「中」於回來了！大韓航空10/25起重啟台中直飛仁川 天天出發65折起 台北飛韓國$5,200起

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大韓航空將自2026/10/25起重啟台中直飛仁川每日航班。

大韓航空將自2026/10/25起重啟台中直飛仁川每日航班。 重點二： 台中線以A220-300執飛，主打中部旅客更便利的韓國航網。

台中線以A220-300執飛，主打中部旅客更便利的韓國航網。 重點三：復航優惠包含65折起與抽獎，台北出發韓國票價5,200元起。

【旅奇傳媒/編輯部報導】中部的旅客久等了！「大韓航空」將回歸中部市場，自2026/10/25日起，將正式重啟「台中－首爾（仁川）」的每日直航服務，以 A220-300執行，為中部旅客提供更頂級、便利的飛行選擇。

為歡慶復航，大韓航空大手筆推出驚喜雙重奏：除了台北出發飛首爾、釜山祭出最低 NT$5,200起（未稅)）特惠外，「台中－仁川」航線更享有天天出發65折起、往返 NT$4,000起（未稅）的限時優惠，購票還能再抽品牌限量好禮！

大韓航空近年正積極推進與韓亞航空的合併案，預計於2026/12/17前正式合併，合併後「大韓航空」將躍升為具備世界級營運規模的全球頂尖航空公司。在集團合併、航網大擴局的關鍵期，大韓航空台中線的復航，不僅優化了台韓兩地的空中連結效率，更將透過標準化的高質感頂級服務與舒適客艙體驗，讓中部出發的旅客能輕鬆遊韓、暢遊全球。

▲南怡島秋季美景。 圖：shutterstock／來源

特別是「台中－仁川」線重新開航適逢迷人的韓國賞楓季與冬季滑雪旺季，為計畫訪韓的台灣旅客提供最佳的行程和難忘的季節風情。即日起至2026/07/31止，凡透過「大韓航空」官網或官方 APP 購買台中直飛仁川的單程或往返機票，即可享有限時折扣，票價皆包含每人乙件23公斤的免費託運行李。

此外，為回饋中部旅客，活動期間內購買台中出發來回機票，即可加碼參加抽獎，有機會將「旅行折疊單肩包」、「MiiR 聯名真空保溫杯」、「Travelmate 聯名行李箱套」及「Monami 聯名高級原子筆」等限量大韓航空精緻周邊好禮帶回家。

除了線上搶購特惠機票，大韓航空也將於07/17-08/09期間，特別參與台北信義區 ATT 4 FUN 「K-ARTIST 韓風盛夏」暑期主題活動，現場消費滿額即可參加刮刮卡抽獎活動，幸運兒有機會直接把「首爾雙人來回機票」贏回家！不論是線上購票還是線下實體活動，今年暑假大韓航空都要讓台灣旅客感受最豐富的禮遇。

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