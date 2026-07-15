2026-07-15 14:42 FunTime旅遊比價
網路超紅小吃原來都在這！台北必去經典美食商圈
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：晴光市場與雙城夜市鄰近捷運站，美食選擇多元。
- 重點二：脆皮鮮奶甜甜圈與晴光紅豆餅是人氣銅板必吃。
- 重點三：BAGEL BAGEL和丁香豆花提供早午餐與甜品選擇。
晴光市場及雙城夜市位於台北市區，附近有民權西路站及中山國小站，交通十分方便。晴光市場及雙城夜市比鄰而立，有許多極受歡迎的美食名店，從早吃到晚都沒問題，可說是台北美食的一級戰區！無論鹹食、甜品、小吃，在這邊都可以找到網友的好評美食，FunTime小編這就幫大家精選出幾個晴光商圈必吃店家，一起去朝聖！
看詳細全文連結：【晴光市場X雙城夜市】從早吃到晚！晴光商圈美食特輯
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台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈
說到晴光就不能不提到台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈，每次經過絕對是大排長龍，平平無奇的外型卻有令人著迷的味道！剛起鍋的甜甜圈外酥內軟，麵體本身有著濃郁的奶香，沾上滿滿糖粉，簡單又實在的美味，而且感覺糖粉有混入奶粉，一口咬下充滿奶粉香氣超特別。雖然常常大排長龍，但店員速度很快，不用擔心排太久，而且這樣有個好處，就是通常買到的都會是熱呼呼的，趁熱吃超滿足～
推薦餐點：原味脆皮鮮奶甜甜圈 $25
地址：台北市中山區雙城街17巷24號
營業時間：11:00-19:00
晴光紅豆餅
晴光市場的銅板美食！晴光紅豆餅從原本的小店面，到現在在台北可是擁有許多間分店！晴光紅豆餅主打用料實在，價格便宜，口味只有最經典的紅豆、奶油、蘿蔔絲三種，一個只需要15元，超適合經過的時候買幾個來解解嘴饞～
推薦餐點：蘿蔔絲／奶油／紅豆 $20
地址：台北市中山區雙城街12巷16之1號
營業時間：11:00-19:30
BAGEL BAGEL
BAGEL BAGEL其實在晴光商圈外圍，店家自製的貝果人氣超高！貝果本體香氣十足，烤過之後外層微酥，內裡熱呼呼的又有彈性，單吃就超好吃，塗上抹醬或是加了配料組成貝果堡之後更是不得了，配料無論是肉品或是蛋，調味及料理都很好，一大口咬下超滿足的！而且從早上九點半就開始營業，想當早餐、午餐都超有飽足感～
推薦餐點：煙燻火腿起司太陽蛋貝果堡 $240／培根起司蛋貝果堡 $240／慢煮手撕豬佐奶油馬鈴薯泥貝果堡 $320
地址：台北市中山區民權東路一段65號1樓
營業時間：9:30-17:00（週一公休）
丁香豆花
不知道大家知不知道丁香豆花？有別於綿密的傳統豆花，丁香豆花主要使用雞蛋及奶粉製作，雞蛋味濃厚，且沒有甚麼豆味，口感滑順帶有Q度，吃起來跟布丁很相像。店內除了丁香豆花之外也有提供傳統豆花的選擇，可以依個人喜好挑選，糖水不死甜，而且店內的配料都很真材實料。丁香豆花很少見，推薦大家有經過都可以去嘗鮮看看～
推薦餐點：丁香豆花 $55-70（價錢依配料而異）
地址：台北市中山區雙城街12巷28號
營業時間：11:00-21:30
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精華 FAQ
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因為兩地比鄰而立，又靠近民權西路站與中山國小站，交通方便，周邊聚集多家網路高評價名店，鹹食、甜品與小吃都很齊全。
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文章特別推薦台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈與晴光紅豆餅，前者外酥內軟、奶香濃郁，後者主打紅豆、奶油、蘿蔔絲等平價口味。
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BAGEL BAGEL提供多款自製貝果堡，適合當早餐或午餐；丁香豆花則以雞蛋和奶粉製成的特殊豆花聞名，口感滑順，適合飯後甜點。
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