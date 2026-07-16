釜山廣安里住宿推薦【廣安KCC Switzen Harbor View Apt. Airbnb】兩房海景公寓，絕美海景房，第一排欣賞廣安大橋夜景。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者取消海雲台飯店，改訂廣安里海景Airbnb

作者取消海雲台飯店，改訂廣安里海景Airbnb 重點二： 公寓是2房格局，客廳與臥室都能直看廣安大橋。

公寓是2房格局，客廳與臥室都能直看廣安大橋。 重點三：房內附廚房、洗烘衣機與充足備品，住宿體驗佳。

釜山旅遊，如果想住離海近的地方，最多人選擇的是海雲台以及廣安里。

一開始我是直接訂海雲台的飯店，

但海雲台的海景房，沒有我想像中的那麼海。

(就是離海沒有很近的意思XDD)

就在我無意間看到廣安里Airbnb的海景房照片，整個被燒到，

丟照片給林恰恰看，他也表示比較喜歡廣安里。

加上小孩長大，我們已經習慣跟她分房睡，

airbnb有兩間獨立的房間，我們可以維持像在家裡一樣的睡眠品質。

於是最後我便把海雲台的房間取消，改訂廣安里airbnb的整間房源。

住宿影片看這裡:https://www.tiktok.com/@cetustar/video/7652313382820777223

我們訂的是廣安KCC Switzen Harbor View Apt.airbnb，

這裡有不少棟大樓，

其實應該就是一般住家大樓，但其中有人拿來當airbnb投資出租用。

我們住的是編號102這棟，旁邊還有101。

由於是一般大樓，一樓大門會有管控。

房東會在check in時間以前，

發訊息給我，告知樓下大門的密碼，以及房間密碼。

從入住到退房，完全不會看到房東。

話說我真的蠻喜歡這種型式，

現在出遊，airbnb住宿也是我經常會考慮的選項之一。

馬來西亞airbnb住宿文:https://cetustar.com/shama-suasana-johor-bahru/

房型有附停車位，就在大樓地下室。

不過我們沒有自駕，如果有需求的人，可以參考。

這間大樓總高18樓，我們的房間位於13樓。

當天是下午四點才能入住，我們中午抵達，把行李放在房間門外，

拍相片傳送給房東，他會先幫我們放進去，

後來有提前到三點就能進房。

住宿周邊很熱鬧，機能也很好。

走路便可到景點、餐廳、店家，樓下就有超商。

很久沒住到一間，會讓我捨不得離開的住宿了。

我們在這裡連住兩天，熱愛換住宿地方的我，

深深覺得如果是這裡，住三天也不嫌多啊!

因為它不只地點好，房間也很棒。

先不講房間內部，光是客廳看出去這片海景就值得了。

這是從客廳直拍，無修圖過，是不是超迷人啊!

我當初就是被這個view給吸引，立馬訂房。

這一棟大樓很多房間都可以有這種海景房，

大家可以上airbnb網站，依自己喜歡的房間、樓層，符合的預算去挑選，

我當初也是在10幾間中，選了一間出來。

再來看房子內部，這是一間兩房的房型。

客廳有沙發、茶几、電視，還有一張穿衣鏡，非常滿意。

畢竟是高樓層，採光不錯。

客廳旁邊，有一個餐桌。

餐桌對面就是廚房流理台，你所需要的鍋碗瓢盆，房東都準備好了。

餐具齊全到，連吃甜點的小湯匙都有。

杯子從高腳杯到馬克杯皆附，只能說房東很注重杯子?

有飲水機這件事，實在太加分!

喜歡住airbnb，除了有兩個以上房間這個主要原因以外，

更重要的是，附廚房可以開伙。

出門在外，總會想吃點青菜、喝點熱湯，

但有些國家偏偏就是青菜跟熱湯很稀有。

像我們這次來到釜山，找不到不辣的熱湯啊!

苳又剛好感冒，也無法吃辣，

還好有airbnb，我們就買個蛋煮個麵，自己用給她吃。

冰箱是大台的雙層，如果有長住需求的人，歡迎囤食物。

看完滿意的客廳與廚房，來看看衛浴。

衛浴比較簡單，一間淋浴間。

淋浴間旁邊則是廁所。

附毛巾、盥洗用具。

我覺得我選的這間airbnb，有一點非常強，就是它附的東西真的很貼心。

居然連夾頭髮的離子夾都有?

然後它還有附3C充電線、插頭。

相對於客廳，房間就顯得比較簡單。

兩間房間，一間有兩張雙人床墊，可睡四個人。

不是只有客聽有海景，這間房間望出去，一樣是美麗的廣安大橋。

晚上躺在這裡看廣安大橋，還會有船放煙火，免費看好看滿。

另一個房間比較小，沒有對外窗，放了一張雙人床。

話說我跟林恰恰是睡這間，

苳說她要睡有景色的房間，所以她就一個人睡那間大房間。

晚上睡覺窗簾根本都拉起來，她要睡有景的房間幹麻啦?

現在想想也是蠻妙的。

這間住宿還有提供洗衣跟烘衣機，

我們有在這洗了一些衣服，才不用回台灣一次要洗一堆。

超喜歡這間住宿，它算是圖文非常相符的一間房源，

就跟照片上面看到的一模一樣，又乾淨。

房東回訊息也很即時，整體住下來非常滿意。

最後分享一下價格，

我們住兩天共台幣$10888元，我覺得這筆住宿費花得很值得。

雖然一晚價格比一般飯店高(本來我訂海雲台飯店一晚大概只要2000多)

但換來的是整間兩房公寓、舒適的公共空間、完善的廚房設備，

以及每天醒來就能看到廣安大橋的無敵海景。

尤其晚上坐在窗邊，看著橋上的燈光倒映在海面，

偶爾還能欣賞船上施放的煙火，

不用出門人擠人，就能擁有屬於自己的VIP觀景席。

廣安KCC Switzen Harbor View Apt. Airbnb，

一間讓我們一家三口都念念不忘的海景房。

住宿影片看這裡:https://www.tiktok.com/@cetustar/video/7652313382820777223

Gwangan KCC Switzen Harbor View Apt

地址:49 Millaksubyeon-ro, Suyeong-gu, Busan