2026-07-15 22:23 舌尖上的旅人 Eric Hsu
火鍋店變KTV！開喜×詹記聯名「開喜醋運啦」登場 掃QR Code聽AI開運歌
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：開喜烏龍茶推出41週年限定包裝，主打招財貓與狗來富等開運元素。
- 重點二：品牌首度導入AI創作開運歌，掃瓶身QR Code即可收聽歌曲。
- 重點三：攜手詹記麻辣火鍋敦南店打造轉運KTV，推聯名特調與互動活動。
老字號「開喜烏龍茶」今年推出「喝開喜 神好運」限定包裝，首度導入AI打造開運神曲，掃描瓶身QR Code即可收聽，更攜手「詹記麻辣火鍋」敦南店打造期間限定「轉運KTV」，推出聯名特調「開喜醋運啦」及多項互動活動，邀請民眾邊吃鍋、邊開運。
開喜烏龍茶創立至今41年，堅持使用100%在地茶葉，是不少人熟悉的經典茶飲。今年全新限定包裝以「招財貓」與「狗來富」為主角，搭配「富有」、「囍」、「開運」、「賺」等吉祥字樣，將好運元素融入瓶身設計。
開喜今年也首度運用AI創作「開運歌」，把「股票開紅盤」、「升官加薪」、「考試過關」、「搶到演唱會門票」等願望寫進歌詞，民眾只要掃描瓶身QR Code即可立即收聽。
開喜攜手詹記麻辣火鍋敦南店打造「轉運KTV」概念店，7月15日至8月14日限定開跑，店內以台式復古KTV為主題，結合霓虹燈、金曲排行榜等元素，並推出限定特調「開喜醋運啦」，以開喜烏龍茶搭配蘋果醋調製，酸甜清爽、適合搭配麻辣鍋享用。
活動期間，消費者完成店內指定互動任務，有機會獲得限量「開喜×詹記」聯名啤酒杯；完成指定Hashtag打卡，還可免費兌換「開喜醋運啦」乙杯。
開喜同步串聯台中、高雄多家合作餐廳祭出限定活動，點購開喜產品並完成指定Google評論，可獲得限量「開喜×白沙屯」聯名金賀聖筊；7月29日起於萬家福購買開喜烏龍茶4入組，免費送聯名金賀聖筊，數量有限、送完為止。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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開喜推出「喝開喜 神好運」限定包裝，瓶身以招財貓、狗來富與多種吉祥字樣設計，同時首度導入AI開運歌，並規劃聯名與店內互動活動，強化開運話題。
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民眾只要掃描限定瓶身上的QR Code，就能立即收聽開喜首度以AI創作的開運歌，歌詞還把股票開紅盤、升官加薪、考試過關等願望融入其中。
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雙方在詹記敦南店打造7月15日至8月14日限定的轉運KTV，提供聯名特調「開喜醋運啦」，並有互動任務、打卡兌換飲品與限量聯名贈品等活動。
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