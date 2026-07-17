係金ㄟ！美國國家旅遊局正式聘任全球250位旅遊業推廣大使 積極推動旅客赴美旅遊

AI重點 文章重點整理： 重點一： Brand USA首度招募全球250位旅遊業大使推廣赴美旅遊。

Brand USA首度招募全球250位旅遊業大使推廣赴美旅遊。 重點二： 台灣共有5位業者入選，涵蓋雄獅、山富等知名旅行社。

台灣共有5位業者入選，涵蓋雄獅、山富等知名旅行社。 重點三：大使將透過培訓與資源分享，提升業界銷售美國產品信心。

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著美國今年迎來建國250週年，美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）首度開辦自全球主要國際市場遴選出250位「全球旅遊業大使」建立一個全球的旅遊業官方顧問佈局，協助提升國際旅客赴美旅遊意願、深化對美國旅遊目的地的專業知識，並於「美國250週年」慶典期間及未來持續推動全球旅遊業合作。

▲2026美國國家旅遊局旅遊業推廣大使相見歡。 圖：美國國家旅遊局／提供

「美國國家旅遊局：全球旅遊業大使計劃」（Brand USA Global Travel Trade Ambassador Program）旨在尋求長期投入推廣美國旅遊的旅遊專業人士，同時透過教育、合作及交流，建立更緊密的全球旅業社群。Brand USA 期望賦能深具經驗的旅遊顧問，將美國旅遊目的地知識分享給更多同業，發揮擴散效應，創造長期產業價值。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「與旅遊業建立穩固的合作關係是 Brand USA 成功的重要基礎，並持續提升國際市場對美國旅遊的需求，『全球旅遊業大使計劃』旨在表彰每天影響旅客決策的優秀旅遊專業人士，作為 Brand USA 至今規模最大的全球旅遊業計劃之一，此官方授權計劃讓大使們展現其對旅遊顧問、專業教育以及全球人脈的長期承諾，進而嘉惠旅客、美國眾多旅遊目的地夥伴及全美各地相關產業。」

本次入選大使來自歐洲、亞洲、拉丁美洲、墨西哥及各個重要國際市場，Brand USA 首屆官方認證「全球旅遊業大使計劃」其中遴選了來自台灣5位、新加坡2位、越南4位以及菲律賓8位，共19位旅遊業推廣大使。獲選者將透過深化美國目的地知識、分享業界最佳實務，協助強化當地旅遊業界交流。

眾所矚目今年正式聘任的「台灣市場旅遊業推廣大使」分別是尊榮假期／劉奕樑總經理、心典旅遊／方瑞文總經理、雄獅旅遊／朱柏安資深協理、美最時旅行社／吳漢唐協理，以及山富旅遊／李揚善經理，遴選標準包括推廣美國旅遊的熱忱、參與「美國旅遊探索計劃」（USA Discovery Program）的投入程度、持續專業進修，以及在當地旅遊業所發揮的影響力。

「美國旅遊探索計劃」（USA Discovery Program）是 Brand USA 專為全球旅遊專業人士打造的官方學習與銷售平台，也是全球旅遊業大使計劃的重要基礎，該平台提供目的地知識、銷售資源及專業培訓，協助旅遊從業人員提升專業能力，深化對美國旅遊產品的了解。

▲美國阿拉斯加費爾班四季都精彩。 圖：美國國家旅遊局／提供

▲美國經典母親之路「66號公路」歡慶100週年。 圖：美國國家旅遊局／提供

Brand USA 全球市場資深副總裁暨旅遊業產品發展部長 Malcolm Smith 表示：「全球旅遊業大使計劃獲得熱烈迴響，展現全球旅遊專家對於推廣美國旅遊的高度熱忱。無論是申請人數或整體素質都遠超出我們的預期，更令人振奮的是看見許多美國旅遊專家持續精進目的地知識並積極帶動旅遊產業共同成長。這250位大使將組成值得信賴的專業團隊，分享最佳實務經驗、協助培育更多旅遊同業，並在美國250週年之際及未來，持續提升全球旅業銷售美國旅遊產品的信心。」

入選大使除可參與專屬培訓，也能運用 Brand USA 實用資源，包括整合了最新簽證與入境資訊的「Get Facts. Get Going.」工具指南，以及提供旅遊靈感、推薦行程與規劃工具的「America the Beautiful」平台，更有效率地為旅客規劃及預訂赴美行程。Brand USA 期盼提升更多全球旅遊業者的專業能力，透過深化業界合作，帶動更多國際旅客來美國觀光旅遊。

◉ 如欲了解更多美國旅遊項目，敬請造訪VisitTheUSA.com/Travel-Trade。

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