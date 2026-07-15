2026-07-15 11:28 女子漾／編輯劉芫榛
中秋送禮換口味！法式兔子餅乾、萌貓鳳梨酥與爆米花禮盒一次看！
2026中秋送禮不必再被傳統月餅綁住！今年Candy Wedding以月兔、法式甜點打造高顏值「兔月拾光」禮盒，Rivon禮坊則從公益禮盒、萬丹蛋黃酥到台灣茶香糕點一次備齊。無論偏愛精緻西點、經典台味，或想讓禮物多一份公益意義，都能找到適合的選擇。
中秋禮盒推薦：Candy Wedding「兔月拾光」
法式手工喜餅品牌 Candy Wedding 推出2026中秋限定禮盒《MOONLIT FEAST｜兔月拾光》，以月光、兔影與粉紫漸層打造浪漫包裝，局部上光設計更添精緻質感。
禮盒首次推出3款中秋限定甜點，包括濃郁可可風味的「巧克力布列塔尼」、使用法國AOP認證奶油製作的「望月奶油餅乾」，以及結合雲林紫薯與法國發酵奶油的「跳躍紫薯餅乾」，可愛兔子造型讓人捨不得入口。
內容也集結日出布列塔尼、玄米烏龍脆片、金萱檸檬達克瓦茲、鹽之花焦糖達克瓦茲等人氣點心，從茶香、果香到鹹甜焦糖一次滿足。《兔月拾光》即日起至2026年9月30日限量販售，8月16日前訂購享超早鳥95折，企業大宗訂購最低享88折。
中秋禮盒推薦2：旺萊山×星球工坊「星運旺萊」鳳梨酥、爆米花一次滿足
1.「花漾樂園」禮盒：15入鳳梨酥適合多人分享
「花漾樂園」以繽紛花卉與明亮色彩設計外盒，整體氛圍活潑又有節慶感，內含15顆旺萊山經典金磚鳳梨酥，售價780元，大份量適合公司送禮、家庭聚會或多人分食。
旺萊山金磚鳳梨酥使用100%新鮮鳳梨果肉製作內餡，並以土鳳梨與金鑽鳳梨調配酸甜比例，搭配帶有奶香的酥鬆餅皮，果香明顯、甜中帶酸，也是品牌最具代表性的經典品項。
2.「森野綠境」禮盒：鳳梨和菓子揉合鹹蛋黃
「森野綠境」以森林綠意為視覺主題，主打融合台日風味的「旺萊和菓子」。內餡以金鑽鳳梨果肉搭配特製鹹蛋黃沙，再用細緻的日式桃山餅皮包裹，入口先感受到柔和餅皮，接著是鳳梨果香與鹹蛋黃的鹹甜層次。
禮盒可選全鳳梨酥、全旺萊和菓子，或兩款混搭組合，售價皆為530元。相較傳統鳳梨酥，和菓子口感更綿密細緻，適合喜歡日式甜點或想嘗試不同中秋糕點的人。
3.「柚月團圓」禮盒：旺萊貓造型鳳梨酥成開箱焦點
粉色系「柚月團圓」禮盒以旺萊山人氣IP「旺萊貓」為主角，將鳳梨酥製作成圓潤的貓咪造型，從外盒到甜點都走可愛路線，特別適合送給喜歡拍照、收集造型甜點或偏愛可愛設計的朋友。
禮盒還能搭配旺萊和菓子，依內容配置分為480元至680元等不同組合。除了外型吸睛，也能同時吃到經典鳳梨酥與台日融合的和菓子，兼顧視覺與口味變化。
4.「星運旺萊」聯名禮盒：鳳梨酥搭鳳梨優格爆米花
旺萊山今年首度攜手星球工坊，推出限定「星運旺萊」聯名禮盒，將旺萊貓款鳳梨酥與鳳梨優格爆米花放進同一盒，跳脫傳統中秋糕餅的組合。
鳳梨優格爆米花以100%鳳梨果汁粉調製，酸甜鳳梨果香搭配溫潤優格乳香，再裹上酥脆的蘑菇球型爆米花，口感清爽、不容易膩。禮盒內含旺萊貓鳳梨酥與鳳梨優格爆米花各6入，外盒以金色和燙金細節營造輕奢質感，每盒售價599元，預計8月1日起於品牌全通路限量開放預購。
中秋禮盒推薦3：Rivon禮坊
1.「愛．盛放」送禮也能做公益
Rivon禮坊今年以「花影盛月」為主題推出中秋禮盒系列，運用心花圖騰、茶花、光影與巴洛克花紋，打造從單層、雙層到三層皆有的多元禮盒。
其中最具意義的「2026愛．盛放公益禮盒」，由禮坊攜手台灣城鄉永續關懷協會推出，銷售金額的3%將捐作弱勢兒童照顧與教育基金，未來也預計投入職涯探索、工作體驗與軟實力培養等「夢想家養成計畫」，陪伴弱勢青年發展自立能力。
禮盒包裝選用FSC森林友善認證紙材，內含7款以台灣在地食材製作的糕點，從公益、環境友善到支持在地農產，一盒同時傳達團圓祝福與永續概念。公益價為每盒700元，原價1,200元。
2.「萬丹金月蛋黃酥」底部微脆超有記憶點
蛋黃酥控今年可以鎖定禮坊全新推出的「萬丹金月蛋黃酥」。研發團隊歷時10個月調整配方，選用屏東萬丹紅豆製餡，保留紅豆顆粒與豆香，並以海藻糖取代大部分砂糖，降低厚重甜膩感。
製作方式也與一般蛋黃酥不同，禮坊將紅土醃漬鹹蛋黃貼齊餅底烘烤，利用蛋黃烘烤時釋出的天然油脂微微煎烤底部酥皮，讓蛋黃底部帶有微脆焦香，搭配豆沙與層層酥皮，口感更有對比。
「萬丹金月蛋黃酥禮盒」一盒6入，限量販售，老饕價為450元，適合想送長輩、客戶，或偏愛經典台式中秋味道的人。
3.中秋系列新品：流心酥、乳酪酥餅滿足年輕味蕾
想避開每年都差不多的月餅口味，禮坊今年也推出3款菠蘿餅皮流心酥。「柑橘百香流心酥」將嘉義茂谷柑與百香果鳳梨流心結合；「包種蜜柚流心酥」以坪林包種茶搭配蜂蜜柚軟心；「金栗奶黃流心酥」則加入栗子與屏東鴨蛋黃，從果香、茶香到鹹甜風味都有。
兩款全新乳酪酥餅則走輕盈西點路線。「莓雪乳酪酥餅」以奶油乳酪餅皮包裹草莓乳酪餡，外酥內綿；「橙香乳酪酥餅」加入柳橙、檸檬皮與乳酪餡，酸甜清爽，比傳統月餅更適合喜歡果香甜點的年輕族群。
禮坊Salut伴手禮系列同步推出「法式曲奇餅－濃韻鐵觀音」及「法式奶油雪茄捲－紅玉紅茶」，將南投鐵觀音、台灣紅玉紅茶揉合法式烘焙工藝，茶香、奶香與酥脆口感兼具，也很適合搭配熱茶作為中秋下午茶。
精華 FAQ
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Candy Wedding推出《兔月拾光》禮盒，以月光、兔影和粉紫漸層打造高顏值包裝，並首度加入3款中秋限定甜點，主打可愛兔子造型與法式手工精緻感。
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聯名禮盒「星運旺萊」結合旺萊貓鳳梨酥與鳳梨優格爆米花，各6入，外盒走金色燙金質感路線，每盒售價599元，預計8月1日起限量預購。
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禮坊除了公益禮盒外，還推出萬丹金月蛋黃酥、3款流心酥與2款乳酪酥餅，涵蓋經典台味、果香茶香與輕盈西點，適合長輩、客戶與年輕族群。
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