AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞都麗緻巴賽麗廳16日起推出全新法式菜單。

亞都麗緻巴賽麗廳16日起推出全新法式菜單。 重點二： 菜單聚焦法國各區風土特色，重現經典料理。

菜單聚焦法國各區風土特色，重現經典料理。 重點三：十多道新菜搭配甜點，呈現完整法式饗宴。

尋味法國 亞都麗緻巴賽麗廳重現經典，探索各大區風土美味！







【旅遊經 洪書瑱報導】

昨(14)日是法國的國慶日，法國各地會舉行慶祝活動，不僅在巴黎有盛大的國慶閱兵儀式，還有煙火表演，今年來不及旅「法」，藉機感受法式浪漫，不妨前往法式餐廳，先來場舌尖之旅！其中，以忠實傳遞法式飲食文化聞名的台北亞都麗緻「La Brasserie巴賽麗廳」，於明(16)日起推出全新菜單，值得一提的是──菜單聚焦於法國各區地方的特色料理，推出如：「瓦隆先煙燻牛舌松露鴨肝千層凍」、「太陽蛋佐松露蛋黃醬」、「侏羅黃酒羊肚菌燉雞」等十多道新菜，並結合歷年來深受喜愛的經典菜色，帶領饕客展開一場橫跨法國的味覺旅程。









以忠實傳遞法式飲食文化聞名的La Brasserie巴賽麗廳，推出全新菜單，挖掘各地的風土滋味。







巴賽麗廳被譽為「全台灣最靠近法國的地方」，廳內布根地紅沙發、金黃欄杆，重現十九世紀「美好年代（Belle Époque）」的浪漫優雅。而這份講究，同樣展現於餐盤之中。麗緻餐旅集團行政主廚廖偉立、巴賽麗廳主廚黃祥彬此次聯手演繹十多道法式經典美饌，從食材挑選、前置處理到烹調方式，皆堅持遵循傳統技術，每一道工序都凝聚主廚的用心與耐心，完整還原最正統的風味。此次有別以往依循法國大區的選菜邏輯，本次全新菜單以更加深入的視角，挖掘各地的風土滋味。







巴斯克燉牛肚，牛肚和富含膠質的豬蹄尖燉煮至軟嫩入味，佐以微辣醬汁，是必點開胃前菜。



※.「巴斯克燉牛肚」：將牛肚與富含膠質的豬蹄尖燉煮至軟嫩入味，佐以微辣醬汁，是必點開胃前菜。

※.「薩拉式香煎油封鴨胗」：油脂豐潤的鴨胗與雪莉醋的酸相互襯托，入口便能感受鴨油的迷人香氣。









太陽蛋佐松露蛋黃醬，半熟太陽蛋佐松露美乃滋醬汁，搭配烤得溫熱鬆軟的布里歐麵包，一吃難忘。



※.「太陽蛋佐松露蛋黃醬」：半熟太陽蛋搭配鬆軟布里歐麵包，奶香與松露氣息交織，令人回味無窮。

※.「瓦隆先煙燻牛舌松露鴨肝千層凍」：煙燻牛舌與拌入波特酒、白蘭地的鴨肝慕斯交替堆疊，經冷壓定型後呈現分明層次，繁複程序展現主廚精湛工藝。入口先感受牛舌柔嫩的口感，隨後酒香緩緩綻放。

※.「油封鴨腿襯燉白豆、櫻桃醬汁」：醬汁承襲中世紀的Gastrique糖醋技法，融入果香馥郁的櫻桃，為料理增添豐富層次。







摩洛哥羊舌塔吉鍋，紐西蘭小羔羊羊舌佐摩洛哥香料一同燉煮，香氣獨特。與摩洛哥圓餅一起享用，充滿異國風情。





※.「摩洛哥羊舌塔吉鍋」：則是充滿異國風情，以傳統陶鍋慢燉，讓羊舌完美吸附摩洛哥香料的辛香底蘊。









株羅黃酒羊肚菌燉雞，桂丁雞與羊肚菌細火慢燉，起鍋前淋上頂級株羅黃酒。搭配Pilaf西式香料拌飯。酒香及奶香緩緩綻放於口中。







※. 「株羅黃酒羊肚菌燉雞」：在台灣餐飲市場少見，是本次菜單不可錯過的亮點菜色。羊肚菌散發深邃蕈菇香氣，吸附醬汁精華。而株羅黃酒獨有的醇厚韻味，更加襯托出桂丁雞肉的鮮甜。



※.「格勒諾布爾風味鱈魚」：將大西洋鱈魚煎至表面金黃，佐以綿密滑順的防風草泥及酥脆防風草脆片，再淋上加入酸豆與檸檬汁的焦化奶油，為濃郁奶香添上一抹清新。







翻轉式蘋果塔，柔軟滑順的蘋果餡與千層酥皮形成鮮明對比，是道視覺與味覺兼具的經典法式甜點。







雛菊檸檬塔，清新微酸的檸檬塔上方以蛋白霜製成的雛菊做裝飾，兼具視覺與美味。





法式料理當然不能錯過經典法式甜點，其中「翻轉式蘋果塔」，以蘋果餡搭配香酥千層酥皮，形成鮮明對比。「雛菊檸檬塔」則是視覺味覺兼具，清新解膩，為整場法式饗宴畫下優雅句點。現在國人無需遠渡重洋，也能在巴賽麗廳，享受巴黎小酒館熱鬧自在的氛圍，以味蕾漫遊，品嚐法國經典。

※.【巴賽麗廳】營業時間（每週二、三休廳）





午餐：週一、週四至週日 12:00-14:30（最後點餐13:30）



下午茶：週一、週四至週日 14:30-17:00（最後點餐16:30）



晚餐：週一、週四至週日 18:00-22:00（最後點餐20:30）







