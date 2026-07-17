2026-07-17 10:03 旅遊經
豆府餐飲集團旗下三大韓式品牌 推盛夏限定「韓式水冷麵」！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：豆府餐飲集團三大韓式品牌推盛夏限定水冷麵。
- 重點二：姜滿堂主打韓式三鮮水冷麵，搭配燒肉最解膩。
- 重點三：北村豆腐家與韓姜熙小廚房同步推出不同口味套餐。
北村豆腐家-韓式水冷麵套餐組
【旅遊經 洪書瑱報導】
盛夏高溫持續飆升，面對動輒超過三十度、讓人食慾不振的炎熱天氣，真讓人食不下飯，其中冷涼麵，似乎是一種不錯過的選擇，有別於台灣的涼麵，韓國人更有獨門的消暑絕招「水冷麵」，在韓國的盛夏中，更是不可或缺的國民消暑聖品，尤其在烤肉、燒肉後，再來一碗，絕對是最經典搭配，更是老饕們最愛的極致吃法，熱騰騰燒肉，配上冰涼又Q彈的韓國正宗冷麵，沁涼口感瞬間中和了燒肉的油膩感，讓人大大滿足。而國內的餐飲業者──豆府餐飲集團於明(16)日起，將集結旗下三大人氣韓式料理品牌《姜滿堂》、《北村豆腐家》與《韓姜熙的小廚房》，推出季節限定的「韓式水冷麵」，冰涼酸甜高湯伴隨黃金比例的細緻碎冰沙，要在今夏拯救所有被烈日曬乾的胃口，在台帶來一場降溫「韓」(寒)味。
姜滿堂，韓式三鮮水冷麵
為滿足不同饕客的味蕾，豆府餐飲集團本次針對三個品牌的特色，各自推出了令人驚豔的專屬水冷麵風味。說到吃水冷麵，絕對不能錯過與熱騰騰燒肉的完美碰撞！主打正宗韓式直火燒肉的《姜滿堂》，端出極致奢華的「韓式三鮮水冷麵」，嚴選鮮甜彈牙的黑虎蝦、肥美鮑魚及薄切章魚，鋪在有小黃瓜、紅蘿蔔與蛋絲的三色蔬菜絲上。當滋滋作響的燒肉，遇上吸附滿滿冰涼高湯的韓國正宗冷麵，酸甜的冰沙湯頭瞬間去除口中的油膩感，搭配著海味的鮮美、蔬菜的清甜與燒肉的香味，絕對是來姜滿堂大啖韓式燒肉時必點的消暑聖品。
主打豆腐煲專賣的《北村豆腐家》，則推出「韓式水冷麵套餐組」，以韓國正宗水冷麵搭配爽脆雙色蔬菜絲、誘人的溏心蛋與韓式海苔酥，貼心附上香氣四溢的醬燒牛五花或豬梅花，完美復刻韓國「一口冷麵、一口燒肉」的道地吃法，讓人有一秒置身首爾的感受。
韓姜熙的小廚房，韓式蟹味水冷麵定食
專攻精緻韓式定食的《韓姜熙的小廚房》則帶來清爽無負擔的「韓式蟹味水冷麵定食」。為了完美還原當地的道地風味，直接採用韓國進口的正宗冷麵！Q彈帶勁的麵體不僅能完美吸附冰涼酸甜的鰹魚高湯，滑順帶有韌性口感搭配上鮮甜的蟹味棒、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲與溏心蛋，每一口都融合了海味的鮮與蔬菜的清甜。再搭配酥脆海苔酥與韓式經典小菜一同享用，是炎熱夏天裡消暑又有飽足感的最佳選擇。
以上圖片：豆府餐飲集團提供
精華 FAQ
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豆府餐飲集團集結旗下3大韓式品牌，於16日起推出季節限定的「韓式水冷麵」。主打以冰涼酸甜高湯、細緻碎冰沙與正宗韓麵，提供夏天消暑又有飽足感的選擇。
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姜滿堂推出「韓式三鮮水冷麵」，以黑虎蝦、鮑魚、章魚等海鮮搭配三色蔬菜絲，並以酸甜冰沙湯頭中和燒肉油膩感，適合搭配直火燒肉一同享用。
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北村豆腐家推出「韓式水冷麵套餐組」，搭配醬燒牛五花或豬梅花；韓姜熙的小廚房則提供「韓式蟹味水冷麵定食」，以韓國進口冷麵、蟹味棒與鰹魚高湯呈現清爽口感。