2026-07-15 15:30 巧比。針線包
【屏東竹田】老車站收藏的不只是火車，還有慢下來的時光
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：竹田車站保留日據時期木造外觀，成為屏東熱門走讀景點。
- 重點二：車站周邊整修後形成竹田驛園，結合客家故事與在地商家。
- 重點三：舊鐵道轉為鐵馬道，串聯鄉鎮風景，適合親子慢遊。
屏東的竹田車站，依然保有日據時期的木造外觀，古樸典雅的風格，吸引不少人前來走讀；騎乘自行車環島旅行者，也會列為休憩處，除了它獨特的小站魅力，客家庄在地的故事，一樣風情萬種。
早年日本人見當地竹林茂密、田野廣闊，便依此地形特徵改稱為「竹田」。後來車站週遭經過整理後，被賦予 竹田驛園 的稱謂。
進出小站多次，我總會花點時間坐在候車室，看著來自各地不同年齡的遊客，緬懷「#頓物驛」（客語：屯積之意）的生活氣息，想像早年活絡的熱鬧光景，車站旁至今仍留存公共澡堂的空間，若是重新開放，我願意付費體驗。
園區內有一座「亞細亞最南端」的日文圖書館，由舊碾米廠去改建的咖啡店，旁邊是一間風格設計旅店，往外延伸有幾間美味的在地小吃，還有知名的豆油伯醬油。
因應鐵路高架化，原本承載火車記憶的地面軌道，如今成了串起鄉鎮的鐵馬道。從屏東追風而下，經過歸來、麟洛與西勢車站，瀏覽沿途南國的田園風景，自在宜人的輕鬆心情，非常適合親子同遊。
火車載著旅人與貨物來來去去，誠心推薦在地住上一夜，騎鐵馬或散步 隨意遊走。帶著放空的心情，感受回味舊日時光，享受慢下來的生命。
精華 FAQ
-
因為它保留日據時期的木造外觀，氣氛古樸典雅，又兼具客家庄在地故事與小站魅力，讓旅人能在此感受歷史氛圍與慢活節奏。
-
園區內有由舊碾米廠改建的咖啡店、風格旅店、在地小吃與豆油伯醬油，還有「亞細亞最南端」日文圖書館，適合散步順遊。
-
因應鐵路高架化，地面軌道改成串聯鄉鎮的鐵馬道，沿途可欣賞屏東田園風景，適合騎自行車、親子同遊，也很適合住一晚慢慢逛。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數