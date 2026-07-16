2026-07-16 15:51 舌尖上的旅人 Eric Hsu
宜蘭力麗威斯汀推「療癒之島」住房專案 香氛、溫泉、藝術一次療癒身心
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：宜蘭力麗威斯汀推出療癒之島住房專案，結合香氛與溫泉。
- 重點二：專案攜手伊聖詩與伊日藝術計劃，打造藝術沉浸式體驗。
- 重點三：房內提供Wellness Kit與贈品，強調慢旅行療癒住宿。
在快節奏生活中，愈來愈多人開始追求「慢旅行」，宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手台灣香氛品牌伊聖詩（cosmescents）與伊日藝術計劃（YIRI ARTS），推出全新「療癒之島 Healing Island」住房專案，即日起至2026年10月31日限期登場，雙人入住每晚8200元起，打造一場結合香氛、藝術、音療與溫泉的沉浸式療癒假期。
走進飯店，大廳以「香氣、自然、藝術」打造沉浸式迎賓空間，結合伊聖詩「Stand By Me 一植在身邊」互動體驗，引導旅人透過植物香氣感受身心狀態。飯店此次更特別選用約翰森林「森林小夜曲」作為迎賓香氛，以冷杉、岩蘭草等森林木質調，呼應宜蘭山林景致，讓旅人從踏入飯店開始便展開療癒旅程。
館內同步展出德國藝術家馬蒂亞斯．加爾夫（Matthias Garff）的複合媒材雕塑作品，利用回收材質重新詮釋動物意象，透過象徵自由探索的猿猴與寓意人與自然共生的綠鴨，為旅程增添藝術美感，也傳遞永續共好的理念。
入住期間，房內更備有專屬Wellness Kit，包括瑜珈墊、空靈鼓及瑜珈引導課程，旅客可在客房自在伸展、冥想，或透過空靈鼓柔和音色沉澱心緒，享受專屬自己的療癒時光。旅人選擇「療癒之島 Healing Island」住房專案，還可獲贈伊聖詩療癒隨行組，包含約翰森林無理頭精油棒及一日茶道TEAORY玉石刮痧板。
精華 FAQ
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飯店推出「療癒之島 Healing Island」住房專案，主打香氛、藝術、音療與溫泉的整合體驗，即日起至2026年10月31日限期登場，雙人入住每晚8200元起。
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專案攜手台灣香氛品牌伊聖詩與伊日藝術計劃，館內以迎賓香氛、互動體驗與藝術展出營造氛圍，讓旅客從進門開始就能感受自然、藝術與療癒元素。
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房內備有Wellness Kit，包含瑜珈墊、空靈鼓及瑜珈引導課程，可在房內伸展與冥想；另贈伊聖詩療癒隨行組，包含精油棒與玉石刮痧板。
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