2026-07-28 18:04 旅遊經
新北新地標──「臺北板橋馥華艾美」揭幕 「新」艾美五大特色報您知──
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺北板橋馥華艾美酒店正式揭幕，成為艾美品牌新北首秀。
- 重點二：酒店位於板橋中山路核心，擁有31層高樓與五鐵共構交通優勢。
- 重點三：館內結合法式設計、4間餐飲、行政酒廊與宴會會議空間。
新北新地標，「臺北板橋馥華艾美」揭幕 「新」艾美五大特色報您知！
【旅遊經 洪書瑱報導】
新北市旅宿競爭越發白熱化，在新板特區早已有口碑的「板橋凱撒」、「台北新板希爾頓」，以及主打設計年輕感的「台北趣淘漫旅」等強敵環伺下，如今萬豪國際集團旗下高端品牌正式進軍新北——「臺北板橋馥華艾美酒店」於 昨(15)日正式宣告揭幕，此為艾美品牌的新北首秀之作，這不僅是艾美酒店在臺灣繼台北寒舍艾美、台中李方艾美、花蓮潔西艾美後的第四間「艾美」品牌酒店，「新艾美」的加入，無疑為新板特區、府中商圈的頂級奢華旅宿戰局，再次投下一枚震撼彈。
全台首家由萬豪國際直營的台北板橋馥華艾美酒店於昨(15)日開業
「臺北板橋馥華艾美酒店」坐落於板橋區核心地段的中山路，樓高 31 層（約 145.2 公尺），為新北市的天際線增添了全新當代美學地標，距離集合高鐵、台鐵、捷運等，坐擁五鐵共構交通網，板橋車站僅約 500 公尺，便捷連接臺北及周邊各大城市，暢玩臺北101、西門町、中正紀念堂等熱門旅遊景點，且緊鄰繁華便捷府中商圈，不論是串聯大台北各大景點，或是承接國內外商務、觀光旅客皆極具優勢。而且步行即可探訪百年歷史的林本源園邸（板橋林家花園）、435藝文特區，以及每年冬季全台矚目的「新北歡樂耶誕城」。
※.蒐羅「臺北板橋馥華艾美酒店」五大特色──
一、藝韻交織，恣享法式旅居時光：
酒店設計由國際知名 HANDEL ARCHITECTS LLP 紐約漢德建築事務所規劃，靈感汲取自板橋昔日作為「百年商賈重鎮」的歷史。空間將艾美標誌性的「世紀中期現代風格」與在地人文融合，打造出極具人文溫度的藝術旅宿。其在地特色：運用玻璃磚與竹節造型，摩登詮釋板橋的傳統意象的「創驛大堂」；大廳陳列了台灣藝術家王九思的作品，以堆疊的古董行李箱連結旅行的藝術裝置，大展美學靈感。
二、客房設計，盡收繁華城景：
客房設計以簡潔俐落的線條、柔和色調及藝術細節營造舒適氛圍，形塑時髦的旅居風格
規劃有236間客房與套房，將分階段開放預訂，客房以鬆弛的柔和色調為基底，妝點高飽和度的法式色彩，房內更備有 65 吋高清智能電視、Malin+Goetz 洗護用品與高品質床品。
客房備有舒適人體工學浴缸，搭配Dyson吹風機、MALIN+GOETZ洗沐備品
酒店客房位於19樓至31樓，皆為高樓層景觀客房，飽覽大台北都會城市景觀，部分房型甚至可遠眺101與陽明山
三、4間特色餐飲與高空奢華體驗，邀您感受多元味蕾盛宴：
1.花漾（Belle Époque Brasserie）全日餐廳：將在近期開幕，以法式料理為烹調核心，融合多元國際風味，呈現兼具味蕾與視覺享受的西餐盛宴。
2.茉莉苑（Jasmin）：為現代中餐廳以臺灣「奉茶文化」為靈感，將傳統中式料理手法與法式料理的浪漫情懷相融合，打造具有文化深度的中式美味。
3.北緯25°（Latitude 25）大堂吧：是品牌標誌性規劃，隨日夜節奏切換氛圍，日間供應香醇意利（illy）咖啡、Le Scoop義式冰淇淋及精緻法式甜點，艾美特色Rosé桃紅葡萄酒和創意特調雞尾酒醞釀活力夜晚。
4.星空酒吧（LUMI Bar）：坐擁空中景觀，邀賓客在此沉浸感受城市夜景與微醺之夜的優雅魅力。
四、尊榮行政禮遇的「行政酒廊」：
位於18樓，坐擁有大面落地窗，專為萬豪白金及以上會員與行政樓層賓客服務，提供全天候輕食、晚間 Happy Hour 及專屬會議室。此外，同層還配備了「高空泳池」與健身中心，為商務與休閒旅人注入滿滿活力。
五、滿足高階商務與浪漫婚禮需求的提供：
165坪宴會廳採挑高7米無柱設計，除引進自然光線，更同時搭配700寸的LED螢幕，非常適合婚禮、品牌發表會與企業會議等
酒店打造了超過 800 平方公尺的宴會與會議空間。其中包含一間 545 平方公尺的無柱式大宴會廳（可靈活隔為兩個獨立空間）、一間多功能廳及五間自然採光會議室，所有場地皆配備高端影音視聽設備及高速網路，由專業宴會團隊量身規劃極致體驗。
臺北板橋馥華艾美酒店的正式揭幕，不僅完成了艾美品牌在臺灣的「北、中、東」的全面佈局，也為充滿活力的板橋新板特區注入了全新的法式優雅雅致格調。不論是 Staycation 的都會漫遊者，或是國際高端商務客，這棟融合地方歷史與法式現代藝術的全新地標，都將帶來耳目一新的探索之旅。
以上圖片：業者提供
精華 FAQ
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因為它是艾美品牌在新北的首秀，樓高31層、位於板橋核心地段，兼具城市天際線新亮點與高端旅宿定位，對新板特區的競爭格局帶來明顯衝擊。
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酒店距板橋車站約500公尺，串聯高鐵、台鐵、捷運等五鐵共構交通網，方便前往台北101、西門町等景點，也能步行到林本源園邸與435藝文特區。
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酒店提供236間高樓層景觀客房、4間特色餐飲、18樓行政酒廊與高空泳池，並設有超過800平方公尺宴會會議空間，可支援婚禮、發表會與企業活動。