7間飲料店夏日限定商品一次看，NB碰上飲料清爽一夏！五桐號攜手Monchhichi超可愛！

炎炎夏日就是要靠冰飲續命！今年飲料市場從水果系茶飲、奶香新品到人氣角色聯名全面開戰，日出茶太找來李多慧掀起應援熱潮，五桐號攜手Monchhichi推出限定周邊，大苑子更祭出榴槤與愛文芒果的獵奇組合。以下整理6間品牌夏季限定新品、優惠與贈品資訊。

1.日出茶太：李多慧限定杯款、小卡與粉絲同樂會登場

日出茶太邀請李多慧擔任2026年度品牌代言人，自6月18日起於指定門市推出3款限定杯身，呈現招牌甜笑、俏皮愛心與活力應援等不同造型，讓每杯飲料都變成粉絲想收藏的應援單品。

首波活動自6月18日至6月30日登場，購買兩杯飲品，其中一杯須為「芙緹沐」系列，即可獲得李多慧應援小卡1張，共有5款設計，另藏有全台限量82張、加入代表背號「82」的隱藏版小卡。購買任意兩杯飲品，還可獲得綠色或紫色限定不織布雙杯提袋。

圖片來源：日出茶太

第二波活動於7月1日至7月19日推出，單筆消費滿300元可獲得李多慧簽名帆布托特包，數量有限、送完為止；完成指定發票登錄，另有機會抽中李多慧粉絲同樂會門票。

新品「芙緹沐」系列以水果、茶與鮮奶為核心，推出金芒、雙柚、雙柚抹茶、紅心芭樂與富士蘋果等口味。其中李多慧最推薦「金芒芙緹沐」，芒果果香結合鮮奶與馬斯卡彭鮮酪球，呈現清爽中帶有鹹甜層次的口感。

圖片來源：日出茶太

2.發發：攜手New Balance打造「金夏補桔」限定飲品

發發與New Balance跨界推出「金夏補桔」企劃，以酸甜金桔為主角打造兩款限定飲品，將夏日運動活力化為清爽果香。

「金桔果香優格」以濃郁優格襯托金桔酸甜風味，喝起來滑順又帶有果香；「金桔果香金萱」則將金桔搭配清新金萱茶韻，口感輕盈解膩，適合炎熱午後飲用。

活動期間購買任一款聯名飲品，即可獲得N寶與發發奇異鳥的限定杯套。掃描杯套上的QR Code加入New Balance官方LINE好友，還可領取100元購物金並參加抽獎，有機會獲得限量N寶飲料提袋或指定鞋款。

圖片來源：New balance

3.大苑子：榴槤芒果冰沙限量3500杯

榴槤控與芒果控準備接受味蕾衝擊！大苑子推出期間限定「榴槤芒果冰沙」，將黃金榴槤與台灣愛文芒果結合，自7月9日至7月20日限時販售12天，全台限量3500杯，中杯售價99元。

飲品以現打愛文芒果冰沙為基底，加入質地綿密的黃金榴槤，入口先感受到芒果的酸甜果香，接著浮現榴槤的濃郁香氣與滑順口感。兩種風味相互襯托，整體香濃卻不顯厚重，對第一次挑戰榴槤飲品的消費者也較容易入口。

圖片來源：大苑子

7月會員活動同步登場，使用大苑子APP「專屬跟喝券」，累積消費5杯大杯愛文芒果冰沙，即可再獲得1杯。新加入會員還可領取火龍果翡翠買一送一優惠券與50元折價券。

圖片來源：大苑子

4.五桐號：Monchhichi杯身、藍莓新品與萌系周邊來襲

五桐號攜手日本經典角色Monchhichi，自7月16日起推出期間限定聯名活動，將蒙奇奇的圓潤大眼、招牌奶嘴動作與毛茸茸造型放上限定杯身，並同步帶來兩款全新藍莓飲品。

「藍莓優格蜜桃雪泥」售價99元，以特級藍莓、希臘優格與蜜桃果粒製成綿密雪泥，入口帶有莓果微酸、蜜桃甜香與優格乳香；「藍莓茉莉厚奶」售價79元，以茉莉綠茶搭配藍莓與奶香，花香、茶韻及莓果酸甜交錯，口感相對柔和。

活動期間單筆消費滿150元，可加購Monchhichi立體時鐘、壓克力立夾與泡棉貼紙。7月16日至7月23日購買兩杯藍莓系列新品，還可免費獲得泡棉貼紙；8月14日起再推出七夕限定立體絨毛筆，共有兩款隨機出貨。



圖片來源：五桐號

八曜和茶攜手愛之味牛奶花生，自7月10日起推出全新「極韻花生」系列，把台灣人熟悉的罐裝甜品轉化成手搖奶茶。

新品以八曜招牌極韻白奶茶為基底，加入牛奶花生的綿密甜香與鬆軟花生顆粒，茶香、奶香與花生風味交織，喝得到熟悉的古早味，也增添咀嚼口感。

這次聯名跳脫傳統花生飲品較厚重的印象，透過白奶茶的柔和茶韻拉出平衡，呈現帶有懷舊感又具新鮮感的夏季喝法。

圖片來源：八曜和茶

辻利茶舗推出夏季限定「芒夏茶韻」系列，以芒果、百香果搭配宇治抹茶、炒立焙茶與小倉煎茶，打造5款兼具果香與茶韻的消暑商品。

飲品包括售價145元的「芒夏蕨餅煎茶」與「初夏百香焙茶」，以及售價215元的「芒夏蕨餅・果昔漂浮」和「初夏百香・抹茶漂浮」，透過水果酸甜平衡茶款的厚實風味。

「芒夏茶韻・盛夏百匯」售價245元，集結芒果蕨餅、芒果果丁、抹茶香堤、鮮奶油與抹茶霜淇淋，再以茶箱最中餅和糰子點綴，從外型到口感都充滿夏日儀式感。

圖片來源：辻利茶舗

內用菜單另推出「宇治焙茶布丁」與「焙香蘭姆葡萄慕斯蛋糕」。前者以焙茶、牛奶、鮮奶油與三溫糖製作，呈現柔滑口感；後者融合蘭姆葡萄慕斯、焙茶甘納許與手工焙茶巧酥，帶有微醺酒香與成熟茶韻，每日數量有限、售完為止。

圖片來源：辻利茶舗

圖片來源：辻利茶舗

麻古茶坊人氣飲品「酪梨芒果甘露」於7月10日回歸，以新鮮酪梨打成綿密冰沙，再加入牛奶、芒果果粒與滑嫩綠茶凍，入口濃郁滑順，還帶有豐富咀嚼感。今年同步調整甜度選項，提供標準、提升與減低三種甜感，讓消費者依照喜好選擇。

夏季經典「楊枝甘露2.0」也持續販售，以愛文芒果碎冰沙搭配葡萄柚果粒、芒果果粒、Q彈綠茶凍與椰奶，風味清爽、果香鮮明。兩款售價皆為北部、中部、東部90元，南部85元，部分商場門市除外。

圖片來源：麻古茶坊