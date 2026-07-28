捷絲旅台北中山館，開幕首月住房率衝破8成 竟有少見的單人房設計！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 捷絲旅台北中山館6月開幕，首月住房率達82%、平均房價2,500元。

捷絲旅台北中山館6月開幕，首月住房率達82%、平均房價2,500元。 重點二： 館內以《華燈初上》昭和氛圍為靈感，打造條通風格設計旅宿。

館內以《華燈初上》昭和氛圍為靈感，打造條通風格設計旅宿。 重點三：因應獨旅需求推出少見單人房與「I人充電計劃」住宿方案。

捷絲旅台北中山館以熱門台劇《華燈初上》的昭和年代氛圍為設計靈感，打造兼具在地文化與都會魅力的住宿體驗。

【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著全球旅遊市場全面復甦，國內外觀光熱潮持續升溫，各大飯店集團紛紛插旗精華地段。而且近期新飯店訊息不斷湧現，如：已對外迎賓的台北板橋馥華艾美、嵨開安旅，未來還有臺北洲際、台北柏悅酒店、台北安達仕、台北四季、台北鉑萃等。而在6月中旬對外迎賓的晶華國際酒店集團旗下的設計旅店品牌「Just Sleep 捷絲旅」全新據點——「捷絲旅台北中山館」，6月中旬開幕後表現亮眼，首月繳出住房率82%、平均房價2,500元的好成績。看準旅遊型態日益分眾，飯店布局雙人輕旅行及獨旅市場，為了迎慶開幕，除提供雙人同行2,200元起「開幕」優惠外，另若至官網訂房加購高鐵票再享優惠。另因館內設有少見的單人房型，亦趁勢推出結合城市探索、設計選品與台灣威士忌體驗的「I人充電計劃」，以多元住宿方案回應不同旅人需求。







捷絲旅台北中山館全館共計50間客房，皆設置對外窗。





晶華國際酒店集團旗下設計旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」全新據點「捷絲旅台北中山館」，坐落於中山區八條通，以熱門台劇《華燈初上》的昭和年代氛圍為設計靈感，將條通巷弄獨有的霓虹光影、復古摩登與台灣感性融入空間設計，打造兼具在地文化與都會魅力的住宿體驗。館內公共空間以「No Boundary 無界限」為設計概念，不僅具備休憩與商務機能，值得一提的是──全館50間客房皆設置對外窗，部分房型更附設陽台，另也是全品牌第一家、唯一提供「Happy Hour」微醺時光的館別，免費供應紅、白酒暢飲，讓旅人探索城市後，回到飯店延續愜意時光，讓您感受條通風情！











有少見的單人房型！







絲旅台北中山館規劃雙人「慶開幕」住宿提案，雙人同行每晚2,200元起。

早餐融合中、西、日式特色餐點，提供如滷肉飯、咖哩飯等經典主食，滿足國內外旅客多元飲食需求。觀察首月住房結構，台灣旅客約占五成，港、澳、日、韓旅客約占五成，顯示條通商圈兼具濃厚日式文化特色與便利交通優勢，深受亞洲自由行旅客喜愛。此外，近年旅遊型態逐漸朝向分眾發展，除情侶、好友同行外，越來越多旅客選擇一人旅行，也更加重視住宿空間帶來的放鬆感與生活儀式。









「I人充電計劃」住宿方案加贈品牌限量設計禮及噶瑪蘭威士忌試管酒，讓旅人能在飯店享受專屬的微醺時光。





因應市場需求變化，捷絲旅台北中山館同步規劃雙人「慶開幕」與單人「I人充電計劃」兩項住宿提案，分別滿足城市輕旅行與一人旅行等不同住宿需求。前者，雙人同行每晚2,200元起，平均每人千元出頭即可入住，不僅可享Happy Hour紅、白酒暢飲及活力早餐，更能沉浸於融合條通文化的設計旅宿氛圍，適合情侶、好友或親子安排城市輕旅行。後者的「I人充電計劃」，每晚2,100元起，入住即贈兩款限定贈禮，印有「燈亮勿擾」字樣的JS磁吸旋轉燈箱及刻上「世界很吵，這杯剛好」的Shot杯吊飾，以幽默設計呼應獨旅時享受獨處的自在節奏，專案另搭配屢獲國際烈酒競賽金牌肯定的「噶瑪蘭山川首席－雪莉風味桶」試管酒，讓旅人在白天探索城市、夜晚返回飯店後，也能靜靜品味台灣釀酒工藝的魅力，享受專屬自己的微醺時光。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示：「台北中山館，無論是雙人出遊，或是一個人自在漫旅，都能在此找到符合自身節奏的住宿體驗。未來捷絲旅也將持續推出更多結合在地文化與生活風格的特色住房提案，深化品牌在設計旅店市場的差異化定位。」



提醒您，「未滿18歲禁止飲酒」、「酒後不開車、安全有保障」及「理性飲酒」！



※.【捷絲旅 台北中山館】資訊──



地址：104臺北市中山區中山北路一段135巷39號



訂房專線：02-7735-5000







以上圖片：捷絲旅提供