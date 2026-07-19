2026-07-19 11:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
跟著藝術去旅行！北海岸藝術季開幕 朱銘美術館光火共舞、最潮山海策展
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026福爾摩沙北海岸藝術季以「潮．歌」為題。
- 重點二：07/18於朱銘美術館太極廣場舉行盛大開幕。
- 重點三：結合拉丁舞、蹦火仔、藍曬與市集等體驗。
【旅奇傳媒/編輯部報導】悶熱的夏天不知去那？今年最潮夏日盛宴即將席捲北海岸！由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）主辦的「2026 福爾摩沙北海岸藝術季」，以「潮．歌」為題，07/18 19:00在「朱銘美術館」太極廣場盛大開幕。
為了回饋藝術愛好者，主辦單位大方祭出期間限定超強福利：07/18（六）及07/25（六）兩天17:30起，「朱銘美術館」開放全館免費入場！邀請遊客在全台最大的「戶外美術館」迎著海風，一同參與光火共舞的夏夜派對。
全台最大戶外美術館變身 Salsa 舞池！星空下的拉丁狂歡
打破傳統藝術展覽的靜態框架，日本海歸舞蹈名師郭韋志特別規劃「火馬躍動－拉丁舞」體驗課程，專精於熱情奔放的「Salsa」（騷莎）及社交拉丁舞的他，將帶領從零基礎到進階的舞者在星空下舞動。07/18與07/25夜間，朱銘美術館將變身超級舞池，一同伴隨現場樂團舞動，燃燒盛夏熱情！
世界唯一「蹦火仔」奇景、百年魚路古道深度走讀
歷史在北海岸不再只是平面文字！本次藝術季邀請在地文史老師帶路，帶領大家漫步於百年「魚路古道」與文化廟宇，沉浸在巷弄的靜謐美好。一同深度探查全台、也是世界唯一的「蹦火仔」青鱗魚捕魚文化，用輕鬆、簡單卻深厚地展現地方魅力，共享前人與自然共生的智慧。
聲光科技交織 AI 時代的聲音敘事
除了動態活動，本次策展陣容強大。由「2026臺灣燈會」主燈「光沐－世界的阿里山」前導操刀總監姚仲涵老師，進行現地影音創作。帶領現場觀眾，沉浸在聲光與山巒共織的奇幻境相中，在自然與科技的共鳴中激發久違的自我感動。
此外，藝術家梁海莎策劃的「山中藍曬」，引導在地小學生透過植物拼貼與陽光曝光創作出大自然紋理作品，也將化身造型燈箱在展區與校園內共展。
職人市集與毛線巨作 07/25老梅社區溫暖開市
老梅社區07/25也將同步舉辦「創藝市集」，號召地方青年與職人擺攤展演，值得一提的是多位毛線手作人在「老梅站」公車亭打造了共創作品－《溫暖的等待》，透過溫潤的手感編織，一同來回味母親雙掌帶來的暖心記憶。
北觀處表示，今年藝術季展期將持續至09/27（日）止。除了上述精彩活動，期間限定還有集章送好禮、社群拍照打卡抽獎、拓印體驗工作坊和一日藝術深度之旅等豐富周邊活動，名額有限！請持續關注「福爾摩沙北海岸藝術季」及「北海岸及觀音山國家風景區管理處」官網，跟隨「潮歌」腳步，創造專屬自己的「光火共舞」。
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精華 FAQ
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藝術季於07/18 19:00在朱銘美術館太極廣場正式開幕，主題為「潮．歌」。主辦單位也安排夜間活動與限定福利，邀請民眾在海風與光影中參與盛會。
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07/18與07/25兩個周六，自17:30起朱銘美術館全館免費入場，讓遊客可在全台最大的戶外美術館感受夏夜藝術氛圍，並參與開幕周邊活動。
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內容包含郭韋志帶領的拉丁舞體驗、百年魚路古道與蹦火仔文化走讀、姚仲涵的聲光影音創作、梁海莎的山中藍曬，以及老梅社區創藝市集與毛線共創作品。