AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年土用丑日落在7月26日，適逢週末且僅有一之丑。

2026年土用丑日落在7月26日，適逢週末且僅有一之丑。 重點二： 日本鰻魚依關東、關西作法不同，口感與烹調方式各異。

日本鰻魚依關東、關西作法不同，口感與烹調方式各異。 重點三：台北、高雄與華航皆推鰻魚限定餐點迎戰夏季熱潮。

2026土用丑日熱潮來襲，解密關東關西鰻魚風情，來場盛夏滋養學！(左圖攝影：洪書瑱；右圖為高雄洲際提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著盛夏腳步到來，避暑的美食也進入民眾眼前，各國都有自成一套「熱」美食說法，其中鄰近的日本極具代表性的夏日飲食節令──就是在一年之中，被視為為濕熱、體感最難耐的盛夏時節「土用丑日」品嚐帶有「う（U）」字發音的食物，如鰻魚うなぎ，這不僅在日本是一項傳統，也在台灣掀起了一股風潮，今(2026)年的夏季「土用丑日」落於7月26日（日），由於適逢週末假期，加上今年只有「一之丑」，這股「鰻魚熱潮」，預計將帶動前所未有的消費與排隊人潮，民眾欲品嚐，感受文化美食，請事先安排預訂！









每年夏季土用丑日，日本人以鰻魚滋補身體、迎接季節交替，此古老的飲食文化自江戶時代流傳至今。(圖：高雄洲際提供)





「土用丑日」食用鰻魚的習俗，最廣為人知的說法，是源自江戶時代，相傳當時某家鰻魚店因夏天生意清淡而向其求助，平賀源內便在店門口張貼「今日為土用丑日，適宜食用帶有『う（U）』字發音的食物（如鰻魚）告示，未料引發爆紅轟動，各家鰻魚店紛紛效仿，最終定調了這項流傳數百年的飲食傳統。









關西作法，連頭帶尾炭火直烤，鰻脂在炭火下緩緩釋出，表皮酥脆焦香、內裡豐腴綿密。(圖：高雄洲際提供)





鰻魚飯是有分「派系」，最令人津津樂道是有分為「關東」與「關西」兩大流派，這取決於刀工與料理手法，關東風（以東京為中心），因避諱江戶武士文化的「切腹」意象，故盛行「背開」手法，烹調時講究將鰻魚素烤後先送入蒸籠「蒸製」，將多餘的油脂逼出並讓魚肉軟化，最後再反覆刷上醬汁進行炙烤。這種做法使鰻魚口感呈現如雲朵般「蓬鬆柔軟、入口即化」的極致細膩。



而關西風，以大阪、京都、九州為中心，則採取「腹開」手法，烹調時完全省略蒸的步驟，直接將生鰻串籤後架在炭火上進行「地燒（じやき）」。職人必須精準掌控炭火溫度，頻繁翻面並刷醬，讓鰻魚自身的油脂在高溫下烹熟魚肉。這種手法賦予了關西鰻魚「外皮酥脆焦香、肉質Q彈豐腴」的鮮明個性，炭火香氣極為奔放。



※.台北老爺「中山日本料理廳」四十載秘製老滷的經典風華──











台北老爺中山日本料理廳即日起推出三款期間限定料理，主打傳承逾四十年的秘製老滷醬汁。經典「鰻魚飯」選用上等鰻魚反覆刷上傳承老滷細火慢烤，完美呈現醬香層層滲入、表層微焦的迷人風味；「鰻魚雙色飯」則一次呈現蒲燒（佐日本山椒提味）與白燒（僅以特製鹽帶出鮮甜）兩種做法；而「鰻魚飯三吃」則依循正統名古屋吃法，依序品嚐蒲燒原味、加入蔥花與芥末提鮮，最後倒入秘製柴魚高湯作茶漬飯。



※.欣葉日本料理與NAGOMI，豐富多元的盛夏和宴──







一口氣端出「鰻魚湯葉豆腐」、「蒲燒鰻手卷」、「鰻魚翡翠蒸」及「白鰻磯邊揚」等鰻魚料理美食





透過蒲燒、白燒與酥炸等手法展現鰻魚的多樣面貌





欣葉國際餐飲集團旗下的頂級和食Buffet品牌「NAGOMI」及欣葉日本料理，自即日起至9月30日推出「盛夏和宴」期間限定菜單。以鰻魚為主軸，一口氣端出「鰻魚湯葉豆腐」、「蒲燒鰻手卷」、「鰻魚翡翠蒸」及「白鰻磯邊揚」等，透過蒲燒、白燒與酥炸等手法展現鰻魚的多樣面貌。此外，雙店亦各展風格，NAGOMI中山本店推出靈感源自傳統日本極簡食文化的「明太子貓飯」；新光A8店則主打經典「鰻魚三吃」，更於平日晚餐及假日供應涮和牛與松葉蟹腳，打造頂級海陸饗宴。

※.高雄洲際酒店 WA-RA，十六席旬味劇場的關西正統──









高雄洲際酒店 WA-RA 日式餐廳《夏の割烹》期間限定旬席的核心旬味，依序呈獻於僅設十六席的旬味劇場。







WA-RA 日式餐廳以「旬」為信仰、以當令食材為本，透過即席料理、炭火香氣與精準出餐節奏，邀賓客感受一場專屬盛夏的日式旬味劇場。







一道旬鰻，既是對千年飲食智慧的致意。料理長採關西作法，連頭帶尾不經蒸製、直接炭火炙烤，鰻脂緩緩釋出，表皮酥脆焦香、內裡豐腴綿密。（餐點以實物為準）





南台灣則由高雄洲際酒店五樓的「WA-RA 日式餐廳」領銜，料理長工藤將和（Kudo Masakazu）秉持「旬」的信仰，於僅設十六席的精緻割烹座席，推出《夏の割烹》期間限定無菜單料理，8月29日前，期間每週四至六），針對土用丑日，WA-RA堅守「正統關西作法」，不經蒸製直接以炭火炙烤生鰻，使表皮達到極致的酥脆焦香，內裡則保持綿密豐腴，席間更搭配7月7日日本七夕傳統的「海膽素麵」，海陸旬味交織出極具張力的餐桌劇場。

※.中華航空攜手九州「竹乃屋」，名店美味躍上萬呎高空──









華航福岡飛往台灣航班的商務艙端出主菜「蒲燒鰻魚」，肉質綿密細嫩的鰻魚刷上鹹中帶甜的醬汁，是令人難以忘懷的和風滋味





這股鰻魚熱潮甚至延續到了天際。中華航空為慶祝福岡航線開航50周年，特別與九州超人氣在地居酒屋名店「竹乃屋」異業合作，即日起至9月30日，於福岡飛往桃園及高雄的航班上供應期間限定高空饗宴。其商務艙主菜便是以九州盛產的鰻魚為主角的「蒲燒鰻魚」，讓旅客在萬呎高空上也能品嚐到肉質綿密細嫩、刷上鹹甜職人醬汁的正宗關西風味，免排隊即可享受土用丑日的滋補。

土用丑日不僅是一場飲食傳統的複刻，更是台日餐飲職人對「旬味」的極致追求，從關東的溫潤柔美，到關西的剛烈焦香。從地面的星級飯店、頂級割烹，到萬呎高空上的聯名機上餐，甚至還有不少鰻魚專賣店等！2026年的在7月26日這天，不妨為自己預訂一席頂級鰻魚盛宴，在迎戰盛夏酷暑不僅為自己補足元氣，也能為自己締造一場夏季特有的儀式感！

以上圖片：各業者提供