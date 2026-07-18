2026-07-18 08:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
永續旅遊新亮點！大安濱海樂園結合環境教育與海洋生態體驗
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文章重點整理：
- 重點一：大安濱海樂園通過環教場所認證，推動永續觀光。
- 重點二：課程結合海洋保育、生態探索與地方文史教育。
- 重點三：園區兼具沙灘美景、露營體驗與周邊觀光資源。
【旅奇傳媒/編輯部報導】為推動永續觀光，臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）近年致力於發展大安濱海生態人文導覽及海洋環境推廣教育，其中「大安濱海樂園」自開放以來，不僅通過行政院環保署認證為「環教場所」，陸續舉辦枯木落葉回收再利用、濱海植物推廣、在地食材使用等永續行動，以及常態性規劃多套環境教育課程，歡迎留意最新活動資訊並報名參加，讓大小朋友在遊憩時能「玩轉思考」，感受獨特的生態環境與在地生活樣貌。
觀旅局表示，「大安濱海樂園」由台中市風景區管理所申請取得「環教場所」認證，委由 OT 營運廠商「向海那漾」營運及執行環境教育課程，課程內容結合濱海生態環境探索、海洋保育、沙灘溼地生態、風力發電、環境永續發展、地方文史等議題，課程採全年常態性辦理，歡迎遊客、機關學校及團體報名參與。參與者們普遍反映課程兼具知識性與趣味性，不僅增進對海洋生態保育的認識，也能提升永續發展的觀念。
觀旅局長陳美秀指出，「大安濱海樂園」結合觀光遊憩與環境教育，符合市府推動永續觀光、低碳旅遊及環境教育的施政方向；期能透過環境教育課程，引導民眾認識海洋環境，有效提升環境保育意識，讓旅遊不只是休閒遊憩，更兼具教育、永續及地方文化體驗的價值。
陳局長也說，「大安濱海樂園」擁有海天一線沙灘美景，生態方面有沙蟹、招潮蟹、白鷺鷥、小燕鷗、木麻黃、黃槿、馬鞍藤、濱刀豆等多種動植物，更有獨特的歷史文化及防砂牆等建築；園區內還有「大安濱海露營區」，是兼具生態旅遊、環境教育、親水體驗及露營活動的絕佳海洋觀光勝地。
臺中市風景區管理所表示，為使海邊有個舒適的遊憩環境，市府每年投入經費進行水域環境的整建修繕，歡迎利用暑假走訪「大安濱海樂園」，還可以順遊周邊景點「大安媽祖文化園區」，第3季即將完工的30公尺高媽祖雕像超吸睛，在10月份還將盛大辦理「2026台中海洋觀光季」。更多活動詳情與旅遊資訊，請至「台中觀光旅遊網」、「大玩台中」Facebook 粉絲專頁、IG 及「台中市風景區管理所」網站查詢。
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精華 FAQ
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因園區已取得環教場所認證，並持續推動枯木落葉回收、濱海植物推廣與在地食材使用等永續行動，同時把觀光遊憩和環境教育整合在一起。
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課程涵蓋濱海生態探索、海洋保育、沙灘濕地生態、風力發電、環境永續發展與地方文史等主題，並採全年常態性辦理，歡迎遊客、學校與團體報名。
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除了大安濱海樂園與露營區，還可前往大安媽祖文化園區，欣賞預計第3季完工的30公尺高媽祖雕像，並關注10月舉辦的2026台中海洋觀光季。