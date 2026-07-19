2026-07-19 10:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
夏季旅展／GO夏趴YO！CHILL新北樂悠遊
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新北館以GO夏趴YO！CHILL新北為主題亮相夏季旅展。
- 重點二：結合淡江大橋、新北美術館等夏日景點營造海洋氛圍。
- 重點三：集結6大業者推住宿、體驗與滿額抽獎優惠。
【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「台北國際夏季旅展」（STE）將於07/17-07/20日在台北世貿一館盛大登場！為迎接暑假旅遊旺季，新北市政府觀光旅遊局今年以「GO 夏趴 YO！CHILL 新北！」為主題。本次「新北館」採用清新明亮的藍天海洋色系為基底，同時融入了新北市的夏日節慶與特色景點，如淡江大橋、新北市美術館、瑞三鑛業整煤場、九份紅燈籠祭與河海音樂季等，藉此營造出滿滿的夏日氛圍感。
此外，隨著「淡江大橋」與「捷運三鶯線」等重大交通建設相繼完工，大幅提升了旅客跨區移動的便利性。無論是前往淡八地區感受開闊的水岸風光，或是搭乘捷運深度探索三鶯藝術廊帶，都變得更加輕鬆便捷。這些基礎建設的完成，使得國內外旅客能藉由完善的交通網絡，深度暢遊新北的山海與人文之美。
為讓遊客一站式打包夏日行程，新北館集結多個優質在地品牌，包含「大板根森林溫泉酒店」、「聖瑪莉親子樂園」、「傑仕堡有氧酒店」、「金山蹦火仔－富吉268號」、「昌輝養蜂場」及「深澳鐵道自行車」等六大業者共同參展。
現場更祭出「新北館」限定優惠，如傑仕堡有氧酒店住宿券下殺2.6折、大板根森林溫泉酒店住宿專案最低6折、深澳鐵道自行車推出雙人體驗6.6折限定方案、聖瑪莉親子樂園與金山蹦火仔亦推出超值套票；昌輝養蜂場則提供商品9折優惠，讓民眾以最划算的價格享受到新北專屬的夏日風情。
本次夏季旅展，「新北館」也規劃了豐富的互動與手作體驗，打造全齡同樂的沉浸式展區。現場每日定時舉辦「貝殼造景磁鐵」與「彩繪木製魚片」DIY 手作活動，帶領民眾透過指尖感受海洋文化。舞台區亦精心規劃主持人快問快答互動，參與答題之民眾即可獲得專屬扭蛋抽獎機會。此外，展區消費滿500元更能將撲克牌、杯墊、鑰匙圈等限量好物帶回家，滿2500元更加碼抽住宿券及精美行李箱等多樣大獎，好康拿不完。
新北市政府觀光旅遊局表示，新北市擁有得天獨厚的自然景觀與深厚的人文底蘊，誠摯邀請07/17-07/20蒞臨台北世貿一館「GO 夏趴 YO！CHILL 新北！」展區，感受新北的夏日活力，將滿滿的優惠與美好回憶一次帶回家。更多旅遊及活動資訊，請至「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」Facebook 粉絲專頁或官方 Instagram 查詢。
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精華 FAQ
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本次以「GO 夏趴 YO！CHILL 新北！」為主題，展區採藍天海洋色系，並融入淡江大橋、新北市美術館、九份紅燈籠祭等元素，營造濃厚夏日氛圍。
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新北館集結大板根森林溫泉酒店、聖瑪莉親子樂園、傑仕堡有氧酒店等6大業者，推出住宿券、體驗套票與商品折扣，讓民眾一次打包新北夏日行程。
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展區每天安排貝殼造景磁鐵和彩繪木製魚片DIY，並有快問快答與扭蛋抽獎；消費滿500元可換限量小物，滿2500元還能抽住宿券與行李箱。