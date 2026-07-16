2026-07-16 17:21 舌尖上的旅人 Eric Hsu
一道開胃菜、一口手工墨魚麵 誠品行旅The Chapter帶你品味義大利慢生活
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：誠品行旅The Chapter推出夏季新菜，主打義大利開胃菜。
- 重點二：番茄布拉塔、香料杏仁綠橄欖等展現慢食餐桌哲學。
- 重點三：手工墨魚麵以新鮮墨魚汁揉入麵糰，呈現細緻海味。
義大利人相信，美好的一餐從不急著開始，而是先用一盤開胃菜，為相聚暖場、為味蕾揭開序幕。誠品行旅「The Chapter 餐廳」推出夏季新菜，以開胃菜作為主角，將義大利悠閒自在的餐桌哲學化為一道道料理，讓每位旅人在城市中，也能享受置身歐洲假期的慢食時光。
義式開胃菜是餐桌的經典開場，招牌「番茄番茄布拉塔」選用清爽的牛番茄、黑柿番茄入饌，手工去皮放入秘製醋醃漬24小時，微酸番茄肉質厚實，搭配整顆布拉塔起司與羅勒油，品嚐前別忘了先切開起司，濃郁奶香在舌尖爆發，與酸甜番茄完美契合，喚醒沈睡味蕾。做工費時的「香料杏仁綠橄欖」添入多款香料醃漬3天以上，手工填入烤香杏仁，是老饕的最愛。
佛羅倫斯家常料理「番茄燉牛肚」以小火慢煮3-4小時，橘橙色牛肚吸附滿滿醬汁精華，建議先品嚐原味，再以大蒜麵包刮起醬汁，讓人回味再三。另道來自利古里亞的「白酒蝦」，巧妙融合白酒、番茄、橄欖、松子與萊姆酒葡萄乾，蝦肉彈牙美味，能嚐到淡淡大海鮮味，堪稱絕佳下酒神器。
主食中的「手工墨魚麵」，藏著主廚對細節的執著。捨棄常見以墨魚汁拌炒的方式，而是每日手工揉製麵糰，將新鮮墨魚汁緩緩融入其中，讓墨黑色澤由內而生，也讓海洋鮮味隨著每一口細緻綻放。深邃卻不張揚，濃郁卻依舊從容，即使品嚐後，也無須擔心牙齒染色，優雅始終如一。
一場好的餐宴，不只是滿足口腹之慾，更是一段關於風土、人情與生活節奏的旅行。這個夏天，不妨走進誠品行旅「The Chapter 餐廳」，從一道開胃菜、一口手工麵開始，循著義大利人的餐桌哲學，在舉杯與分享之間放慢步調，讓味蕾帶領自己，短暫逃離城市日常，收藏一段屬於盛夏的義式風景。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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這次新菜以義大利開胃菜為主角，結合慢食與分享的餐桌哲學，讓旅人在城市裡也能感受像歐洲假期般的悠閒用餐氛圍。
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包括番茄番茄布拉塔、香料杏仁綠橄欖、番茄燉牛肚與白酒蝦等，從酸甜、香料到海味層次，都呈現義式餐桌的開場魅力。
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主廚不是用墨魚汁直接拌炒，而是每日手工揉麵，將新鮮墨魚汁融入麵糰內，使黑色與鮮味由內而生，口感更細緻也較優雅。
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