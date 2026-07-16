2026-07-16 19:11 萍姐愛分享
襄御品雞湯開箱｜簡單加熱就能享受暖胃料理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：襄御品以營養科學為基礎推出兩款冷凍雞湯。
- 重點二：黃金蟲草烏骨雞湯溫潤清爽，幾乎沒有厚重中藥味。
- 重點三：木鱉果雞湯湯頭濃郁鮮甜，還吃得到入味豆皮。
忙碌了一整天回到家，有時候最幸福的事情，就是不用花很多時間準備料理，也能喝上一碗熱呼呼的雞湯，最近我的冷凍庫裡常備的，就是 襄御品的兩款雞湯，他們以「營養科學」為基礎，推出黃金蟲草烏骨雞湯與木鱉果雞湯兩款特色雞湯，將傳統燉湯概念結合現代營養需求，希望讓大家在日常生活中，也能輕鬆享用一碗暖心好湯，對於平常工作忙碌、又想偶爾替自己補充營養的人來說，冷凍宅配雞湯真的非常方便，只要簡單加熱，就能享受到像家裡慢慢熬煮出的溫暖湯品
襄御品
以營養科學為基礎設計湯品，推出兩款不同風味的雞湯：
- 黃金蟲草烏骨雞湯
- 木鱉果雞湯
兩款皆採冷凍保存方式，平常放在冷凍庫，需要時加熱即可享用
除了有單盒包裝外，也有三入精美禮盒，很適合送禮！
冷凍雞湯加熱方式
- 隔水加熱
- 直火加熱
- 電鍋加熱
建議加熱前先退冰，可以縮短加熱時間，要記得！冷凍雞湯必須要充分加熱就才可以喝喔！
黃金蟲草烏骨雞湯｜沒有厚重中藥味
以黃金蟲草搭配烏骨雞熬煮，湯頭喝起來相當溫潤，原本擔心這類養生雞湯會有明顯中藥味，但實際喝起來並沒有令人排斥的藥膳味，反而是清爽順口的風味，對平常喜歡喝雞湯，但不喜歡太濃厚口感的人，我覺得這款接受度很高！
木鱉果雞湯｜鮮甜湯頭還有豆皮驚喜
木鱉果又有「大自然紅寶石」的稱號，含有β-胡蘿蔔素與茄紅素等營養成分，這款雞湯喝起來比黃金蟲草烏骨雞湯味道更濃郁一些，湯頭帶有自然鮮甜感，也是我自己比較喜歡的一款
而且打開後發現裡面竟然還有豆皮，豆皮吸附湯汁後，吃起來非常入味，讓整碗雞湯除了喝湯之外，也多了一些咀嚼口感
低油清爽｜不怕喝完太負擔
喝完兩款雞湯後，我覺得最大的特色就是：0浮油，湯頭不會過於油膩，入口比較清爽，日常想喝熱湯時也比較沒有壓力
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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文章介紹襄御品以營養科學為基礎，推出冷凍宅配雞湯，主打忙碌時也能快速享用暖胃湯品，兼顧日常補充營養與便利加熱的需求。
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黃金蟲草烏骨雞湯偏溫潤清爽，幾乎沒有明顯中藥味；木鱉果雞湯則更濃郁鮮甜，作者也特別喜歡其中附帶的豆皮，口感更豐富。
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可用隔水加熱、直火加熱或電鍋加熱，建議先退冰再充分加熱。除了單盒包裝，還有3入禮盒，適合自用也適合送禮。
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