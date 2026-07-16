2026-07-16 14:27 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「邱家豆花」府城尋味！赤崁樓旁邱家豆花的綿密極致。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：邱家豆花位於台南赤崁樓旁，開業超過20年。
- 重點二：店內主打純手工豆花，口感綿密滑順且豆香濃郁。
- 重點三：除了豆花也販售豆漿、紅茶與雪綿冰等甜品。
位在民族路上外頭有掛扛棒很顯眼。
台南赤崁樓旁的「府城邱家豆花」是在地超過 20 年的低調老字號甜點店，店內主打純手工製作，豆花質地極為綿密滑順、豆香十足搭配清甜不膩的傳統糖水非常消暑，觀察菜單，除了豆花類還有賣豆漿、紅茶及雪綿冰等，小高就點一碗原味豆花來享用，品嚐完覺得古早味非常好吃，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
透天店面散發出來復古店面的氣息，騎樓下和室內有放置桌椅供內用。
老舊的料理冰箱裡頭是老闆負責掌理中。
料理台前有掛上菜單供顧客點餐參考，菜單主要有不同口味豆花供挑選。
這碗是綠豆豆花30元。
這豆花淋上自製的糖水再鋪上刨冰，表面再淋上粒粒分明的綠豆。
這豆花充滿古早味很滑嫩超好吃，搭配甜度適中有層次值得推薦。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「邱家豆花」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：邱家豆花
地址：700臺南市中西區赤嵌里民族路二段138號
營業時間:12:00–21:00（週三公休）
電話:06-221-3287
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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邱家豆花位於台南市中西區赤嵌里民族路二段138號，地點就在赤崁樓附近，屬於在地超過20年的老字號甜點店，外觀掛著醒目扛棒，很容易找到。
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店家主打純手工豆花，質地非常綿密滑順，豆香十足，搭配自製糖水後甜度適中、不會膩口，整體口感被形容為古早味十足，因此相當值得推薦。
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菜單除了原味與各式口味豆花外，還有豆漿、紅茶、雪綿冰等品項；營業時間為12:00–21:00，週三公休，電話是06-221-3287。
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