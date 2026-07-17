2026-07-17 20:00 Milly
新竹一日遊這樣玩最舒服！散步到將軍村，玻璃工藝咖啡廳、綠蔭步道一次收藏
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新竹一日遊以散步串聯早餐、公園、山徑與老聚落。
- 重點二：十八尖山步道平緩遮蔭多，適合輕鬆健行看市景。
- 重點三：將軍村導覽揭開歷史故事，搭配蔬食餐點與伴手禮。
我很喜歡那種不用一直查攻略的旅行。
搭上一班火車，到另一座城市，下車後跟著自己的步調慢慢走。看見喜歡的店就停下來，累了就找間咖啡廳坐坐，遇到有趣的地方多待一會兒，沒有一定要完成多少景點，反而更容易記住旅途中的每個小驚喜。
這次的新竹，就是這樣的一天。
原本只是想找一座不需要太費力的小百岳走走，沒想到一路從早餐店、新竹公園、玻璃工藝館，到十八尖山、清華大學，再走進充滿故事的將軍村，不知不覺就把一整天排得剛剛好。
新竹一日遊行程推薦
時樂堂早午餐→新竹公園→ 春室 SPRING POOL＋The POOL→十八尖山 → 清華大學 →將軍村→ 八二親食→影咖啡
從新竹車站出發，可以搭公車到十八尖山登山口，但看了一下地圖，發現沿途會經過新竹公園，距離也不算遠，索性決定一路散步。
對我來說，認識一座城市最好的方式，往往不是搭車，而是用雙腳慢慢走。
早餐，替旅行暖暖身
第一站來到距離新竹車站步行約五分鐘的時樂堂。
這裡主打蛋餅和奶油吐司，我點了九菇起司蛋餅和肉桂奶油吐司。
蛋餅是乾烙的做法，餅皮帶點酥脆卻不油膩，菇類的Q彈搭配融化的起司，吃起來很有層次；肉桂奶油吐司則是另一種簡單卻療癒的美味，很適合當作旅行的第一餐。
公園裡，藏著一間玻璃工藝咖啡廳
走進新竹公園，本來只是想找個洗手間，卻意外發現玻璃工藝館。
館內一樓可以體驗玻璃DIY，二樓是選物空間，而三樓的The POOL咖啡廳，比我想像中還舒服。
大片落地窗映著公園綠意，空間安靜寬敞，非常舒服。
身為抹茶控，我當然點了滿綠抹茶冰淇淋。蜷尾家的海鹽焦糖冰淇淋搭配矢野園抹茶，再淋上一層濃縮抹茶醬，最後還撒上抹茶顆粒，抹茶香氣非常濃郁，底下還藏著酥脆餅乾，多了一點驚喜。
喝咖啡之餘，也可以順便欣賞館內展示的玻璃作品，讓休息時間多了一份藝術感。
十八尖山，一座沒有壓力的小百岳
離開公園後，沿著博愛路散步，很快就抵達十八尖山登山口。
最近有點想活動身體，又不想挑戰太有難度的山，十八尖山正好符合期待。
我這次從博愛路登山口進入，雖然一開始就是階梯，心跳很快就飆高，但不用多久便抵達三角點，還能遠眺市區與海景。
整座山步道完善、樹蔭很多，即使夏天走起來也比想像中舒服，很適合安排一段不用趕時間的健行。
下山後，步道自然銜接到清華大學，順勢在校園裡散步，也替旅程多了一段不同的風景。
將軍村，成了這趟旅行最大的驚喜
原本以為將軍村只是個老屋聚落，沒想到真正吸引我的，是剛好遇上的導覽。
導覽志工一路上，他分享將軍村的歷史、建築特色，也聊到居民過去的生活方式。
原來這裡雖然建於日治時期，卻採用仿美式住宅設計，和一般印象中的日式宿舍很不一樣；走在聚落裡，也能看見不同年代擴建留下的生活痕跡。
如果只是自己逛，大概會覺得這裡很好拍；有了故事之後，才發現每一棟房子都變得更有溫度。
除了老屋，園區裡還保留許多果樹，以及少見的方形防空洞。
導覽途中，我們因為一棵盛開的花朵停下腳步。志工笑著說，他來了好多次，這次剛好遇到花開得最漂亮。
旅行有時候就是這樣，一點點巧合，就足以讓人記住一整天。
用一鍋石鍋米線，替旅行畫下句點
導覽結束後，依照志工推薦，我走進將軍村裡的八二親食。
這裡主打「80%蔬食、20%葷食」的料理理念，石鍋上桌後再倒入高湯，利用高溫慢慢將食材煮熟，保留蔬菜最自然的甜味。
套餐附上的米布丁也讓人印象深刻，口感綿密柔軟，是很舒服的收尾。
離開前，我又到隔壁影咖啡外帶金磚布丁，稍微退冰後吃起來像冰淇淋，也是不少人推薦的新竹伴手禮。
一條適合慢慢走的新竹散步路線
這趟旅行沒有特別安排熱門景點，也沒有刻意趕行程。
只是一路散步、一路吃，也一路認識這座城市。
最後才發現，自己不知不覺走了一萬八千多步，卻沒有想像中的疲憊。
或許，一趟旅行最舒服的節奏，不是把景點排得滿滿，而是留一些時間，給那些原本沒有預料到的風景和相遇。
而這次的新竹，正好把這些都遇見了。
精華 FAQ
-
整趟行程以步行串聯各景點，從新竹車站出發後，沿路吃早餐、逛公園、上十八尖山，再走進將軍村，主打慢慢走、慢慢看，不趕行程。
-
因為從登山口進入後不用走太久就能到三角點，沿途樹蔭多、步道完善，夏天也相對舒適，還能遠眺市區與海景，適合不想太吃力的旅人。
-
最讓作者驚喜的是導覽志工的解說，讓原本只是好拍的老屋聚落變得更有故事；之後又在八二親食吃石鍋米線，並外帶影咖啡的金磚布丁作結。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數