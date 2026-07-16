AI重點 文章重點整理： 重點一： 晶華三燔本家與三燔北投推出夏鰻季，主打在地屏東鮮鰻。

晶華三燔本家與三燔北投推出夏鰻季，主打在地屏東鮮鰻。 重點二： 活動至7月底，提供炭燒、酥炸、酒蒸與鍋物等多元吃法。

活動至7月底，提供炭燒、酥炸、酒蒸與鍋物等多元吃法。 重點三：嚴選無用藥白鰻，並以實際行動支持臺灣農漁產業發展。

晶華支持臺灣農產以在地鮮鰻入饌，三燔推「夏鰻季」 多樣手法滿足不同消費者口味！

【旅遊經 洪書瑱報導】







盛夏，台日各有自己的解「讀」(毒)之法，如台灣在端午節之季，飲雄黃酒、懸掛艾草以祈求平安健康的傳統習俗，而日本是將每年七月中下旬的「土用丑日」視為夏補的重要時節，這一天，日本全國上下都會大啖鰻魚料理，透過鰻魚富含的優質蛋白質與維生素，補充身體因酷暑所消耗掉的大量精力，故於日本鰻魚有「夏補聖品」的美譽。為迎接這股夏日飲食風潮，位於台北晶華酒店地下三樓的「三燔本家」與北投晶泉丰旅二樓的「三燔北投」日式鍋物料理餐廳，攜手台灣區鰻魚發展基金會推廣在地鰻魚、自即日起至7月底推出「夏鰻季」活動，三燔期望透過一系列鰻魚料理豐富消費者的用餐選項，更希望以實際行動支持臺灣農漁產業發展。









「三燔本家」、「三燔北投」即日起至7月底共同推出「夏鰻季」活動，嚴選屏東鮮鰻入饌，運用炭燒、酒蒸、酥炸及柳川鍋等料理手法，展現鰻魚的鮮活滋味。圖台北晶華提供







此次「夏鰻季」嚴選來自屏東、無用藥養殖的白鰻，利用屏東擁有得天獨厚的溫暖氣候與純淨水質，加上全程無投藥的養殖方式，得以孕育出達到日本出口規格的優質活鰻。而主廚為讓饕客品嚐更多「鰻妙滋味」，運用炭燒、酥炸、酒蒸及燉煮等不同烹調手法，端出「炭香雙燒鰻」、「白燒鰻串炸」、「酒蒸白燒鰻」以及「蒲燒鰻柳川鍋」等定價580元起的精緻單點料理。且在活動期間凡點用壽喜燒套餐的賓客，可加價480元即享蒲燒鰻半隻。

為呈現鰻魚最鮮活的滋味，主廚反覆測試不同產地與重量規格的活鰻，最終選定肉質細緻、油脂豐潤且膠質飽滿的屏東白鰻，其規格是目前主要輸日的4P等級。4P有是何規格呢？事實上在鰻魚市場上，通常依鰻魚的重量規格區分為3P、4P及5P，P源自於日文的「匹」，代表每公斤所含的尾數，數字越小代表單尾體型越大，其中4P是目前台灣外銷活鰻至日本最主要的規格，因肉厚適中、油脂均衡，所以深受日本市場青睞。









首推集結白燒與蒲燒風味的「炭香雙燒鰻」，一次品味炭香、脂香與醬香交織出的豐富層次。圖台北晶華提供





在夏鰻季中，首推一次能享用到兩種經典風味的「炭香雙燒鰻」，主廚將鰻魚從背部下刀對剖後進行炭烤，再分別運用白燒與蒲燒技法呈現。白燒鰻僅以清酒去腥、薄鹽提味，讓油脂與炭香自然交融，襯托鰻魚本身的鮮甜原味，品嚐時可搭配山葵、柚子胡椒或山椒鹽等調料，感受不同層次風味。而蒲燒鰻是在炭烤過程中反覆刷上特製蒲燒醬汁，使醬香滲入魚肉中形成誘人的焦糖色澤，入口鹹甜濃郁、脂香十足。單點價每份980元+10%。









外酥內嫩的「白燒鰻串炸」是由主廚將白燒鰻裹粉酥炸而成，佐以金桔中濃醬與塔塔醬享用更添清爽風味。圖／台北晶華提供







充滿視覺效果的「酒蒸白燒鰻」是以蒸籠蒸方式呈現，主廚將白燒鰻放入方形杉木蒸籠中與時蔬一同炊蒸，能完整展現白鰻豐潤細膩的口感。圖台北晶華提供







若喜歡酥香可口的滋味，則不妨點選「白燒鰻串炸」，主廚先將白鰻炭烤至外皮焦脆，同時鎖住魚肉的鮮甜與嫩度，再裹上麵衣炸至金黃酥脆，呈現外酥內嫩、油香四溢的迷人口感，佐以清爽酸甜的金桔中濃醬，更添清爽風味。若喜歡軟嫩口感，則推薦「酒蒸白燒鰻」，此手法是以蒸籠蒸方式呈現，主廚將白燒鰻與過貓、金針菇、香菇等時蔬一同放入手工製作的方形杉木蒸籠中，並淋上獺祭清酒一同蒸煮，透過酒蒸會使魚肉更加鬆軟，同時帶出魚皮的膠質口感，開蓋時淡雅酒香縈繞於鼻息，為味蕾帶來細緻優雅的感官享受，品嘗時建議搭配主廚秘製梅醬及柚子胡椒，不僅有不同味覺享受，清香滋味更令人胃口大開。











風味濃郁的「蒲燒鰻柳川鍋」則是主廚從日本傳統柳川鍋中汲取靈感打造而成，柔嫩滑蛋包裹著甘甜油潤的蒲燒鰻，再搭配牛蒡絲增添口感，交織出鹹甜醇厚的日式風味。圖台北晶華提供





另外，還有最特殊的鰻魚吃法，以鍋物形式呈現，適合嚐鮮民眾，主廚從日本九州傳統的柳川鍋中汲取靈感，打造鹹鮮香濃的「蒲燒鰻柳川鍋」，湯底特以日本料理的靈魂—鰹魚乾與利尻昆布細細熬煮而成，接著加入蒲燒鰻與牛蒡絲一同煨煮入味，起鍋前再淋上蛋液煮至半熟，金黃柔嫩的滑蛋包裹著甘甜油潤的蒲燒鰻，搭配爽脆牛蒡絲增添口感，層層堆疊出濃郁卻不膩口的幸福滋味，單點價每份680元+10%。







每逢盛夏在日本便有「以鰻養生」的傳統食補文化，藉由鰻魚豐富的營養成分補充體力、抵禦炎夏帶來的疲憊，國人不妨也來「日」行一「膳」，來場盛夏的美食儀式感！提醒您，飲酒過量，有礙健康！









