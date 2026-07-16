釜山廣安里住宿推薦【廣安KCC Switzen Harbor View Apt. Airbnb】兩房海景公寓，絕美海景房，第一排欣賞廣安大橋夜景。

2026-07-16 11:48 鍾小殷的幸福玩樂趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者取消海雲台飯店，改訂廣安里海景Airbnb
  • 重點二：公寓是2房格局，客廳與臥室都能直看廣安大橋。
  • 重點三：房內附廚房、洗烘衣機與充足備品，住宿體驗佳。

釜山旅遊，如果想住離海近的地方，最多人選擇的是海雲台以及廣安里。

一開始我是直接訂海雲台的飯店，

但海雲台的海景房，沒有我想像中的那麼海。

(就是離海沒有很近的意思XDD)

就在我無意間看到廣安里Airbnb的海景房照片，整個被燒到，

丟照片給林恰恰看，他也表示比較喜歡廣安里。

加上小孩長大，我們已經習慣跟她分房睡，

airbnb有兩間獨立的房間，我們可以維持像在家裡一樣的睡眠品質。

於是最後我便把海雲台的房間取消，改訂廣安里airbnb的整間房源。

住宿影片看這裡:https://www.tiktok.com/@cetustar/video/7652313382820777223

我們訂的是廣安KCC Switzen Harbor View Apt.airbnb，

這裡有不少棟大樓，

其實應該就是一般住家大樓，但其中有人拿來當airbnb投資出租用。

我們住的是編號102這棟，旁邊還有101。

由於是一般大樓，一樓大門會有管控。

房東會在check in時間以前，

發訊息給我，告知樓下大門的密碼，以及房間密碼。

從入住到退房，完全不會看到房東。

話說我真的蠻喜歡這種型式，

現在出遊，airbnb住宿也是我經常會考慮的選項之一。

馬來西亞airbnb住宿文:https://cetustar.com/shama-suasana-johor-bahru/

房型有附停車位，就在大樓地下室。

不過我們沒有自駕，如果有需求的人，可以參考。

這間大樓總高18樓，我們的房間位於13樓。

當天是下午四點才能入住，我們中午抵達，把行李放在房間門外，

拍相片傳送給房東，他會先幫我們放進去，

後來有提前到三點就能進房。

住宿周邊很熱鬧，機能也很好。

走路便可到景點、餐廳、店家，樓下就有超商。

很久沒住到一間，會讓我捨不得離開的住宿了。

我們在這裡連住兩天，熱愛換住宿地方的我，

深深覺得如果是這裡，住三天也不嫌多啊!

因為它不只地點好，房間也很棒。

先不講房間內部，光是客廳看出去這片海景就值得了。

這是從客廳直拍，無修圖過，是不是超迷人啊!

我當初就是被這個view給吸引，立馬訂房。

這一棟大樓很多房間都可以有這種海景房，

大家可以上airbnb網站，依自己喜歡的房間、樓層，符合的預算去挑選，

我當初也是在10幾間中，選了一間出來。

再來看房子內部，這是一間兩房的房型。

客廳有沙發、茶几、電視，還有一張穿衣鏡，非常滿意。

畢竟是高樓層，採光不錯。

客廳旁邊，有一個餐桌。

餐桌對面就是廚房流理台，你所需要的鍋碗瓢盆，房東都準備好了。

餐具齊全到，連吃甜點的小湯匙都有。

杯子從高腳杯到馬克杯皆附，只能說房東很注重杯子?

有飲水機這件事，實在太加分!

喜歡住airbnb，除了有兩個以上房間這個主要原因以外，

更重要的是，附廚房可以開伙。

出門在外，總會想吃點青菜、喝點熱湯，

但有些國家偏偏就是青菜跟熱湯很稀有。

像我們這次來到釜山，找不到不辣的熱湯啊!

苳又剛好感冒，也無法吃辣，

還好有airbnb，我們就買個蛋煮個麵，自己用給她吃。

冰箱是大台的雙層，如果有長住需求的人，歡迎囤食物。

看完滿意的客廳與廚房，來看看衛浴。

衛浴比較簡單，一間淋浴間。

淋浴間旁邊則是廁所。

附毛巾、盥洗用具。

我覺得我選的這間airbnb，有一點非常強，就是它附的東西真的很貼心。

居然連夾頭髮的離子夾都有?

然後它還有附3C充電線、插頭。

相對於客廳，房間就顯得比較簡單。

兩間房間，一間有兩張雙人床墊，可睡四個人。

不是只有客聽有海景，這間房間望出去，一樣是美麗的廣安大橋。

晚上躺在這裡看廣安大橋，還會有船放煙火，免費看好看滿。

另一個房間比較小，沒有對外窗，放了一張雙人床。

話說我跟林恰恰是睡這間，

苳說她要睡有景色的房間，所以她就一個人睡那間大房間。

晚上睡覺窗簾根本都拉起來，她要睡有景的房間幹麻啦?

現在想想也是蠻妙的。

這間住宿還有提供洗衣跟烘衣機，

我們有在這洗了一些衣服，才不用回台灣一次要洗一堆。

超喜歡這間住宿，它算是圖文非常相符的一間房源，

就跟照片上面看到的一模一樣，又乾淨。

房東回訊息也很即時，整體住下來非常滿意。

最後分享一下價格，

我們住兩天共台幣$10888元，我覺得這筆住宿費花得很值得。

雖然一晚價格比一般飯店高(本來我訂海雲台飯店一晚大概只要2000多)

但換來的是整間兩房公寓、舒適的公共空間、完善的廚房設備，

以及每天醒來就能看到廣安大橋的無敵海景。

尤其晚上坐在窗邊，看著橋上的燈光倒映在海面，

偶爾還能欣賞船上施放的煙火，

不用出門人擠人，就能擁有屬於自己的VIP觀景席。

廣安KCC Switzen Harbor View Apt. Airbnb，

一間讓我們一家三口都念念不忘的海景房。

住宿影片看這裡:https://www.tiktok.com/@cetustar/video/7652313382820777223

Gwangan KCC Switzen Harbor View Apt

地址:49 Millaksubyeon-ro, Suyeong-gu, Busan

精華 FAQ

  • 作者原本訂海雲台，但覺得海景不夠靠海；看到廣安里Airbnb的海景照片後很心動，加上可分房睡、又能保有像在家的睡眠品質，因此改訂廣安里整間公寓。

  • 它是一般大樓內的Airbnb房源，位於13樓，客廳與臥室都能看到廣安大橋海景，還有廚房、洗烘衣機、飲水機與完整備品，整體乾淨又很貼心。

  • 作者認為這間住宿圖文相符、回覆即時、住起來非常滿意，兩天共花台幣10888元雖比一般飯店高，但換來兩房公寓與無敵海景，覺得非常值得。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#釜山 #韓國旅遊 #特色住宿 #親子出遊 #Airbnb

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

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提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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2026-07-08 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新一代 A350客機加入「台北－杜拜」航線。　圖：阿聯酋航空／提供
新一代 A350客機加入「台北－杜拜」航線。　圖：阿聯酋航空／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿聯酋航空A350首度飛台北，並引進豪華經濟艙。
  • 重點二：台北－杜拜航線由A350與A380共同執飛，提供四大客艙。
  • 重點三：A350配備新世代娛樂系統、藍牙耳機與高速充電設備。

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿聯酋航空正式於「台北－杜拜」航線引進新一代空中巴士 A350客機，並首度在台灣推出備受全球旅客好評的「豪華經濟艙」（Premium Economy）。

搭配每日執飛台北航線的 A380旗艦客機，台灣旅客現在可以完整體驗阿聯酋航空領先業界的四大客艙產品與世界級服務。透過杜拜樞紐輕鬆銜接阿聯酋航空遍佈全球超過150個航點，包括蘇黎世、巴塞隆納、里斯本、布達佩斯、伊斯坦堡、米蘭及卡薩布蘭加等熱門目的地，享受更豐富的飛行選擇與更靈活便捷的旅程。

自07/09起，阿聯酋航空 A350客機執飛的 EK386／EK387航班將每日往返台北與杜拜。EK386航班將於08:45自杜拜起飛，並於21:20抵達桃園國際機場；EK387 航班則於00:30自台北起飛，05:15抵達杜拜國際機場。

執飛「台北－杜拜」航線第二航班的新一代 A350

客機採三艙等配置，共提供298個座位，包括32個「商務艙」座位、28個「豪華經濟艙」座位及238個「經濟艙」座位。客艙設計融入阿聯酋航空最新世代產品與科技，從更安靜的客艙環境、柔和的氛圍燈光、更快速的機上無線網路，到搭載劇院級螢幕的升級版「ice」機上娛樂系統與4K 超高畫質顯示技術，全面提升長途飛行的乘坐舒適度及數位體驗。全機座位均設置60瓦充電插座並支援配對個人藍牙耳機，「商務艙」及「豪華經濟艙」更配備無線充電設備與電動窗戶遮光板，滿足現代旅客對數位連結與便利性的需求。

阿聯酋航空台灣總經理 Nasser Bahlooq 表示：「台灣長期以來一直是阿聯酋航空的重要市場，我們很高興將新一代 A350客機與屢獲國際肯定的豪華經濟艙引進台灣。隨著 A350加入 A380共同執飛『台北－杜拜』航線，台灣旅客現已可完整享有阿聯酋航空四大客艙產品，無論經由杜拜樞紐前往歐洲、非洲與南美洲或其他全球目的地，都能享有更靈活多元的選擇，以及阿聯酋航空飛悅卓越的服務體驗。我們也期待持續深化台灣與阿拉伯聯合大公國之間日益蓬勃的商務、觀光與文化的交流。」

▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。　圖：阿聯酋航空／提供
▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。　圖：阿聯酋航空／提供

豪華經濟艙：空間與質感兼具的全新客艙體驗

首次於台北航線推出的「豪華經濟艙」，是阿聯酋航空近年最受旅客歡迎的客艙產品之一。客艙採2-3-2座位配置，以奶油色皮革座椅搭配與商務艙相仿的木紋飾板設計，並配備13.3吋個人娛樂螢幕，營造靜謐而精緻的空間氛圍。座椅寬達19.5吋，搭配40吋的寬敞後傾空間與六向式可調頭枕，讓長途飛行更顯輕鬆自在。

「豪華經濟艙」旅客可享用迎賓飲品、時令美饌及精選酒款，並獲得以永續材質製成的專屬旅行盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭；同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到區及最高35公斤行李額度，從地面到空中享受從容舒適的旅程。

▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。　圖：阿聯酋航空／提供
▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。　圖：阿聯酋航空／提供

商務艙：全平躺私人空間 打造高效與休憩兼備的旅程

A350 「商務艙」採1-2-1座位配置，每位旅客皆可自由進出走道可以直接，享有獨立且寬敞的私人空間。全平躺座椅採奶油色皮革設計，配備20吋4K超高畫質螢幕、迷你吧檯及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。旅客除可享用多道式精緻餐飲及搭配精選佐餐飲品，亦可獲得寶格麗盥洗包與專屬備品。客艙後方另設有專屬零食區，方便旅客於飛行途中隨時取用點心與飲品。

▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。　圖：阿聯酋航空／提供
▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。　圖：阿聯酋航空／提供

經濟艙：舒適的飛行體驗

A350「經濟艙」以舒適為設計核心。配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，讓長途飛行更顯輕鬆愜意。每個座位均配置13.3吋4K高畫質觸控螢幕，搭載升級版「ice」機上娛樂系統，並支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電功能。 旅客可至「阿聯酋航空」官網、「阿聯酋航空」App ，或與當地旅行社合作夥伴洽詢最新航班資訊。

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精華 FAQ

  • 此次正式引進新一代A350執飛台北－杜拜航線，並首度在台灣推出豪華經濟艙；加上每日A380服務，讓台灣旅客可完整體驗四大客艙產品。

  • 自07/09起，A350執飛的EK386與EK387航班改為每日往返。EK386自杜拜08:45起飛、21:20抵達台北；EK387則於00:30自台北起飛、05:15抵達杜拜。

  • 豪華經濟艙採2-3-2配置，提供較寬座椅、長腿部空間、迎賓飲品與優先登機；商務艙則為1-2-1全平躺座椅，搭配4K螢幕、迷你吧與無線充電，更適合工作與休息。

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