2026-07-16 17:50 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜安平區。「郝記麵館」經常是座無虛席的麵店，郝記麵館超入味麻辣鴨血與滷味。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：郝記麵館從台南中西區搬遷至安平育平路重起家。
- 重點二：店內滷味、麻辣燙與麵食選擇多，座位常常幾乎客滿。
- 重點三：餐點定價親民，麻辣鴨血與滷味入味，獲作者推薦。
位在育平路上大大紅色扛棒超顯眼。
傳承自台南中西區府前路的「郝記麵館」，擁有超過40年的古早手藝，2019年遷至安平區育平路重新起家，小高今天利用假日時段前來用餐，來到店面發現幾乎是座無虛席（生意好），觀察菜，這裡菜色品項很多可供客人選擇，尤其是檯面上陳列著滿滿的滷味（超吸睛），最獨特還有麻辣燙供顧客挑選，小高就點部份麵食和滷味來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下有擺放桌椅供顧客坐下來用餐。
騎樓下有放置料理台是店家料理廚房，一旁桌面有內用或外帶菜單供自取。
這是開放式空間不大室內用餐空間，冷氣開放環境看起來很整潔舒服。
大門一旁有擺放個滷味供顧客自行夾取，有桌號碼夾、籃子、夾子及佐料供自取使用。
牆面上有標示滷味的價目表供客人依據，還有冷凍水餃和餛飩供客人選購。
選好的滷味就把餐藍放置這裡，這裡滷味湯汁有原味和麻辣這兩種。
這張是店家點菜單供客人直接畫選，菜色品項很多整體定價合理範圍。
小高就點肉燥鹹水意麵50元、水餃（10粒）60元及滷味125元等。
這盤是滷味125元。
這盤滷味份量很多定價算是便宜，一旁皆有夾著價位供店家依據結帳。
這盤滷味我都是選擇基本款的，這滷味整體口感很入味很好吃。
這盤水餃（10粒）60元。
這水餃外觀看起來很飽滿真吸睛。
這韭菜水餃內餡足夠很軟Ｑ真好吃。
這豬肉水餃豬肉餡很鮮甜，餃子皮有Ｑ勁吃起來真好吃。
這碗是肉燥鹹水意麵50元。
這碗意麵表面淋上滿滿肉燥和蔥花。
這碗肉燥意麵份量十足定價親民，這意麵整體口感中規中矩還可以。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「郝記麵館」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：郝記麵館
地址：708臺南市安平區育平里育平路220號
營業時間:11:00–15:00, 17:00–21:00（週一公休）
電話:06-298-3706
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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郝記麵館目前位於台南市安平區育平路220號，原本傳承自中西區府前路，並在2019年搬遷到現址重新起家，延續超過40年的古早手藝。
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店內提供麵食、水餃、滷味與麻辣燙等多樣選擇，檯面上還擺滿滷味供挑選，餐點份量足、口味入味，價位也親民，因此常見座無虛席。
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作者點了肉燥鹹水意麵50元、水餃10粒60元與滷味125元，認為滷味很入味、水餃飽滿好吃，意麵表現中規中矩，但整體定價合理且值得推薦。
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