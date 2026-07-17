AI重點 文章重點整理： 重點一： 溫德姆旗下戴斯精選品牌首度進駐台灣，首店落腳嘉義太保。

溫德姆旗下戴斯精選品牌首度進駐台灣，首店落腳嘉義太保。 重點二： 嘉義戴斯精選酒店提供100間客房與多元商務、親子設施。

嘉義戴斯精選酒店提供100間客房與多元商務、親子設施。 重點三：集團將續拓台中與台南新據點，串聯半導體S廊帶商旅版圖。

溫德姆酒店集團旗下「戴斯精選」品牌首登台 首店在「嘉義」，已開始對外迎賓，圖_溫德姆酒店集團提供

【旅遊經 洪書瑱報導】



嘉義縣太保近年因為高鐵與國立故宮南院等重要文化建設進駐，發展出不少適合親子同遊與人文休閒的亮點。其中無論是往東進入市區探索，或是往西感受藝文氛圍都很方便，原老牌、具代表性的在地商務飯店「佳仕堡商務飯店」加盟溫德姆集團後，品牌蛻變，正式更名並改掛新招牌為「嘉義戴斯精選酒店」，「這」也是溫德姆旗下指標品牌「戴斯精選」品牌首度進駐台灣，展現溫德姆集團深耕台灣市場的長期承諾，更是集團看準中南部「半導體S廊帶」，率先展開的重要戰略部署。

溫德姆酒店集團亞太區首席發展官王磊表示：「台灣旅宿市場極具活力與成長潛力，首家戴斯精選酒店選址嘉義，不僅是溫德姆落實全球品牌在地化的關鍵一步，更榮幸能攜手帝王事業集團，共同為嘉義帶來兼具國際視野與在地連結的住宿選擇；以此為起點，我們將持續布局中南部版圖，為高科技廊帶構築最值得信賴的國際商務與旅宿指標。」









_嘉義戴斯精選酒店擁有100間客房，一站滿足商務差旅、溫馨親子與人文探索的多樣化住宿需求。圖_溫德姆酒店集團提供







雙人房，圖_溫德姆酒店集團提供







嘉義戴斯精選酒店全面導入全球標準化規格，為旅客提供國際級住宿體驗。圖_溫德姆酒店集團提供







美食餐廳圖_溫德姆酒店集團提供





開始迎賓的「嘉義戴斯精選酒店」，坐落於嘉義太保市北港路、毗鄰高鐵嘉義站，以及鄰近擴建中的南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房，包含雙人、三人房及家庭房，並配備商務中心、會議空間、健身中心、自助式洗衣房及電動車充電站。作為溫德姆集團引進台灣的首間戴斯精選品牌，酒店全面導入全球標準化規格，延續品牌在全球逾1,500家物業所秉持的「擁抱戴斯，擁抱當下（Sieze the Days）」品牌承諾，為頻繁往返的商務差旅與觀光旅客，提供兼具品質與實惠的國際級住宿體驗。

酒店憑藉優越地理位置，不僅能完美對接半導體供應鏈的高效差旅，更是家庭旅客探索南台灣的理想基地。從酒店出發，除了能就近造訪國立故宮博物院南院，亦能輕鬆驅車探訪檜意森活村、森鐵車庫園區及蘭潭風景區，或於夜間漫步文化路夜市品嚐在地美食，對於渴望深度旅遊的賓客，這裡更是暢遊阿里山等中南部指標景區的完美起點，一站滿足商務差旅、溫馨親子與人文探索的多樣化需求。

溫德姆酒店集團表示，預計今(2026)年第四季相繼推出兩家全新物業，包括：「台中草悟道戴斯精選酒店」由原「福爾摩沙草悟道酒店」轉型而來，主攻台中都會會展商機；「台南南科新大戴斯精選酒店」則由溫德姆酒店集團攜手長期深耕南台灣不動產與旅宿市場的新大集團共同打造，精準卡位台南南科國際商旅需求。三間物業連點成線，串起台灣「半導體S廊帶」沿線的商旅住宿生態，展現溫德姆酒店集團對台灣市場的深度承諾與長遠布局。

嘉義戴斯精選酒店加入深受全球旅客好評的溫德姆獎賞計畫，凡透過溫德姆酒店集團官方網站訂房完成入住，可獲得最少1000溫德姆獎賞計劃點數；會員更可透過點數兌換進一步享受獎勵房晚和優惠房價。