2026-07-17 14:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「屏東月月有星空」7月浪漫相約海口來追星
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：屏東縣府推動「屏東追星季」打造夜間觀光品牌。
- 重點二：7月主題「金星與獅子座星空物語」將在7/18登場。
- 重點三：活動結合海口沙灘公園觀星、導覽與星空攝影體驗。
【旅奇傳媒/編輯部報導】為打造具特色的夜間觀光品牌，屏東縣政府持續推動「屏東追星季」年度系列活動，以「屏東月月有星空」為主軸，結合四季天象與在地景點，規劃全年星空主題活動。
7月主題活動「金星與獅子座星空物語」，將於07/18 19:00-21:00在車城「海口沙灘公園」登場。活動結合遼闊海岸景觀與夏季夜間氛圍，規劃星空導覽、觀星體驗及星空攝影等豐富內容，一起在海風與星光陪伴下，共度浪漫夏夜。
屏東縣政府交通旅遊處（簡稱交旅處）表示，「海口沙灘公園」擁有開闊視野，是觀星「海口月光海」的絕佳地點。當月光灑落海面，銀白色光影隨著海浪起伏，映造出靜謐迷人的海岸風景。活動當晚，除了可以欣賞金星閃耀夜空，也能漫步海岸、感受月光映照海面的浪漫氛圍，體驗屏東夏夜獨有的自然景觀。
交旅處說，「屏東追星季」以「屏東月月有星空」為品牌理念，希望透過一年四季不同主題的觀星活動，讓民眾跟著星空走訪屏東。每個月份都有不同天象、不同景點與不同體驗，期盼讓星空成為認識屏東夜間觀光的新方式，並持續推廣暗空理念，打造兼具自然、生態、文化與觀光特色的星空旅遊品牌。
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精華 FAQ
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屏東縣政府持續推動「屏東追星季」年度系列活動，並以「屏東月月有星空」作為品牌主軸，結合四季天象與在地景點，打造具特色的夜間觀光體驗。
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7月主題活動名為「金星與獅子座星空物語」，將於07/18 19:00-21:00在車城的海口沙灘公園舉行，讓民眾在海風與星光下欣賞夏夜星空。
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活動規劃星空導覽、觀星體驗及星空攝影等內容，並以海口沙灘公園的開闊視野與月光海景為特色，讓民眾同時感受金星閃耀與海岸夜色的浪漫氛圍。