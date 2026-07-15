2026-07-15 23:47 Yvonne
序序茶人氣飲品優惠開跑，TEA TOP同步祭出21週年限定活動
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：序序茶即日起至7月31日推暑假限定雙杯優惠。
- 重點二：指定序蘋果滴金搭400沫啡金系列現折10元。
- 重點三：TEA TOP同步辦21週年活動，抽阿葉寶寶等好禮。
暑假正式展開，不少人安排出遊、聚餐、野餐或追劇放鬆，一杯好喝的手搖飲也成為夏日不可少的儀式感。序序茶即日起至7月31日推出暑假限定雙杯優惠，精選人氣「序蘋果滴金」搭配全新上市的「400沫啡金系列」，無論喜歡清爽果茶，還是濃郁奶香，都能一次滿足。活動期間透過你訂平台購買指定雙杯組合，即可享現折10元優惠，讓夏日喝飲料更有選擇，也更划算。
序蘋果滴金×400沫啡金系列，打造今夏人氣雙杯組合
「序蘋果滴金」以蘋果自然果香為主角，融合茶湯的清新韻味，入口帶有酸甜平衡的層次，果香明亮卻不甜膩，是炎炎夏日最受歡迎的清爽系飲品。而全新推出的「400沫啡金系列」，則以席捲全球的400次咖啡為靈感，透過高速攪打工藝打造細緻綿密的咖啡奶霜，形成厚實如雲霧般的口感，再與茶飲完美結合。其中，「400沫啡金奶茶」將奶茶、茶香與淡雅咖啡香層層堆疊，尾韻帶有微微焦糖苦甜；「400沫啡金那堤」則提高鮮奶比例，口感更加滑順輕盈，展現奶香與茶韻交融的細膩層次。兩款新品不僅擁有豐富口感，也以吸睛的厚實奶霜外觀，成為近期社群討論的新焦點。
序序茶、TEA TOP同步推出夏日限定活動，喝茶還有機會把21週年娃娃帶回家
除了序序茶推出雙杯優惠外，姊妹品牌TEA TOP第一味也同步祭出21週年限定活動。即日起至7月31日期間，購買兩杯白毫烏龍系列飲品即可獲得21週年限定「阿葉造型抽獎書籤券」1張，8月3日將公開抽出幸運得主。獎項包括21週年限定品牌吉祥物「阿葉寶寶」玩偶1名、21週年限定全新燈箱4名，以及人氣飲品優惠券與免費喝好禮共1,020份，讓消費者喝茶之餘，還有機會把週年限定好禮帶回家。活動期間購買白毫烏龍系列新品，另可享299元加購21週年限定阿葉寶寶玩偶優惠。從序序茶的夏日雙杯組合，到TEA TOP第一味21週年限定活動，兩大品牌以不同風味與優惠陪伴消費者度過炎炎夏日。
精華 FAQ
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即日起至7月31日，序序茶透過你訂平台購買指定雙杯組合，可享現折10元優惠。主打人氣序蘋果滴金與全新400沫啡金系列，讓消費者能以更划算價格一次品嘗兩種風味。
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400沫啡金系列以400次咖啡為靈感，透過高速攪打做出細緻綿密的咖啡奶霜，口感厚實如雲霧。系列中奶茶款強調茶香、奶香與咖啡尾韻，那堤款則更滑順輕盈。
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即日起至7月31日，購買2杯白毫烏龍系列飲品可獲得1張抽獎書籤券，8月3日公開抽獎。獎項包含阿葉寶寶玩偶、限定燈箱、飲品優惠券與免費喝好禮共1,020份。
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