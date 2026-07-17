臺灣休閒農業國家隊站上世界農遊舞台 2026世界農業旅遊大會暨蘇格蘭農業旅遊交流成果分享

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺灣代表團在蘇格蘭GAC勇奪兩項世界級大獎。

臺灣代表團在蘇格蘭GAC勇奪兩項世界級大獎。 重點二： 吳宗瓊與方子維接任GAN國際組織要職。

吳宗瓊與方子維接任GAN國際組織要職。 重點三：宜蘭分享會交流國際成果，推動農遊軸帶創新。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣休閒農業實力再創國際巔峰！今年6月，由全球農業旅遊聯盟（Global Agritourism Network, GAN）於英國蘇格蘭亞伯丁舉辦的「2026全球農業旅遊大會（Global Agritourism Conference, GAC）」，臺灣代表團不僅勇奪多項世界級大獎、接任國際組織要職，更以農業旅遊先進國家之姿登臺演講，展現臺灣農業旅遊深厚的軟實力與國際影響力。

GAN 成立於2023年，目前已匯聚全球118個國家、超過1,400名會員，致力串聯世界各地農業旅遊產業、促進國際交流與永續發展，是目前全球最具影響力的農業旅遊國際組織。

▲與會嘉賓合影。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

為了將這份珍貴的國際交流成果帶回國內，並轉化為推動臺灣農村創新發展的能量，由農業部農村發展及水土保持署指導，台灣休閒農業發展協會、GAN 東亞委員會及 GAN 教育工作小組共同主辦的「2026世界農業旅遊大會暨蘇格蘭農業旅遊考察分享會」，07/14在宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店盛大舉行，同時邀請中央及地方政府、休閒農業相關組織、休閒農場、特色農遊認證場域、田媽媽業者及產官學研代表共同參與，攜手探討臺灣農業旅遊接軌國際的新契機，為臺灣農村注入創新發展的新思維。

世界看見臺灣，農業旅遊成果驚豔國際

今年06/23-06/25，由「全球農業旅遊聯盟」（GAN）主辦的大會在蘇格蘭亞伯丁舉行，臺灣代表團在國際舞臺上表現極為亮眼：

・國家標竿專題演講： 東華大學吳宗瓊教授獲邀發表「國家標竿比較」專題演講，讓臺灣與地主國蘇格蘭、澳洲、美國、印度並列，向世界展現臺灣農業旅遊的政策與豐碩數據，獲得國際高度肯定。

▲宜蘭縣「星源茶園」黃資婷榮獲「女性領導力」獎項。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲臺南市「仙湖休閒農場」吳侃薔、丁敬純夫婦榮獲「最佳文化與遺產保存」獎項。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

・勇奪世界級大獎：臺灣是唯一拿下兩項大獎的國家！宜蘭縣「星源茶園」黃資婷榮獲「女性領導力」獎項；臺南市「仙湖休閒農場」吳侃薔、丁敬純夫婦榮獲「最佳文化與遺產保存」獎項，展現臺灣兼具文化底蘊、永續理念與創新經營的農業旅遊特色。此外，「星源茶園」第三代劉景源亦獲選 GAN 國際獎學金，代表臺灣青年農民站上國際交流舞台，展現世代傳承與創新發展的能量。

・榮任 GAN 雙主席：東華大學吳宗瓊教授接任 GAN 東亞區主席，宜蘭「少年阿公」方子維接任 GAN 教育工作小組聯席主席，兩位臺灣代表正式進入董事會，大幅提升了臺灣在國際休閒農業領域的發言權與影響力。

▲東華大學吳宗瓊教授接任 GAN 東亞區主席。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲宜蘭「少年阿公」方子維接任 GAN 教育工作小組聯席主席。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

分享國際經驗，激發臺灣農遊軸帶新思維

本次07/14分享會將完整呈現臺灣代表團參與「全球農業旅遊大會」（GAC）、參訪「蘇格蘭農遊軸帶典範及皇家高地展」（RHS）的交流成果，安排「GAN 全球農業旅遊關鍵報告」、「全球農業旅遊研討會案例解析」、「皇家高地展（RHS）的震撼與啟發」、「蘇格蘭高地農場永續經營模式」、「世界農業旅遊獎分享」等專題，並邀請國際獲獎農場經營者、學者專家及產業代表共同座談，聚焦如何借鏡國際成功經驗，打造臺灣農遊軸帶特色，提升休閒農業國際競爭力，為臺灣農業旅遊開創新契機。

期盼透過這些國際標竿經驗，激發國內業者與相關單位精進農村區域亮點，打造出具備創新價值的農遊軸帶，攜手引領臺灣休閒農業提升國際競爭力，讓臺灣農村的華麗蛻變被更多人看見。

農業部農村發展及水土保持署表示，近年積極推動「農村再生」與「休閒農業國際化」雙軌並行，這次臺灣在大會的全方位卓越表現，正是農村轉型成功的最佳見證。未來將持續作為產業最堅實的後盾，也歡迎各界共襄盛舉，一同見證並延續這份揚名海外的「臺灣之光」。

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