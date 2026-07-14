2026-07-14 20:21 MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!
一民油條堡｜大里好吃早餐店推薦，現炸酥香與炒麵的靈魂碰撞！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：一民油條堡主打現點現炸油條堡，酥脆不油膩。
- 重點二：內餡有香腸、肉排、酸豆角，口味創新又合拍。
- 重點三：店內炒麵搭配東泉辣椒醬，成為台式早餐亮點。
作為一個血液裡流淌著台式早餐基因的吃貨，我喜歡早上吃鹹的，老台中人，更喜歡來上一盤炒麵淋上靈魂般的東泉辣椒醬，開啟美好的一天!!
最近在台中大里發現了一間不得了的寶藏店——「一民油條堡」，原本以為只是普通的油條店，沒想到直接重新定義了我對「台式大亨堡」的想像(有一說一，真的太好吃!!!)
如果你跟我一樣，對於油膩感非常敏感，那「一民油條堡」絕對會讓你改觀，很多人不敢吃炸油條，就是怕那股揮之不去的油耗味，或是冷掉後軟爛油膩的口感，但在這裡完全不用擔心
現點現炸，金黃酥脆的極致體驗
店家的油鍋乾淨度讓人一眼就能看出用心，已經很少看到這麼清澈的油鍋了~~
炸出來的油條色澤金黃誘人，一口咬下，「喀滋」一聲，那個酥脆度簡直了！比我過去吃過的南投知名鹹油條還要更鬆軟、更細緻，最厲害的是，它吃起來居然不油膩，即使我點了5份油條堡(太好吃，直接又打包了幾份回家當午餐)，吃到最後一口依然維持著那種剛出鍋的酥香
在這裡，油條不只是油條，它是承載美味的靈魂載體，從經典的香腸、肉排到風味滿滿的「酸豆角」，每一種內餡都與油條完美契合，尤其是那個酸豆角，酸爽脆口，完美中和了油條的酥香，真的非常特別！我那個平常挑食的小孩，居然一口氣吃掉大半個，看來這味道連小朋友都無法抗拒
身為一個美食部落客，我不得不承認，這家店簡直是「萬惡的碳水聚集地」
除了主角油條堡，他們家的早餐店炒麵也絕對是必點~
麵體Q彈有嚼勁，醬汁濃郁但不死鹹，想吃麵就吃麵，想吃油條堡就吃油條堡
當油條堡的酥脆碰上炒麵的滑順，那種口感的層次感，完全是味蕾的盛宴
這就像是台式早餐界的「混搭風」，卻意外地協調，讓人一口又一口，完全停不下來
早餐吃的是一種儀式感，而「一民油條堡」給的，是整整一天的幸福感
即使碳水熱量爆表，但在美味面前，減肥這種事，還是留給明天吧！
很多傳統早餐店最讓人頭痛的就是空氣中瀰漫的油煙味，吃完早餐身上總是一股味道
但「一民油條堡」的店面環境真的規劃得很好，即便是在店內現吃，也完全不會感受到擾人的油煙味，環境乾淨明亮，交通位置也非常方便，非常適合上班族快速外帶，或是帶著家人悠閒地內用
本次開箱清單：
- 5份油條堡：口感極佳，酥脆不油，內餡豐富
- 兩杯飲料：搭配濃醇的奶茶和紅茶，解膩又滿足
- 一份炒麵：絕對要加上台中人的聖水——辣椒醬！
如果你還在尋找好吃的台中台式早餐分享，或者對於「油條創意小吃」有著無限好奇，那一定要來大里走一趟
這不僅是一份早餐，更是一種對於傳統台式風味的創新演繹
一民油條堡，這家店成功收服了我們全家人的胃，它用最單純的食材，做出了不平凡的層次，絕對值得你一試再試
記得早一點去點餐，畢竟這種讓人魂牽夢縈的酥香，可是稍微慢一點，喜歡的口味就會賣光光的呀！
店家資訊：
- 關鍵字搜尋： 一民油條堡評價、台中大里早餐推薦、台中油條小吃推薦
- 貼心提醒： 建議早點前往，以免熱門口味提早售罄喔！
邀稿聯絡：komi.minnie@gmail.com Line:mininetu
精華 FAQ
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最大特色是油條現點現炸，外皮金黃酥脆卻不油膩，咬下去有明顯喀滋聲，冷掉也不易軟爛，讓傳統油條變得更精緻耐吃。
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除了香腸、肉排等常見口味外，酸豆角口味也很受推薦，酸爽脆口能平衡油條香氣；另外店內炒麵搭配東泉辣椒醬，也是很多人會一起點的經典組合。
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因為店內餐點人氣高，熱門口味有可能提早售罄，加上現炸現做需要等待，提早前往能更容易吃到剛出鍋的最佳口感，也適合外帶當早餐或午餐。
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