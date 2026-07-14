遊日本 ｜OMO5京都祇園 飯店裡的文化行旅

AI重點 文章重點整理： 重點一： OMO5京都祇園結合祇園祭氛圍，打造整月文化住宿體驗。

OMO5京都祇園結合祇園祭氛圍，打造整月文化住宿體驗。 重點二： 飯店鄰近八坂神社與京都名景，交通便利適合城市漫遊。

飯店鄰近八坂神社與京都名景，交通便利適合城市漫遊。 重點三：旅客可參加清晨導覽與宵之茶話會，深入體驗京都傳統文化。

台灣人相當熟悉的星野集團，向來擅長創造「非日常」的飯店體驗，旗下不僅有奢華度假旅宿「虹夕諾雅」等品牌，作為都市觀光飯店的「OMO」系列，其實也能帶來「非日常」的獨特感受。近日京都正逢日本三大祭之一的「祇園祭」到來，夏日入住OMO5京都祇園，不僅比鄰主辦祭典的八坂神社，且旅舍在整個七月裡都營造出祇園祭氛圍，從日到夜還有晨間之旅、祇園宵之茶話會等特色活動，讓住宿本身就是一場文化體驗。

星野的「OMO」系列位於各大都會市中心，擁有便利的地理位置，適合旅客自在探索城市，且透過在地商家合作，提供獨創的旅遊行程及周邊地圖，滿足旅客對觀光、美食及購物等需求。比如距離京阪本線「祇園四條」站僅約五分鐘路程、距離阪急京都線「京都河原町」也僅約八分鐘路程的OMO5京都祇園，不僅鄰近八坂神社、清水寺、建仁寺、花見小路、祇園白川等景點，且飯店的周邊地圖，也能提供許多景點及店家情報。

關於如何遊京都，周邊地圖有獨到見解。

而在進入暑期之後，京都迎來一系列夏日慶典，其中擁有逾千年歷史、為期整個七月的祇園祭，將在七月十七日舉行「前祭」、七月二十四日舉行「後祭」，分別進行盛大的「山鉾巡行」，巨型花車會穿越市區，彷如行動美術館；而七月十四日到十六日、七月二十一日到二十三日，則均有「宵山」，夜晚會點亮燈籠，並響起傳統祇園囃子音樂。

祇園祭期間，在OMO5京都祇園見到京扇子布置。

OMO5京都祇園在七月份裡，不僅逢七月十七日的「神幸祭」與七月二十四日的「還幸祭」時，均有神輿渡御會經過飯店門前，且飯店在整個七月營造「內行人的祇園祭入門」主題，以三座微型神輿為中心，輔以紅燈籠、團扇等裝飾物進行點綴，引領遊客透過視覺、聽覺和親身體驗，深入了解祇園祭中最重要的祭祀儀式——「神輿渡御（Mikoshi Togyo）」。

別具文化氛圍的住宿體驗。

而只要是OMO5京都祇園的住宿旅客，透過預約，全年均可參加由OMO Ranger周邊嚮導帶領的「祇園清晨之旅」，在人煙稀少的清晨時段，與OMO Ranger導遊一同漫步，遊覽美麗的祇園街景與神社，享受這份專屬的靜謐。在七月十一日到十六日間， 還可另行預約「祇園優雅晨間參拜」，前往八坂神社近距離欣賞那裡裝飾的神輿。

OMO5京都祇園門口就能眺見八坂神社。

除了夏祭期間以外，任何一個季節來到OMO5京都祇園，其實也都能進行一場深度的文化體驗。OMO5京都祇園全年都提供住宿旅客免費參加「祇園宵之茶話會」，是OMO精心為旅客安排的「Local Rhythm Night」活動。在「祇園宵之茶話會」中，OMO5京都祇園以花街的華麗為靈感，透過燈籠等布置，營造出夜間的日式宴會廳氛圍，並展示舞妓使用的髮簪、京扇子等器物。

透過「祇園宵之茶話會」感受文化之美。

在這場夜間盛會中，遊客還可以品嘗到來自京都三百年老店的正宗日式點心，以及現場沖泡的抹茶，還能親身體驗日式宴會遊戲，包括流行於江戶時代貴族與文人間的「投扇興」、極度考驗反應的「金毘羅船船」等，並透過OMO Ranger的介紹，認識京都傳統文化之美。這些別開生面的活動，都讓入住OMO5京都祇園不只是過夜歇息，而是對京都的進一步探索。

體驗日式宴會遊戲。

品享現泡抹茶。

融合人文美學的住宿體驗。

連客房內都有燈籠布置。

OMO5京都祇園：hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omo5kyotogion































