巧克力控荷包不保！85℃爆餡髒髒包、亞尼克薄荷巧克力系列限時登場

巧克力控這個夏天又有新目標！85℃把人氣髒髒包變成爆餡生甜甜圈，亞尼克則以薄荷巧克力打造7款期間限定甜點，從濃郁可可、冰涼薄荷到父親節造型蛋糕一次登場，想吃重口味巧克力或清爽系甜點都有選擇。

85℃：生巧髒髒包甜甜圈 7月16日爆餡上市

85℃生甜甜圈研究所自7月16日起推出全新「生巧髒髒包甜甜圈」，將經典髒髒包的濃厚可可風味，改造成柔軟又爆餡的生甜甜圈，每個售價75元。

新品以特製巧克力甜甜圈麵糰為基底，內層包入滑順的嘉麗寶巧克力奶油餡，表面撒上滿滿可可粉，頂端再放上一顆生巧克力。咬下後，濃郁內餡與入口即化的生巧克力同時在嘴裡化開，可可粉則帶出微苦回甘，從麵體、內餡到表層都充滿巧克力香氣，整體濃醇卻不會過度甜膩。

圖片來源：85℃

亞尼克：薄巧派對開跑，7款薄荷巧克力甜點降溫登場

薄荷巧克力近年在台日韓掀起話題，亞尼克也趁著夏季推出「夏日涼感薄巧派對」，即日起至9月30日集結7款期間限定甜點，主打冰涼薄荷搭配濃郁巧克力，讓甜點控在炎熱天氣中也能吃得清爽。

其中全新「特濃薄荷巧克力脆片生乳捲」使用義大利薄荷醬與北海道奶霜調和，薄荷醬份量加倍，再加入55%比利時巧克力脆片、巧克力豆與特黑巧克力泡芙蛋糕，入口先感受到強烈薄荷涼意，接著浮現可可的醇厚與脆片口感。18公分售價565元，12公分獨享捲售價495元，另有單片138元。

圖片來源：亞尼克

亞尼克：重度薄荷控鎖定巧克力派 派皮、奶霜與蛋糕一次吃

全新「薄荷巧克力派」在杏仁派塔上鋪滿比利時巧克力脆片，再疊上薄荷奶霜與古典巧克力蛋糕，酥脆派皮、輕盈奶霜及濃郁蛋糕形成多層次口感。6吋售價980元，切片售價168元，適合想吃薄荷巧克力又偏愛派塔酥香的人。

改版升級的「薄荷巧克力蛋糕」則走更濃厚的巧克力路線，以73%比利時巧克力淋面，搭配薄荷巧克力奶霜、OREO巧克力酥餅、巧克力碎片與脆球，冰涼薄荷與深黑可可交錯，6吋售價1,280元，切片售價178元。

人氣回歸的「薄荷巧克力黑酷曲」則比較適合薄巧入門者。特黑巧克力蛋糕中加入薄荷奶霜、北海道奶霜、OREO酥餅及巧克力脆片，表面再鋪上薄荷磅蛋糕碎粒，6吋售價535元。

圖片來源：亞尼克

亞尼克：父親節蛋糕同步亮相 「酷酷歐多桑」把爸爸的臉做成甜點

除了薄荷巧克力系列，亞尼克也推出父親節限定「酷酷歐多桑」造型蛋糕，將經典原味生乳捲放大，並以手工描繪頭髮、眉毛、瞇眼及上揚嘴角，打造帶有動漫感的老爸造型。

蛋糕內層以Q彈泡芙蛋糕包裹北海道奶霜與焦糖奶霜，乳香濃郁但不厚重，另以愛心紅寶石巧克力點綴。S尺寸售價980元，L尺寸售價1,280元。

同場還有偏成熟風味的「提拉米蘇派」，以雙次烘烤的杏仁奶油塔皮，搭配浸泡咖啡酒糖液的手指餅乾、瑪斯卡彭起司慕斯與微苦可可粉，6吋售價980元、切片178元，適合喜歡咖啡酒香與微苦甜點的大人系味蕾。

即日起至7月31日，預購指定父親節蛋糕「酷酷歐多桑」或「薄荷巧克力蛋糕」，單顆享95折，兩顆享88折優惠。

圖片來源：亞尼克