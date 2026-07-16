2026-07-16 14:48 夫子。旅食趣
當「風鈴」遇上「勞氏」解密風鈴豬籠草 LCxC 特殊的外觀特徵
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：風鈴豬籠草 LCxC 是風鈴與勞氏的複雜交種。
- 重點二：瓶身呈亮綠鐘形，唇部與蜜腺帶勞氏特徵。
- 重點三：植株體型小巧，適合陽台與室內生態缸栽培。
風鈴豬籠草 LCxC 不僅僅是一株食蟲植物，它更像是一件活生生的綠色藝術品。看著小巧的鐘形綠瓶在翠綠的葉片間一個個探出頭來，彷彿能在微風中聽到來自婆羅洲懸崖的清脆鈴聲，絕對值得每一位「蝕友」(豬籠草愛好者) 的悉心收藏。
風鈴豬籠草 LCxC 指的是以風鈴豬籠草 (Nepenthes Campanulata) 為核心，並融入勞氏豬籠草 (N. Lowii) 血統的複雜交種豬籠草 (Complex Hybrid)，基因交種造就特殊的外觀特徵，具備獨特的觀賞價值。
黃綠色的鐘形瓶身：風鈴豬籠草 LCxC，植株外觀與瓶身特色由於極高比例繼承了風鈴的基因，展現出風鈴豬籠草特有的鮮綠色、寬大瓶口與無兩側翼 (Wings) 的短胖鐘型瓶。而勞氏豬籠草基因特有的寬唇與蜜腺，使它比純風鈴擁有更寬、更具質感的瓶唇，且籠蓋內側有機會遺傳到勞氏「白色糖霜」般的蜜腺特徵。純色或微斑的瓶身多為清脆的亮綠色或黃綠色，有些個體在強光下唇部會帶有淡淡的紅暈或斑點。
極窄的籠唇與退化的瓶蓋：它的籠唇 (Peristome) 極為狹窄收斂，沒有一般大口豬籠草那種誇張的鋸齒或寬唇。更特別的是，它的瓶蓋非常小，且直立或往後翻，完全不遮擋瓶口，任由美麗的圓形瓶口大方展現。
微型株型：風鈴豬籠草 LCxC 屬於小型豬籠草，葉片緊湊、籠蔓短而硬。這意味著它不需要巨大的攀緣空間，在陽台或室內生態缸的一角，就能精緻地展開屬於它的風鈴陣。
精華 FAQ
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它以風鈴豬籠草 Nepenthes campanulata 為核心，並融入勞氏豬籠草 N. lowii 的血統，屬於基因組成較複雜的交種，因此外觀同時帶有兩者特色。
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它多呈鮮綠或黃綠色鐘形瓶，瓶口寬、無明顯兩側翼；瓶唇較寬且具質感，瓶蓋則小而直立或後翻，不會遮住瓶口，外觀十分醒目。
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因為它屬於小型豬籠草，葉片緊湊、籠蔓短而硬，不需要太大的攀爬空間，放在陽台或室內生態缸的一角，也能形成精緻的觀賞效果。
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