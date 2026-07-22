台北凱撒串聯大稻埕夏日節 邀您白天體驗平安龜手敲工藝 夜晚近賞浪漫煙火美景

2026-07-22 19:03 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台北凱撒攜手李亭香推出大稻埕夏日節住房專案。
  • 重點二：入住可體驗平安龜手敲工藝並獲贈百年點心組。
  • 重點三：結合高鐵聯票與多元觀賞點，便利賞煙火避人潮。


台北凱撒大飯店於「大稻埕夏日節」期間攜手李亭香推出住房專案，以住宿串聯百年糕餅工藝、街區探索與夏夜煙火，打造獨具台北特色的旅宿新玩法。(左圖：台北市觀旅局提供；右圖：台北凱撒提供)


【旅遊經 洪書瑱報導】

 

一年一度的大稻埕夏日節，是台北最具代表性的觀光盛事之一，今(2026)年大稻埕夏日節將於7月25日登場，活動中將規劃3場煙火展演外，更推出9公尺巨型蜘蛛人、180公尺主題水岸光廊，以及結合迪化街特色打造的「復古顛倒屋」互動裝置，串聯在地店家推出多項特色活動，讓旅客從白天漫遊至夜晚，感受大稻埕獨有的魅力，為呼應大稻埕夏日節所展現的城市風貌，位處台北車站核心交通樞紐，無論搭乘高鐵南北往返，或轉乘捷運、台鐵及機場捷運都相當便利，且鄰近大稻埕商圈的「台北凱撒」，在暑假期間以「住進大稻埕」為主軸，推出期間限定「夏日煙火節住房專案」！

 


國際超人氣巨星「蜘蛛人」將融合臺北城市特色，為大稻埕夜空帶來前所未有的視覺震撼(圖為示意圖，台北市觀旅局提供)


台北凱撒悠遊客房為「夏日煙火節住房專案」指定房型之一，專案推出連住優惠，除贈送李亭香經典四入點心組


台北凱撒大飯店「夏日煙火節住房專案」中精緻四人房


入住即贈李亭香經典四入點心組，包含經典台派塩梅糕、白玉平西餅、金錢龜等

 

台北凱撒是一間可由捷運台北車站M6出口直通飯店，是旅客規劃台北夏日輕旅行的住宿好選擇。邀旅客將百年街區文化、夏夜煙火與城市旅宿體驗一次收藏。即日起至8月16日於官網預訂「夏日煙火節住房專案」，每晚3,699元起，即贈大稻埕百年餅店李亭香經典四入點心組及平安龜手敲體驗券。連住優惠更超值，每晚3,299元起，並加贈館內Checkers自助早餐。另於指定日期加購高鐵聯票，再贈館內Drink Bar飲品兌換券。



台北凱撒大飯店此次合作品牌李亭香，歷年曾登場於《茶金》及《華燈初上》等戲劇作品，其迪化街門市更成為旅客探索大稻埕時造訪的經典地標。圖／李亭香提供

 

台北凱撒今年暑假攜手創立於1895年的李亭香，推出「夏日煙火節住房專案」，以住宿串聯百年糕餅工藝、街區探索與夏夜煙火，打造獨具台北特色的旅宿新玩法。除了可以入住交通便利的「台北凱撒」外，活動期間旅客可前往迪化街李亭香門市免費體驗平安龜手敲製餅工藝，在老師傅帶領下感受傳承130年的糕餅文化與職人精神。傍晚時分，旅客可沿著迪化街漫步至大稻埕碼頭，欣賞淡水河岸迷人的夕陽，迎接夜晚璀璨煙火登場。



2026大稻埕夏日節升級 開幕及壓軸場「煙火×無人機」首度合體共演  (圖為示意圖，台北市觀傳局提供)



台北凱撒大飯店21樓的屋頂花園，是城市中的靜謐休憩空間，天氣晴朗時可遠眺城市景致，欣賞大稻埕夏夜煙火美景。

 

台北凱撒建議欣賞煙火有四：一、前往河岸欣賞煙火；二、推薦步行至鄰近台北凱撒的北門承恩門廣場，在百年古蹟映襯下欣賞煙火；三、若想完全避開人潮，也可返回飯店頂樓屋頂花園遠眺夜空花火；四、客房內透過電視同步觀看煙火直播。

 

此次住房專案特別贈送李亭香經典四入點心組，包含：經典台派塩梅糕、白玉平西餅、金錢龜及貓派糕點，從百年傳統風味到創新口味都有，讓旅客在客房中就能品味大稻埕百年糕餅品牌的好滋味，使旅程更加豐富有趣。此外，台北凱撒大飯店於暑假期間推出「清涼一夏 飯店有禮」加碼活動，即日起至8月底，凡於官網預訂任一住房專案，即可參加抽獎活動，獎品包含房型升等券、高鐵聯名商品、全家禮物卡、Drink Bar飲品兌換券及冰品兌換券等多項好禮。

 

為鼓勵旅客搭乘大眾運輸輕鬆暢遊台北，台北凱撒同步攜手台灣高鐵推出「大稻埕夏日節」飯店聯票三大優惠。凡於指定日期加購高鐵飯店聯票，可享標準及商務車廂對號座82折優惠，雙人左營－台北來回最高現省1,080元。預購並於指定日前完成指定日期車票劃位，還有機會抽中大稻埕人氣午茶好禮。預購指定日期車票並搭乘指定離峰車次，更可參加半價乘車券抽獎，優惠適用日期為7月22日、23日、29日、30日，以及8月5日、6日、12日、13日，中南部旅客不妨搭乘高鐵輕鬆抵達台北，入住飯店後漫步大稻埕，盡情感受夏日節慶氛圍。



以上圖片：台北凱撒提供


 

精華 FAQ

  • 台北凱撒推出「夏日煙火節住房專案」，以住宿串聯大稻埕街區文化、百年糕餅工藝與夜間煙火體驗，讓旅客能從白天逛街、手作到晚上賞景一次完成。

  • 旅客入住後可獲贈李亭香經典四入點心組與平安龜手敲體驗券，還能到迪化街門市免費體驗傳統製餅工藝，感受傳承130年的糕餅文化與職人精神。

  • 飯店建議可到河岸、北門承恩門廣場、飯店21樓屋頂花園，或直接在客房內看直播賞煙火；另搭配高鐵飯店聯票，也能方便中南部旅客前來參加。

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#煙火 #大稻埕 #台北凱撒

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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#老街 #台鐵

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2026-07-15 15:30 巧比。針線包

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：竹田車站保留日據時期木造外觀，成為屏東熱門走讀景點。
  • 重點二：車站周邊整修後形成竹田驛園，結合客家故事與在地商家。
  • 重點三：舊鐵道轉為鐵馬道，串聯鄉鎮風景，適合親子慢遊。

屏東的竹田車站，依然保有日據時期的木造外觀，古樸典雅的風格，吸引不少人前來走讀；騎乘自行車環島旅行者，也會列為休憩處，除了它獨特的小站魅力，客家庄在地的故事，一樣風情萬種。

早年日本人見當地竹林茂密、田野廣闊，便依此地形特徵改稱為「竹田」。後來車站週遭經過整理後，被賦予 竹田驛園 的稱謂。

進出小站多次，我總會花點時間坐在候車室，看著來自各地不同年齡的遊客，緬懷「#頓物驛」（客語：屯積之意）的生活氣息，想像早年活絡的熱鬧光景，車站旁至今仍留存公共澡堂的空間，若是重新開放，我願意付費體驗。

園區內有一座「亞細亞最南端」的日文圖書館，由舊碾米廠去改建的咖啡店，旁邊是一間風格設計旅店，往外延伸有幾間美味的在地小吃，還有知名的豆油伯醬油。

因應鐵路高架化，原本承載火車記憶的地面軌道，如今成了串起鄉鎮的鐵馬道。從屏東追風而下，經過歸來、麟洛與西勢車站，瀏覽沿途南國的田園風景，自在宜人的輕鬆心情，非常適合親子同遊。

火車載著旅人與貨物來來去去，誠心推薦在地住上一夜，騎鐵馬或散步 隨意遊走。帶著放空的心情，感受回味舊日時光，享受慢下來的生命。

精華 FAQ

  • 因為它保留日據時期的木造外觀，氣氛古樸典雅，又兼具客家庄在地故事與小站魅力，讓旅人能在此感受歷史氛圍與慢活節奏。

  • 園區內有由舊碾米廠改建的咖啡店、風格旅店、在地小吃與豆油伯醬油，還有「亞細亞最南端」日文圖書館，適合散步順遊。

  • 因應鐵路高架化，地面軌道改成串聯鄉鎮的鐵馬道，沿途可欣賞屏東田園風景，適合騎自行車、親子同遊，也很適合住一晚慢慢逛。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#日本人 #屏東旅遊

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衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

衝熱氣球住哪好？2026台東十大人氣飯店

2026-07-20 11:02 網路溫度計DailyView
《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台東熱氣球嘉年華帶動住宿需求，榜單以網路聲量排行。
  • 重點二：禾風新棧度假飯店以8,564筆聲量奪冠，主打親子設施。
  • 重點三：日暉國際渡假村與鹿鳴溫泉酒店等溫泉飯店也很受關注。

2026台東十大飯店推薦

每年夏季最受矚目的台東熱氣球嘉年華盛大開跑！五彩繽紛的熱氣球升空畫面也帶動一波旅遊熱潮，吸引全台各地遊客紛紛湧入台東度假。不過，想朝聖這場年度活動盛事，住宿地點絕對是規劃行程時不可忽略的一環，從距離活動會場較近的鹿野高台周邊，到交通便利、生活機能極佳的台東市區，各式旅宿選擇琳瑯滿目，究竟該住哪一間？不妨參考《網路溫度計DailyView》每日更新的「度假飯店」網路口碑排行，無論是老字號的五星飯店，還是近年人氣竄升的新興旅宿，通通都能一次掌握。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十個討論度最高的台東飯店清單。其中，坐擁12公頃綠地的鹿鳴溫泉酒店位居第四、擁有五星級與溫泉標章雙認證的日暉國際渡假村直衝第二；而素有「台東101」之稱的台東桂田喜來登酒店，這次則意外跌出榜單前段班。究竟在這場台東飯店爭霸戰中，誰能強勢奪冠呢？完整排行榜馬上揭曉！

No.10 趣淘漫旅 台東館

翻攝FB／ 趣淘漫旅 台東館

網路聲量：468筆

趣淘漫旅是凱撒飯店旗下的連鎖品牌，目前全台共有三家分館，以高CP值、年輕潮流風格深受不少旅客青睞。其中，台東館坐落於台東火車站旁，步行僅需3分鐘即可抵達，周邊亦聚集多家租車行 ，無論搭乘台鐵前往，或規劃租車展開台東深度之旅，都能輕鬆銜接行程，是不少旅客住宿的熱門選擇。

一踏入大廳，映入眼簾的是充滿童趣風的熱氣球主題設計。館內巧妙融入台東最具代表性的熱氣球元素，以繽紛色彩打造宛如童話世界般的迎賓空間，不僅呼應在地特色，也成為不少旅客爭相拍照的打卡場景。客房則採用海洋藍與陽光黃作為主色調，整體風格簡約明亮，部分親子與特色房型更設有可愛小帳篷，增添住宿的趣味與驚喜。網友表示「大廳滿滿的熱氣球裝飾，很有童話感 」、「房型很寬敞，沉穩中有繽紛的童趣色彩 」、「房間裡面有玩具跟帳篷，小孩自己玩的很開心，推一個」。

No.9 台東綺麗渡假村

翻攝FB／台東綺麗渡假村

網路聲量：617筆

綺麗渡假村距離鹿野高台僅約10分鐘車程，是造訪熱氣球嘉年華的絕佳落腳處。無論是清晨驅車追逐第一顆熱氣球升空的感動，或是傍晚留步欣賞絢麗的光雕音樂會，都能輕鬆往返，因此成為不少旅客暑假入住的熱門選擇。園區坐落於花東縱谷間，四周群山環繞、綠意盎然，營造出遠離城市喧囂的度假氛圍。 館內提供一般客房與獨棟Villa兩種房型；其中，Villa 房型最令人心動的，莫過於那座專屬的戶外湯池。讓旅客在泡湯的同時，也能飽覽花東縱谷的遼闊山景，享受難得的靜謐與放鬆。
露天泳池、溫泉設施及Spa水療等休閒空間，不論是親子同行還是情侶出遊，都能找到適合的度假節奏。網友分享心得表示，「離鹿野高台不遠，看熱氣球很方便，很適合當作台東兩天一夜住宿點 」、「飯店房間很大，房內就有溫泉浴池可以泡湯，真的很舒服 」、「非常適合帶小孩來渡假休憩，大人享受溫泉，小孩享受戶外設施和遊戲空間」。

No.8 台東桂田喜來登酒店

網路聲量：884筆

台東桂田喜來登酒店是東台灣首間國際連鎖五星級品牌酒店，其憑藉優越的地理位置與完善的度假設施，長年成為台東市區的熱門住宿選擇 。飯店坐落於熱鬧的市中心，步行約5分鐘即可抵達鐵花村音樂聚落，而樓下就是熱鬧非凡的正氣路夜市，無論想品嚐在地小吃，或規劃前往台東各大景區，都相當便利，兼具觀光與生活機能。

飯店前身為台東知名地標「九龍金鑽大樓」，由於建築外觀高聳醒目，長年佇立於市中心，因此有著「台東101」的稱號 。館內延續五星級飯店規格，除了寬敞舒適的住宿空間，也規劃露天游泳池、三溫暖及健身房等休閒設施，讓旅客在旅途中也能徹底放鬆身心 ；針對親子客群，飯店更打造專屬的兒童遊戲室，設有電動賽車、Switch、球池等多元娛樂設施，讓孩子盡情放電、大人安心享受假期 。對於想兼顧市區機能與親子娛樂的旅客而言，台東桂田喜來登酒店絕對是探索台東的住宿首選。

No.7 知本芙儷渡假酒店

翻攝FB／知本芙儷渡假酒店

網路聲量：989筆

坐落於台九線旁的知本芙儷渡假酒店，是近年備受旅客關注的高CP值渡假飯店。飯店鄰近知本溫泉鄉與知本森林遊樂區，背倚山巒、面向太平洋，坐擁山海交織的絕佳景致。從知本火車站開車約5分鐘即可抵達，距離台東機場與台東市區則約25分鐘車程，無論是規劃溫泉療癒之旅或是花東深度旅行，都能輕鬆串聯各大景點。

知本芙儷渡假酒店以親民價格提供媲美星級飯店的住宿品質，自轉型後便成功吸引不少旅客關注，成為高CP值住宿代表之一。其最大的特色在於完善的水上休閒設施，館內設有露天SPA水療池及大型游泳池，讓旅客能盡情戲水、放鬆身心。除了設施豐富外，客房空間也相當寬敞明亮，大片落地窗引入充足的自然採光，部分房型還能遠眺太平洋海景或翠綠群山，為旅程增添悠閒愜意的度假氛圍。

No.6 知本老爺酒店

翻攝FB／知本老爺酒店

網路聲量：1,040筆

知本老爺酒店是東台灣第一家國際級溫泉度假酒店，其緊鄰知本國家森林遊樂區，四周青山環抱、自然生態豐富，是不少旅客到台東泡湯度假的人氣首選。飯店融合現代簡約建築與原住民文化元素，從空間設計到館內氛圍，都呈現出濃厚的在地特色。館內共有183間客房，每間皆設有大型景觀窗，將綠意盎然的山林景色完整引入室內，讓旅客即使待在房內，也能沉浸於大自然的靜謐氛圍。飯店主打無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質無色無味、富含礦物質，浸泡後能使肌膚滑嫩，而享有「美人湯」之美譽。

除了溫泉體驗，知本老爺酒店也規劃多元休閒設施，包括專業的Spa服務、健身房、桌撞球、兒童遊戲室等， 戶外則有高爾夫球推桿場、戲沙池、射箭場等場所，讓所有旅客都能盡情享受充實的度假時光 。值得一提的是，知本老爺酒店已於今年三月暫停營業，正式啟動全面改裝計畫，預計於今年9月重新開幕，屆時將以嶄新的風貌提供給旅客更高品質的度假體驗。

No.5 知本金聯世紀酒店

翻攝FB／知本金聯世紀酒店

網路聲量：1,525筆

位於知本溫泉街旁的知本金聯世紀酒店，是台東知名的五星級度假飯店，距離台東機場及台東市區約30分鐘車程，交通相當便利，不少旅客也會安排與知本國家森林遊樂區、太麻里等景點一同順遊。飯店共有266間客房，全數引進知本著名的弱鹼性碳酸氫鈉泉，每間客房皆設有專屬溫泉浴池，搭配大片景觀窗，讓旅客一邊泡湯、一邊飽覽知本溪與翠綠山林景致，在房內就能享受療癒愜意的溫泉時光。館內另設有戶外游泳池、露天溫泉池，以及健身房、FUN電樂園、桌球室等休閒場所 ，多元設施讓人玩到捨不得回家。

今年更攜手人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，推出全台首創正版授權主題房，並搭配限定周邊商品，打造沉浸式住宿體驗。主題房融入洛伊德、約兒、安妮亞與彭德等人氣角色元素，吸引不少動漫迷朝聖入住。網友也紛紛分享入住心得表示 ，「酒店設施很新穎齊全，還有跟間諜家家酒聯名的房型也太酷了」、「上次去沒住到主題房好可惜」、「主題房可愛，可是浴室清潔度有待加強」。

No.4 鹿鳴溫泉酒店

翻攝FB／鹿鳴溫泉酒店

網路聲量：1,653筆

占地約12公頃的鹿鳴溫泉酒店，東臨海岸山脈、西倚中央山脈，坐擁遼闊的花東縱谷景觀 ，是一間結合溫泉、生態與慢活度假的人氣旅宿。飯店共有200間客房，每間皆配備大型景觀湯池，引進來自延平鄉的100%天然紅葉碳酸溫泉，因其泉質滑潤而享有「美人湯」之譽。旅客可在房內一邊泡湯，一邊欣賞絕美的山巒景致，感受台東特有的慢活步調。

除了房內泡湯，館內也設有大型露天風呂、SPA池、游泳池、健身房及親子遊憩區等完善設施；廣闊的園區更擁有大坪綠地、自行車道與梅花鹿園區，旅客可以悠閒騎乘單車、近距離欣賞可愛小鹿，或到24小時開放的交誼廳放鬆休憩，享受遠離塵囂的度假時光。值得一提的是，鹿鳴溫泉酒店鄰近鹿野高台，開車約10分鐘即可抵達熱氣球嘉年華會場，因此每逢暑假熱氣球季總吸引大批旅客入住，不僅省去一大早辛苦趕路的困擾，也能方便安排追球、賞光雕音樂會等行程，是不少人規劃台東熱氣球之旅的住宿首選。

No.3 台東娜路彎大酒店

翻攝FB／台東娜路彎大酒店

網路聲量：3,037筆

娜路彎大酒店是台東唯一通過交通部觀光署評鑑的五星級飯店，融合原住民文化、度假休閒與親子娛樂，多年來一直是台東親子旅遊的人氣住宿選擇。飯店最具辨識度的特色，莫過於由日式與義大利設計團隊共同打造的斜背階梯式建築，不僅外觀氣勢十足，此功用更能增加日照面積，讓陽光得以充分灑進各間客房，營造明亮舒適的住宿環境。部分房型更設有獨立陽台與泡湯池，讓旅客能在房內一邊泡湯，一邊欣賞台東的璀璨星空，享受愜意的度假時光。

在休閒設施方面，娜路彎大酒店還規畫台灣首創的鹽水系統戶外泳池，其融合了太平洋的深層海水與澳洲進口的養生海鹽，讓旅客在戲水、游泳的同時，也能享受肌膚保養的水療體驗。此外，飯店也特別打造豐富的親子設施，不只房內設有溜滑梯、跳跳馬等遊樂器材，另備有兒童賽車場、桌球室、撞球室等多元活動空間，讓大小朋友都能盡情放電紓壓。

No.2 日暉國際渡假村

翻攝官網／日暉國際渡假村 台東池上

網路聲量：4,779筆

位於池上鄉的日暉國際渡假村，是台東少數同時擁有五星級評等與溫泉標章雙認證的度假飯店，其結合溫泉、美景與豐富休閒設施，深受不少家庭客群、夫妻情侶檔的喜愛。渡假村距離伯朗大道與金城武樹僅約5分鐘車程，園區旁還設有自行車租借站，旅客可輕鬆騎乘單車穿梭在金黃稻浪間，感受池上獨有的慢活風景。

園區最大的亮點之一，就是充滿南洋風情的Villa別墅。獨棟Villa打造宛如峇里島度假的氛圍，每戶皆配有私人景觀庭園、發呆亭、露天泳池及Jacuzzi觀音石按摩池，提供高度隱私的住宿空間，讓旅客不用出國，也能享受悠閒奢華的度假體驗。此外，飯店還特別引進弱鹼性碳酸氫鈉泉，讓旅客在房間內或露天風呂都能感受擁有「美人湯」之稱的溫泉魅力。

休閒設施同樣是日暉國際渡假村的一大賣點，館內規劃按摩池、風呂池、海灣造景泳池、兒童戲水池等多座主題泳池，戶外還有上萬坪綠意草地，適合散步、放鬆身心；室內則設有休閒娛樂中心，包含健身房、兒童遊戲室、桌球室及撞球室等設施，無論是親子同遊、情侶度假，還是好友出遊，都能享受豐富又自在的假期時光。

No.1 禾風新棧度假飯店

翻攝FB／ 禾風新棧度假飯店

網路聲量：8,564筆

冠軍出爐！在本次台東十大飯店排行榜中，禾風新棧度假飯店以8,564筆網路聲量勇奪第一，成為討論度最高的旅宿。飯店距離台東火車站步行約10分鐘，並提供免費接駁服務，無論搭乘火車或自行開車前往都相當便利，讓旅客能輕鬆展開台東之旅。

禾風新棧度假飯店最大的特色，在於專為親子家庭打造的豐富休閒設施。館內規劃兩大室內遊戲空間，包括深受小朋友喜愛的禾童樂園與氣墊城堡；另一側還提供刺激有趣的賽車場，讓大小朋友都能盡情放電、奔跑；而親子主題房則融入溜滑梯、小帳篷、跳跳馬等童趣設計，將遊樂空間直接搬進客房裡，大幅提升住宿樂趣。

除了親子設施備受好評外，頂樓的無邊際星空露天泳池同樣是飯店的一大亮點。白天可俯瞰台東市區景色，夜晚則能欣賞無光害的滿天星斗，不管日夜都各有其魅力。整體而言，禾風新棧度假飯店集交通便利、親子友善與多元休閒設施於一身，榮登本次排行榜冠軍可說是實至名歸。

分析說明

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精華 FAQ

  • 榜單依據《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集2024年7月13日至2026年7月12日的網路討論聲量，並非投票或民調，名次代表熱門討論程度，不等於正負評價。

  • 第1名是禾風新棧度假飯店，聲量達8,564筆。它鄰近台東火車站，並設有免費接駁，館內又有親子遊戲空間、賽車場與頂樓無邊際泳池，因此討論度最高。

  • 若想就近前往鹿野高台看熱氣球，可考慮鹿鳴溫泉酒店、台東綺麗渡假村；若重視市區機能與觀光便利，台東桂田喜來登酒店、禾風新棧度假飯店都很合適。

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