一場法國美食旅行開席！巴賽麗廳「夏季新菜」登場　主廚用料理詮釋各地風土

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北亞都麗緻巴賽麗廳7月16日起推出夏季新菜。

台北亞都麗緻巴賽麗廳7月16日起推出夏季新菜。 重點二： 主廚以法國各地風土為靈感，重現多道經典料理。

主廚以法國各地風土為靈感，重現多道經典料理。 重點三：菜單涵蓋前菜主菜甜點，並兼具酒食搭配與創意。

迎接盛夏到來，台北亞都麗緻大飯店「巴賽麗廳」也推出全新菜單，有別傳統向經典致敬為初衷，此次藉由行政主廚 廖偉立的視角，將多年來對法國各地區的了解，轉化為一道道蘊含深度的全新菜色，透過饕客味覺感受細細品味專屬的風土滋味，7月16日起販售。

說到法蘭西島大區，多數人第一印象非「太陽蛋佐松露蛋黃醬」莫屬，半熟太陽蛋搭配自製松露美乃滋醬汁，出餐前豪邁撒上現刨黑松露片，烤得略為燙口的布里歐，輕輕撕下一角，蘸佐金黃色的半熟蛋液，鬆軟麵包吸附滿滿蛋黃與松露醬，滋味堪稱一絕。

「太陽蛋佐松露蛋黃醬」搭配現烤布里歐麵包，是老饕的最愛。Eric Hsu攝

主菜推薦「格勒諾布爾風味鱈魚」源自法國格勒諾布爾地區的傳統做法，偉立主廚選用肉質細膩的大西洋鱈魚為食材，小火香煎至表皮金黃，撒上防風草脆片增添口感，軟嫩魚肉與防風草泥特有風味完美融合，搭佐自製焦化奶油，咀嚼時能嚐到酸豆與檸檬汁的清爽餘韻，讓人回味無窮。

招牌「株羅黃酒羊肚菌燉雞」適合喜愛重口味料理的人。Eric Hsu攝

招牌「株羅黃酒羊肚菌燉雞」源自法國勃艮第，取肥美的桂丁雞入菜，加入羊肚菌細火慢燉，起鍋前淋上頂級株羅黃酒，佐以雞湯與奶油拌炒的Pilaf西式香料拌飯，入口肉香滿溢，拌飯微鹹，美味再升級。

巴賽麗新菜搭配專業侍酒師推薦酒款，美味加倍。Eric Hsu攝

「美國Prime紐約客牛排、巴黎咖啡館奶油」則是老饕的最愛，精選紐約客部位，肉質緊實多汁、富含嚼勁，搭配混合多種香草與香料的巴黎咖啡館奶油，牛肉外層微焦、肉質細膩誘人，十分考驗主廚功力。

「巴斯克燉牛肚」入口微辣，很適合搭酒。Eric Hsu攝

針對喜愛小酌的饕客，貼心準備「巴斯克燉牛肚」為法國巴斯克地區的家常料理，以富含膠質的豬蹄尖取代牛蹄，牛肚經長時間燉煮後入口即化，搭配番茄、青椒與洋蔥風味，最後以拜雍火腿脆片妝點，口感多層次。

「薩拉式香煎油封鴨胗」口感厚實、香氣宜人。Eric Hsu攝

「薩拉式香煎油封鴨胗」源自西南法佩里戈爾地區，先將食材以鴨油拌炒，加入油炸鴨胗、鴨皮，外酥內軟相當可口，再澆淋上雪莉醋畫龍點睛，搭配酒水超對味。創意菜「瓦隆先煙燻牛舌松露鴨肝千層凍」，鴨肝以波特酒與白蘭地醃漬入味製成慕斯，牛舌經低溫慢煮後再煙燻，將鴨肝凍塗抹在熱騰騰麵包上，入口鹹香美味。

甜點「翻轉式蘋果塔」色香味俱全。Eric Hsu攝

甜點推薦「翻轉式蘋果塔」選用高品質富士蘋果，手工刨成片狀，層層捲疊後入爐烘烤，搭配千層酥皮，主廚發揮創意將蘋果餡與塔皮比例兌換，滿到溢出來的餡料充滿視覺感，大人小孩都喜愛。另道「雛菊檸檬塔」以蛋白霜製成雛菊花瓣，餡料填入軟滑檸檬慕斯，微酸滋味刺激食慾，好吃又好拍。

甜品「雛菊檸檬塔」好吃又好拍。Eric Hsu攝

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！