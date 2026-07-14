一民油條堡｜大里好吃早餐店推薦，現炸酥香與炒麵的靈魂碰撞！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一民油條堡主打現點現炸油條堡，酥脆不油膩。

一民油條堡主打現點現炸油條堡，酥脆不油膩。 重點二： 內餡有香腸、肉排、酸豆角，口味創新又合拍。

內餡有香腸、肉排、酸豆角，口味創新又合拍。 重點三：店內炒麵搭配東泉辣椒醬，成為台式早餐亮點。

作為一個血液裡流淌著台式早餐基因的吃貨，我喜歡早上吃鹹的，老台中人，更喜歡來上一盤炒麵淋上靈魂般的東泉辣椒醬，開啟美好的一天!!

最近在台中大里發現了一間不得了的寶藏店——「一民油條堡」，原本以為只是普通的油條店，沒想到直接重新定義了我對「台式大亨堡」的想像(有一說一，真的太好吃!!!)

如果你跟我一樣，對於油膩感非常敏感，那「一民油條堡」絕對會讓你改觀，很多人不敢吃炸油條，就是怕那股揮之不去的油耗味，或是冷掉後軟爛油膩的口感，但在這裡完全不用擔心





現點現炸，金黃酥脆的極致體驗

店家的油鍋乾淨度讓人一眼就能看出用心，已經很少看到這麼清澈的油鍋了~~

炸出來的油條色澤金黃誘人，一口咬下，「喀滋」一聲，那個酥脆度簡直了！比我過去吃過的南投知名鹹油條還要更鬆軟、更細緻，最厲害的是，它吃起來居然不油膩，即使我點了5份油條堡(太好吃，直接又打包了幾份回家當午餐)，吃到最後一口依然維持著那種剛出鍋的酥香

在這裡，油條不只是油條，它是承載美味的靈魂載體，從經典的香腸、肉排到風味滿滿的「酸豆角」，每一種內餡都與油條完美契合，尤其是那個酸豆角，酸爽脆口，完美中和了油條的酥香，真的非常特別！我那個平常挑食的小孩，居然一口氣吃掉大半個，看來這味道連小朋友都無法抗拒

身為一個美食部落客，我不得不承認，這家店簡直是「萬惡的碳水聚集地」

除了主角油條堡，他們家的早餐店炒麵也絕對是必點~

麵體Q彈有嚼勁，醬汁濃郁但不死鹹，想吃麵就吃麵，想吃油條堡就吃油條堡

當油條堡的酥脆碰上炒麵的滑順，那種口感的層次感，完全是味蕾的盛宴

這就像是台式早餐界的「混搭風」，卻意外地協調，讓人一口又一口，完全停不下來

早餐吃的是一種儀式感，而「一民油條堡」給的，是整整一天的幸福感

即使碳水熱量爆表，但在美味面前，減肥這種事，還是留給明天吧！

很多傳統早餐店最讓人頭痛的就是空氣中瀰漫的油煙味，吃完早餐身上總是一股味道

但「一民油條堡」的店面環境真的規劃得很好，即便是在店內現吃，也完全不會感受到擾人的油煙味，環境乾淨明亮，交通位置也非常方便，非常適合上班族快速外帶，或是帶著家人悠閒地內用

本次開箱清單：

5份油條堡 ：口感極佳，酥脆不油，內餡豐富

：口感極佳，酥脆不油，內餡豐富 兩杯飲料 ：搭配濃醇的奶茶和紅茶，解膩又滿足

：搭配濃醇的奶茶和紅茶，解膩又滿足 一份炒麵：絕對要加上台中人的聖水——辣椒醬！

如果你還在尋找好吃的台中台式早餐分享，或者對於「油條創意小吃」有著無限好奇，那一定要來大里走一趟

這不僅是一份早餐，更是一種對於傳統台式風味的創新演繹

一民油條堡，這家店成功收服了我們全家人的胃，它用最單純的食材，做出了不平凡的層次，絕對值得你一試再試

記得早一點去點餐，畢竟這種讓人魂牽夢縈的酥香，可是稍微慢一點，喜歡的口味就會賣光光的呀！

店家資訊：

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一民油條堡評價、台中大里早餐推薦、台中油條小吃推薦 貼心提醒： 建議早點前往，以免熱門口味提早售罄喔！

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