2026《臺灣米其林指南》必比登推介 3家新入榜介紹，台南不只牛肉湯，羊肉湯也耀上國際！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026米其林必比登名單中，台南共有30家店家獲推薦。

2026米其林必比登名單中，台南共有30家店家獲推薦。 重點二： 今年有3家新入榜，分別是咩灣裡羊肉店、詹記、竹記冬菜鴨。

今年有3家新入榜，分別是咩灣裡羊肉店、詹記、竹記冬菜鴨。 重點三：新上榜店家展現台南羊肉、鮮魚與鴨料理的多元飲食文化。

咩灣裡羊肉店-羊肉湯(咩灣裡羊肉店提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】





台南小吃，是這座城市靈魂深處的美食印記，而昨(14)日國際美食評鑑《米其林指南》公布了2026年必比登（Bib Gourmand）名單，那一碗庶民美味，彷彿征服世界，耀上國際之光，今年台南共有30家美食店家獲得必比登推介肯定，其中包括：「咩灣裡羊肉店」、「詹記」及「竹記冬菜鴨」3家新上榜。從羊肉料理、鮮魚家常菜到傳統冬菜鴨料理，展現台南豐富多元的飲食文化，再次獲得國際美食評審肯定，國內外旅客不妨循著《米其林指南》，下一趟到台南時，不妨拜訪美食名單上店家，來趟府城多元美食之旅。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有深厚的歷史底蘊與豐富的飲食文化，從街邊小吃、傳統台菜到特色料理，各具特色的餐飲風格共同形塑「美食之都」品牌。今年共有30家美食店家獲得必比登推介，其中新增3家店家，不僅展現台南餐飲持續深耕地方風味，也再次受到國際美食評審肯定。歡迎國內外旅客走訪台南37區，發掘更多巷弄美食與地方好味。

今年新增的3家必比登推介店家，分別以羊肉料理、鮮魚家常菜及傳統冬菜鴨料理獲得評審肯定。臺南 3 家新入選必比登──



一、「咩灣裡羊肉店」：







咩灣裡羊肉店-乾拌腿肉(咩灣裡羊肉店提供)







於1962 年開業，目前由第三代接棒經營，用餐空間簡約質樸，牆上以店家開業初期使用的器具裝飾。店家不同於台南常用的溫體牛，選用臺南善化的溫體羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約至五小時，湯汁溫潤甘甜。喜愛羊肉美味的饕客，不妨在品嚐台南牛肉湯之餘，也能品嚐不一樣的新滋味。

二、「詹記」：







詹記-家常飯桌鮮魚湯(詹記提供)







詹記以自助饗宴的形式陳列美饌(詹記提供)







老闆為魚販第二代，對在地漁獲瞭如指掌。小店結合臺南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列美饌，並於點餐後現點現做，其中不能錯過當然是「招牌魚湯」，其湯底以鱸魚骨和蔬菜來製作，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。除此之外，詹記每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式來料理，讓不同魚的滋味，在口中更有「餘」味！

三、「竹記冬菜鴨」：







竹記冬菜鴨創立於1942年(睿意建築總監徐偉泓設計師提供)







竹記冬菜鴨各式鴨肉料理(睿意建築總監徐偉泓設計師提供)







創立於 1942 年，傳承超過80年的三代老字號，是許多在地人三代人的美食記憶，販售各式鴨肉料理，所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，並提供原味及煙燻兩款口味。此外，也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。

除今年新上榜店家外，多家既有獲選店家持續獲得《米其林指南》必比登推介肯定，從傳承數十年的台菜餐廳、深受在地人喜愛的庶民小吃，到展現台南在地食材特色的多元料理，各具特色，不僅展現台南美食兼具傳承與創新的多元樣貌，也反映餐飲業者長年深耕地方風味、堅持料理品質的成果。值得一提的是，今年新增的3家店家皆曾於《米其林指南》每月公布的新入選（New Additions）名單亮相，如今再獲必比登推介肯定，也為府城美食版圖再添亮點。

觀旅局表示，台南美食兼具歷史文化、人情風味與多元特色，從巷弄小吃、台菜料理到特色餐廳，都值得旅人細細品味。台南旅遊網已建置「台南米其林美食地圖」，歡迎民眾下載參考，並將配合2026年《米其林指南》最新名單，陸續更新美食地圖及店家資訊，協助旅客規劃專屬自己的台南美食之旅。民眾不妨按圖索驥，走訪台南37區，也為自己打造一頁專屬自己的台南美食地圖，探索更多在地好味。













※.台南米其林美食地圖下載：

https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/369/

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供





