漫體驗。每週特定的夜晚，主餐廳還有盛大的波里尼西亞主題晚宴，一邊用餐一邊觀賞頂尖舞團帶來的傳統大溪地草裙舞與震撼的火舞表演（Fire Dance）。

另一個引人入勝的亮點，乃獨特天然的「潟湖水族館」（Lagoonarium），與大海相通的保護區，內部建立了由珊瑚、海葵以及超過200種熱帶魚類組成的生態系統，無需出海，只要戴上浮潛面鏡，就能在安全的環境中與斑斕的魚群、魟魚共游，非常適合浮潛愛好者與親子家庭。

絕美沙灘泳池與風格迥異的奢華無邊際泳池也是特色之一，在經典的「水中酒吧」（Swim-up Bar），傍晚時分一邊啜飲熱帶調酒，一邊欣賞太陽緩緩落入茉莉亞島火山群峰後方的魔幻日落，是來到大溪地絕對不能錯過的視覺盛宴。

美景在前，不可錯過來場紓壓 SPA，度假村著名的「Deep Nature Spa」水療結合南太平洋的深海水（Deep Sea Water）成分與大溪地傳統的「Taurumi」按摩手法。在椰林與海浪聲的環繞下，使用當地特產的梔子花香氛油（Monoï Oil）進行全身放鬆，能徹底洗去長途飛行的疲憊。

從高更筆下的奔放色彩，到眼前真實映現的綠松石潟湖，大溪地始終是世界旅人心中的夢幻天堂。跟著理想旅遊搭乘「保羅高更號」，展開一場穿梭私人島嶼、潟湖與珊瑚海的奢華跳島旅程，在南太平洋收藏一段一生難忘的湛藍假期。

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