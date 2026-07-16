2026-07-16 15:49 時尚品味生活誌
捷運三鶯線開通啦！雙城藝文美食×大板根雨林溫泉 搭「三鶯藍」來場兩天一夜微度假！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新北捷運三鶯線正式通車，持電子票證可免費搭到2026年8月31日。
- 重點二：路線串聯鶯歌美術館、陶瓷老街與博物館，打造半日藝文漫遊。
- 重點三：再接三峽老街與大板根溫泉酒店，適合規劃兩天一夜微度假。
愛旅行的朋友們！最近你的社群軟體是不是也被一抹優雅的淡藍色給洗版了呢？沒錯，萬眾矚目的新北捷運三鶯線終於正式通車營運了！更讓人興奮的是，為了慶祝全新三鶯線開通，即日起一直到 2026 年 8 月 31 日，只要持電子票證進出三鶯線，通通免費搭乘！所以，怎能不搶先體驗，然後安排一次三鶯的雙城之旅！
三鶯線通車不只是三峽與鶯歌居民的福音，對於北部甚至全台的旅人來說，更是打開了全新的路網大門。三鶯線的起點「LB01頂埔站」完美銜接了班次密集的板南線(藍線)，代表你從台北車站、東區、信義區出發，一路免出站就能直接轉乘、直奔三鶯腹地。更厲害的是，隨著未來延伸線的規劃，它還能串聯桃園機場線與桃園綠線。以後外國觀光客一下飛機，就能無縫切換到這條充滿台灣歷史人文與自然風情的觀光黃金線，是不是超方便到！
今天小編特別幫大家實際測試，規劃了一條「上午逛鶯歌、中午吃大餐、下午漫遊三峽、晚上留宿大板根」的完美交通不折返路線，快拿著悠遊卡出發吧！
上午：LB08鶯歌車站+LB09 陶瓷老街站｜早晨美學撞擊與陶瓷洗禮
早晨出發，我們吹著冷氣搭乘極具動感的藍白流線列車，直接來到LB08鶯歌車站。出站後沿著指標步行，從空中廊道就可以看見無數巨大銀色蘆葦裝飾的流線型建築，這就是新北藝文新地標—新北市美術館。早晨陽光灑在草皮上，美術館周邊許多地景藝術正好拍，完美避開下午的人潮！美術館的開放時間為上午10:00，除了欣賞雄偉的現代建築，還可以走進美術館看展，培養生活美學。
接著，我們可以搭乘捷運或悠閒散步到LB09陶瓷老街站，直接切入鶯歌陶瓷老街的核心區。如果你從未到訪過鶯歌陶瓷博物館，可以選擇先行前往，碩大宏偉的清水模建築，視覺震撼感十足！為了慶祝三鶯線通車，到7月30日可以免費參觀，這裡的室內與戶外展區非常豐富，是非常有美學與文化底蘊的博物館。
當然，要體驗庶民的陶瓷文化或是藝術等級的陶瓷藝品，最悠閒也充滿樂趣的就是逛陶瓷老街。從捷運站往上的坡道旁裝飾了很多可愛的迎賓雕塑，經過整修後的老街，兩側盡是形形色色的陶瓷藝品店，從日用陶瓷到華麗的藝品都有，非常適合走走逛逛，也可以挑選一家陶藝工作坊挑戰「手拉坯」，為自己的小旅行留下紀念品，或是到非常好逛的鶯歌光點藝術中心，這裡有讓人眼花撩亂的各種文創精品。
下午：三峽老街+祖師廟｜在紅磚廊道與藝術殿堂間漫步
午餐可以選擇網友推薦、鶯歌陶瓷老街必吃的古早味排骨飯、香酥雞腿飯，然後直衝三峽老街(LB06三峽站)！在車站內的空橋或出口前的帷幕玻璃，都是拍攝捷運電聯車絕佳的地點。
三峽老街是全台灣保存最完整的日治時期巴洛克式紅磚拱廊。來到這裡，兩件大事絕對不能漏掉：第一，是朝聖被譽為「東方藝術殿堂」的三峽清水祖師廟。廟殿內每一根石柱的鳥獸雕刻、每一片木雕的精細刀工，都耗費了無數匠人的心血。
第二，是吃點心時間！可以順手打包幾顆剛出爐、兩側「角」咬下去卡滋酥脆的金牛角麵包；或是，逛逛也嘗嘗老街裡饒富古意的老店。像是使用純天然山泉水製作的山泉水手工豆花、或是重現舊日時光的冰果店，都提供了滿滿的老街記憶，是逛老街最完美的收尾。
傍晚與夜宿：三峽大板根｜捷運公車無縫銜接，隱入亞熱帶雨林住一晚
當夕陽西下，白天的老街逐漸歸於平靜，我們的壓軸驚喜才正要開始呢！因為捷運三鶯線的通車，現在前往大板根森林溫泉酒店變得前所未有的輕鬆與方便！
傍晚結束三峽老街的散步後，可直接搭乘捷運三鶯線到LB07台北大學站，出站後只要步行走到大勇路上的「三峽一站公車亭」，轉乘「807」路線公車，就可以沿著山路一路直達「大板根」站！只要算好公車班次時刻，一下捷運就上公車，省時又省荷包。當然，也可以選擇更輕鬆的方式，直接從捷運站前搭計程車，大約 30 分鐘(車資約 400 元)就能舒適直達。
既然來了三峽，也收穫了滿滿一天的精采體驗與美照！強力推薦可以來大板根住上一晚！大板根最讓人驚豔的，就是它擁有台灣目前唯一僅存、規模最大的亞熱帶雨林。這裡的森林含氧量高得驚人，並擁有全台最巨大的「板根植物」景觀。深夜與清晨正是森林中芬多精與負離子濃度最高的時刻，只有住一晚，才能真正幫自己的身心靈「徹底充電」。
辦理完入住手續後，可以安排在麗宴中餐廳，品嘗在地食材的創意美食。休息過後可以換上浴衣，體驗大板根引以為傲的「碳酸氫鈉鹽泉」(美人湯)。當你整個人浸泡在暖呼呼、滑溜溜的純淨原泉裡，一天的美好回憶重現，身心獲得無比的舒展！夜晚，仰望著上方的星空與被夜色籠罩的森林，耳邊傳來陣陣蟲鳴鳥叫。這一刻，白天的行走疲憊與城市喧囂通通被拋到九霄雲外，只有滿滿的養生與療癒。隔天清晨在鳥鳴聲中醒來，在無人的原始森林步道漫步，這才是頂級的神仙度假步調！悠閒地用完早餐，在園區裡散步賞景、和這裡著名的恐龍和萬歲金剛互動，再為小旅行增添美好記憶！也可以在退房前再輕鬆體驗有著不同感受的戶外SPA，為這次的三鶯線微旅行畫下完美句點！
INFO：
新北捷運https://www.ntmetro.com.tw/
新北市美術館https://ntcart.museum/
鶯歌陶瓷博物館https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/
大板根森林溫泉酒店https://www.thegreatroots.com/
精華 FAQ
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建議上午先逛鶯歌美術館、陶瓷老街與陶瓷博物館，中午用餐後轉往三峽老街與祖師廟，傍晚再接大板根住宿泡湯，形成不折返的順遊路線。
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鶯歌可玩新北市美術館、陶瓷老街、陶瓷博物館與手拉坯體驗；三峽則可走訪三峽老街、清水祖師廟、金牛角名店與老街小吃，兼具文化與美食。
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可從LB07台北大學站轉乘807公車或直接搭計程車前往，大約30分鐘可到。住宿則能享受亞熱帶雨林、碳酸氫鈉鹽泉、餐廳美食與森林步道。
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