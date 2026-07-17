飲料火鍋聯名玩出新花樣！這一鍋送限定周邊、詹記麻辣鍋祭開運打卡挑戰

火鍋不再只是聚餐選項，今夏更成為拍照、闖關與收集限定周邊的熱門場景。黑松沙士攜手這一鍋推出「鍋氏宗親會」，端出聯名套餐、姓名諧音優惠與社群挑戰；開喜烏龍茶則把詹記麻辣火鍋敦南店改造成復古「轉運KTV」，讓消費者邊吃麻辣鍋、邊唱開運神曲，還能挑戰帶走限定好禮。

這一鍋：黑松沙士攜手這一鍋 號召火鍋控加入「鍋氏宗親會」

黑松沙士以台灣人一年四季都愛吃鍋的飲食文化為靈感，推出「鍋氏宗親會」系列活動，並邀請馬念先擔任會長。7月15日至8月31日，這一鍋台北信義殿將換上宗親會主題布置，從店外大型布條、店內匾額到餐桌吃鍋語錄與專屬圍兜，營造出充滿台味的聚會場景；全台這一鍋門市也同步加入活動。

「鍋氏宗親會」會長馬念先出席活動，親自提筆於限定「黑松沙士紅」千張豆腐紙上留下創意畫作。圖 /黑松沙士提供

活動期間推出限定四人套餐，隨餐附贈1250mL黑松沙士一瓶，套餐中的招牌千張豆腐紙也特別換上品牌代表性的紅色，變成「黑松沙士紅」千張豆腐紙，消費者可直接在上方畫出自己的創作，讓吃鍋過程多了一項桌邊互動。

凡於活動期間內消費黑松沙士X這一鍋「鍋氏宗親會」聯名套餐，即可享有限定「黑松沙士紅」千張豆腐紙。圖 /黑松沙士提供

這一鍋：吃聯名套餐送吊飾 姓名有「郭、國、果、過」再加菜

聯名活動也推出「鍋氏宗親會」吊飾與復古招牌造型磁鐵小燈箱。7月15日至8月31日至這一鍋點購聯名四人套餐，可獲得限量吊飾；店內任一消費則可加價購買小燈箱，兩款周邊皆為數量限定。

黑松沙士推出兩款收藏價值滿滿的限量周邊──「鍋氏宗親會」吊飾及「鍋氏宗親會」磁鐵燈箱，活動期間內至「這一鍋」消費即有機會獲得。圖 /黑松沙士提供

名字剛好跟「鍋」有緣的人還能多吃一盤。活動期間，姓名中含有「郭」、「國」、「果」、「過」或同音字的顧客，平日內用消費滿1000元，即招待神仙牛肉一份，每桌限兌換一次。

每週三另有團體挑戰，4人以上點購指定套餐後，只要全桌完整唸出指定RAP或繞口令，並將挑戰畫面上傳至Instagram、Facebook或Threads，標註指定帳號，挑戰成功即可享指定四人套餐75折優惠。

黑松沙士限時打造「鍋氏宗親會」系列活動，於「這一鍋」推出限定四人套餐。圖 /黑松沙士提供

這一小鍋：接棒推出雙人套餐 薄荷雞湯夏天開喝

「鍋氏宗親會」第二波將於8月20日至9月27日移師這一小鍋，推出限定雙人套餐，加入全新「沁涼薄荷雞湯」湯底，主打清爽湯感，平均每人不到500元，套餐搭配兩罐330mL黑松沙士，並贈送限量宗親會吊飾，店內任一消費同樣可加價購買磁鐵小燈箱。

詹記：麻辣鍋變身「轉運KTV」 搭電梯就開始唱開運歌

另一邊，開喜烏龍茶則把吃鍋場景變成大型開運派對。7月15日至8月14日，品牌攜手詹記麻辣火鍋敦南店打造「轉運KTV」概念店，從電梯開始便以七彩霓虹燈、開運歌曲迎接顧客，店內再加入金曲排行榜、伴唱字幕與台式KTV裝飾，讓麻辣鍋店多了一股復古包廂感。

店內融入金曲排行榜、伴唱字幕等台式KTV元素，打造復古用餐氛圍。圖／開喜烏龍茶提供

電梯入口以七彩霓虹燈與開喜開運歌，迎接消費者入店。圖／開喜烏龍茶提供

配合活動，開喜烏龍茶推出以招財貓、狗來富為主角的限定包裝，瓶身加入「富有」、「囍」、「開運」、「賺」等吉利字樣。掃描瓶身QR Code，還能收聽品牌首度運用AI創作的開運歌，歌詞將股票開紅盤、業績加薪、考試過關及演唱會搶票成功等日常願望寫進歌曲，頗有洗腦神曲的架勢。

座位區處處可見「喝開喜 神好運」主題設計，營造開運氛圍。圖／開喜烏龍茶提供

開喜烏龍茶「喝開喜 神好運」季節限定新包裝上市，攜手「詹記麻辣火鍋」打造期間限定「轉運KTV」。圖／開喜烏龍茶提供

詹記：烏龍茶加蘋果醋變限定特調 完成任務拿聯名啤酒杯

詹記敦南店同步供應期間限定特調「開喜醋運啦」，名稱取自台語「開始出運啦」的諧音，以開喜烏龍茶搭配蘋果醋調製，融合有糖與無糖茶飲風味，喝起來帶有茶香及微酸果香，搭配麻辣火鍋更顯清爽。

聯名特調「開喜醋運啦」以開喜烏龍茶結合蘋果醋，搭配麻辣火鍋清爽解膩；完成指定互動任務，即可獲贈一杯。圖／開喜烏龍茶提供

消費者還能掃描店內QR Code參加開運歌歌詞填空遊戲，透過點歌或尋找店內線索完成挑戰，有機會獲得限量300組「開喜×詹記聯名啤酒杯」；完成指定社群Hashtag打卡任務，則可兌換限定特調一杯。

參加開運歌歌詞填空遊戲，有機會獲得限量300組「開喜×詹記 聯名啤酒杯」。圖／開喜烏龍茶提供