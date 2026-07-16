捷運三鶯線開通啦！雙城藝文美食×大板根雨林溫泉 搭「三鶯藍」來場兩天一夜微度假！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新北捷運三鶯線正式通車，持電子票證可免費搭到2026年8月31日。

新北捷運三鶯線正式通車，持電子票證可免費搭到2026年8月31日。 重點二： 路線串聯鶯歌美術館、陶瓷老街與博物館，打造半日藝文漫遊。

路線串聯鶯歌美術館、陶瓷老街與博物館，打造半日藝文漫遊。 重點三：再接三峽老街與大板根溫泉酒店，適合規劃兩天一夜微度假。

愛旅行的朋友們！最近你的社群軟體是不是也被一抹優雅的淡藍色給洗版了呢？沒錯，萬眾矚目的新北捷運三鶯線終於正式通車營運了！更讓人興奮的是，為了慶祝全新三鶯線開通，即日起一直到 2026 年 8 月 31 日，只要持電子票證進出三鶯線，通通免費搭乘！所以，怎能不搶先體驗，然後安排一次三鶯的雙城之旅！

三鶯線通車不只是三峽與鶯歌居民的福音，對於北部甚至全台的旅人來說，更是打開了全新的路網大門。三鶯線的起點「LB01頂埔站」完美銜接了班次密集的板南線(藍線)，代表你從台北車站、東區、信義區出發，一路免出站就能直接轉乘、直奔三鶯腹地。更厲害的是，隨著未來延伸線的規劃，它還能串聯桃園機場線與桃園綠線。以後外國觀光客一下飛機，就能無縫切換到這條充滿台灣歷史人文與自然風情的觀光黃金線，是不是超方便到！

今天小編特別幫大家實際測試，規劃了一條「上午逛鶯歌、中午吃大餐、下午漫遊三峽、晚上留宿大板根」的完美交通不折返路線，快拿著悠遊卡出發吧！

三鶯線高架化設計提供乘客廣闊優美的景觀。

上午：LB08鶯歌車站+LB09 陶瓷老街站｜早晨美學撞擊與陶瓷洗禮

早晨出發，我們吹著冷氣搭乘極具動感的藍白流線列車，直接來到LB08鶯歌車站。出站後沿著指標步行，從空中廊道就可以看見無數巨大銀色蘆葦裝飾的流線型建築，這就是新北藝文新地標—新北市美術館。早晨陽光灑在草皮上，美術館周邊許多地景藝術正好拍，完美避開下午的人潮！美術館的開放時間為上午10:00，除了欣賞雄偉的現代建築，還可以走進美術館看展，培養生活美學。

接著，我們可以搭乘捷運或悠閒散步到LB09陶瓷老街站，直接切入鶯歌陶瓷老街的核心區。如果你從未到訪過鶯歌陶瓷博物館，可以選擇先行前往，碩大宏偉的清水模建築，視覺震撼感十足！為了慶祝三鶯線通車，到7月30日可以免費參觀，這裡的室內與戶外展區非常豐富，是非常有美學與文化底蘊的博物館。

當然，要體驗庶民的陶瓷文化或是藝術等級的陶瓷藝品，最悠閒也充滿樂趣的就是逛陶瓷老街。從捷運站往上的坡道旁裝飾了很多可愛的迎賓雕塑，經過整修後的老街，兩側盡是形形色色的陶瓷藝品店，從日用陶瓷到華麗的藝品都有，非常適合走走逛逛，也可以挑選一家陶藝工作坊挑戰「手拉坯」，為自己的小旅行留下紀念品，或是到非常好逛的鶯歌光點藝術中心，這裡有讓人眼花撩亂的各種文創精品。

三峽老街著名的日式巴洛克風格建築。

下午：三峽老街+祖師廟｜在紅磚廊道與藝術殿堂間漫步

午餐可以選擇網友推薦、鶯歌陶瓷老街必吃的古早味排骨飯、香酥雞腿飯，然後直衝三峽老街(LB06三峽站)！在車站內的空橋或出口前的帷幕玻璃，都是拍攝捷運電聯車絕佳的地點。

三峽老街是全台灣保存最完整的日治時期巴洛克式紅磚拱廊。來到這裡，兩件大事絕對不能漏掉：第一，是朝聖被譽為「東方藝術殿堂」的三峽清水祖師廟。廟殿內每一根石柱的鳥獸雕刻、每一片木雕的精細刀工，都耗費了無數匠人的心血。

第二，是吃點心時間！可以順手打包幾顆剛出爐、兩側「角」咬下去卡滋酥脆的金牛角麵包；或是，逛逛也嘗嘗老街裡饒富古意的老店。像是使用純天然山泉水製作的山泉水手工豆花、或是重現舊日時光的冰果店，都提供了滿滿的老街記憶，是逛老街最完美的收尾。

三鶯線讓喜愛接近大自然與溫泉的民眾更容易抵達大板根森林溫泉酒店。

傍晚與夜宿：三峽大板根｜捷運公車無縫銜接，隱入亞熱帶雨林住一晚

當夕陽西下，白天的老街逐漸歸於平靜，我們的壓軸驚喜才正要開始呢！因為捷運三鶯線的通車，現在前往大板根森林溫泉酒店變得前所未有的輕鬆與方便！

傍晚結束三峽老街的散步後，可直接搭乘捷運三鶯線到LB07台北大學站，出站後只要步行走到大勇路上的「三峽一站公車亭」，轉乘「807」路線公車，就可以沿著山路一路直達「大板根」站！只要算好公車班次時刻，一下捷運就上公車，省時又省荷包。當然，也可以選擇更輕鬆的方式，直接從捷運站前搭計程車，大約 30 分鐘(車資約 400 元)就能舒適直達。

既然來了三峽，也收穫了滿滿一天的精采體驗與美照！強力推薦可以來大板根住上一晚！大板根最讓人驚豔的，就是它擁有台灣目前唯一僅存、規模最大的亞熱帶雨林。這裡的森林含氧量高得驚人，並擁有全台最巨大的「板根植物」景觀。深夜與清晨正是森林中芬多精與負離子濃度最高的時刻，只有住一晚，才能真正幫自己的身心靈「徹底充電」。

辦理完入住手續後，可以安排在麗宴中餐廳，品嘗在地食材的創意美食。休息過後可以換上浴衣，體驗大板根引以為傲的「碳酸氫鈉鹽泉」(美人湯)。當你整個人浸泡在暖呼呼、滑溜溜的純淨原泉裡，一天的美好回憶重現，身心獲得無比的舒展！夜晚，仰望著上方的星空與被夜色籠罩的森林，耳邊傳來陣陣蟲鳴鳥叫。這一刻，白天的行走疲憊與城市喧囂通通被拋到九霄雲外，只有滿滿的養生與療癒。隔天清晨在鳥鳴聲中醒來，在無人的原始森林步道漫步，這才是頂級的神仙度假步調！悠閒地用完早餐，在園區裡散步賞景、和這裡著名的恐龍和萬歲金剛互動，再為小旅行增添美好記憶！也可以在退房前再輕鬆體驗有著不同感受的戶外SPA，為這次的三鶯線微旅行畫下完美句點！

大板根森林溫泉酒店獨自開採的天然美人湯。

INFO：

新北捷運https://www.ntmetro.com.tw/

新北市美術館https://ntcart.museum/

鶯歌陶瓷博物館https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/

大板根森林溫泉酒店https://www.thegreatroots.com/