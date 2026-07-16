2026-07-16 17:25 海帶呀海帶吃遍台灣美食
台中西區｜定番食事．日式溫暖簡約風格，內用白飯、飲品無限續！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台中西區新開幕定食餐廳，主打日式溫暖簡約風。
- 重點二：內用白飯與飲品可無限續，定食價格約180至250元。
- 重點三：餐點含燉肉、燒雞、漢堡排與甜點，份量實在。
我在台中發現一家新開幕的定食餐廳
內用白飯、飲品無限續CP超高😍
定食價格180元至250元不等，也可以單點，還有烏龍麵、甜點等選項喔！
位於台中西區的定番食事
環境很寬敞，牆壁有好可愛的動物彩繪牆><
動線分明，色系以木質系和黑色椅子結合
視覺效果非常溫暖且簡約風格！僅收現金（現場自助點餐）
定番食事店面
定番食事店內環境
定番食事
定番食事
定番食事白飯｜麥茶｜飲品區
定番食事餐點製作時間表
來定番食事google好評送好禮
來定番食事用餐完畢餐盤自行回收喔
這次選擇的餐點是
家傳馬鈴薯燉肉定食$180升級豐盛餐$50(三盛小菜+溫泉玉子)
香菇栗子燒雞定食$250升級豪華餐$60(小份蕨餅+胡麻青花菜)
單點漢堡排$200(起司+30)小倉月燒$60
家傳馬鈴薯燉肉定食
馬鈴薯綿密入口即化搭配肉一起吃超滿足!!!
有升級豐盛餐，小菜更多樣還有溫泉蛋放在飯上絕對超搭👍
香菇栗子燒雞定食
雞肉軟嫩好吃而且份量頗多的
有升級豪華餐，多了蕨餅和胡麻青花菜
蕨餅是黑糖口味的超好吃（建議上桌可以先品嘗）
胡麻青花菜很有營養又多了胡麻香
漢堡排真的必點柔嫩多汁，淋上專屬的漢堡排醬更添風味😍
這一餐真的吃很飽，而且每一道都很不錯
最後再來份小倉月燒的甜點好幸福😋
這間定番食事推薦給你們！
更多圖文請搜尋 痞客邦 Facebook 抖音 popdaily 愛食記
精華 FAQ
-
最大特色是內用白飯與飲品可以無限續，搭配180至250元的定食價格，整體CP值很高，適合想吃飽又想省荷包的客人。
-
店內空間寬敞，採木質系與黑色椅子搭配，風格溫暖簡約，還有可愛動物彩繪牆；現場自助點餐，並且僅收現金。
-
文章推薦家傳馬鈴薯燉肉、香菇栗子燒雞與漢堡排，還加點小倉月燒；作者認為燉肉綿密、燒雞軟嫩、漢堡排多汁，整體非常有飽足感。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數