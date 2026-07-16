當「風鈴」遇上「勞氏」解密風鈴豬籠草 LCxC 特殊的外觀特徵

AI重點 文章重點整理： 重點一： 風鈴豬籠草 LCxC 是風鈴與勞氏的複雜交種。

風鈴豬籠草 LCxC 是風鈴與勞氏的複雜交種。 重點二： 瓶身呈亮綠鐘形，唇部與蜜腺帶勞氏特徵。

瓶身呈亮綠鐘形，唇部與蜜腺帶勞氏特徵。 重點三：植株體型小巧，適合陽台與室內生態缸栽培。

風鈴豬籠草 LCxC 不僅僅是一株食蟲植物，它更像是一件活生生的綠色藝術品。看著小巧的鐘形綠瓶在翠綠的葉片間一個個探出頭來，彷彿能在微風中聽到來自婆羅洲懸崖的清脆鈴聲，絕對值得每一位「蝕友」(豬籠草愛好者) 的悉心收藏。

風鈴豬籠草 LCxC 指的是以風鈴豬籠草 (Nepenthes Campanulata) 為核心，並融入勞氏豬籠草 (N. Lowii) 血統的複雜交種豬籠草 (Complex Hybrid)，基因交種造就特殊的外觀特徵，具備獨特的觀賞價值。

黃綠色的鐘形瓶身：風鈴豬籠草 LCxC，植株外觀與瓶身特色由於極高比例繼承了風鈴的基因，展現出風鈴豬籠草特有的鮮綠色、寬大瓶口與無兩側翼 (Wings) 的短胖鐘型瓶。而勞氏豬籠草基因特有的寬唇與蜜腺，使它比純風鈴擁有更寬、更具質感的瓶唇，且籠蓋內側有機會遺傳到勞氏「白色糖霜」般的蜜腺特徵。純色或微斑的瓶身多為清脆的亮綠色或黃綠色，有些個體在強光下唇部會帶有淡淡的紅暈或斑點。

極窄的籠唇與退化的瓶蓋：它的籠唇 (Peristome) 極為狹窄收斂，沒有一般大口豬籠草那種誇張的鋸齒或寬唇。更特別的是，它的瓶蓋非常小，且直立或往後翻，完全不遮擋瓶口，任由美麗的圓形瓶口大方展現。

微型株型：風鈴豬籠草 LCxC 屬於小型豬籠草，葉片緊湊、籠蔓短而硬。這意味著它不需要巨大的攀緣空間，在陽台或室內生態缸的一角，就能精緻地展開屬於它的風鈴陣。