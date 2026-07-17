2026暑假僅剩3/4 展覽一日遊，親子遊推薦！

AI重點 文章重點整理： 重點一： KKday觀察暑期展覽訂單較前週成長60%，木乃伊法老題材最受歡迎。

KKday觀察暑期展覽訂單較前週成長60%，木乃伊法老題材最受歡迎。 重點二： 親子可選互動展覽如Baby Shark、史萊姆實驗室與動物王國大探險展。

親子可選互動展覽如Baby Shark、史萊姆實驗室與動物王國大探險展。 重點三：另有動漫、藝術及地方一日遊方案，票價最低400元起並有優惠。

嘉義東石海上煙火一日遊。圖_KKday提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

暑期假期僅剩3/4，看著孩子每日無所事事，沉迷於3C世界，是否覺得應該得安排孩子走出家門外出放電呢？若不想花大筆預算安排長途旅遊的民眾，也能透過看展、景點體驗及地方一日遊，輕鬆完成一趟說走就走的暑期行程。根據KKday站內數據，近期多檔新上線展覽商品，單週累積超過3,500筆訂單，整體銷售表現較前一週成長60%。其中，埃及、木乃伊及法老相關主題占整體展覽銷售逾六成，《埃及木乃伊－永生傳說》單週訂單突破千筆；動漫與藝術類展覽也展現高度話題性，《櫻桃小丸子原作40週年展》及《伊藤潤二 誘惑》單週銷售皆成長100%以上，顯示兼具知識性、沉浸體驗與社群話題的展覽，已成為暑期短程出遊的重要選擇。









台南奇美博物館展出大英博物館《埃及之王：法老》KKday熱賣中。圖_KKday提供







親子最愛，Baby Shark守護海洋大冒險高雄站。圖_KKday提供







大朋友也會喜歡的，位於士林的UNIQUE史萊姆實驗室。圖_KKday提供





今年暑期展覽橫跨親子共學、動漫IP、藝術及歷史文化等多元主題，不管是雨天備案或家庭作業旅遊，都相當適合。針對親子家庭，推薦選擇《A World of Wonder奇想世界：Anna ＆ Daniel特展》、《Baby Shark守護海洋大冒險》高雄站、《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》，還有大小朋友都會喜歡且位於士林科教館的《UNIQUE史萊姆實驗室》等內容，都能透過互動、感官及自然知識，讓孩子在遊戲與探索中認識藝術、海洋與動物。





喜愛動漫及流行文化的學生與年輕族群，則可鎖定展期橫跨暑假的《櫻桃小丸子原作40週年特展》、《伊藤潤二展 誘惑》與《OSAMU GOODS 50週年展》；7月4日起另有波隆那世界插畫大獎展及蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展陸續登場，從經典角色、恐怖美學到插畫創作，提供朋友揪團、情侶約會與社群拍照的新選擇。









到台東參加熱氣球嘉年華，欣賞吉伊卡哇熱氣球及光雕音樂會。圖_KKday提供





對藝術與歷史有興趣的民眾，則可從《埃及木乃伊－永生傳說》、位於台南奇美博物館展出的大英博物館《埃及之王：法老》、《消失的法老VR沉浸探險》，延伸至《圓潤的魔法波特羅特展》、《新藝境：慕夏百年經典特展》及7月18日開展的《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展》，安排兼具知識與休閒的藝文行程。暑期話題展覽票價最低400元起，部分展覽另推出KKday獨家親子套票、聯票或限定贈品，旅客可依同行人數與觀展需求彈性選擇。除了室內展覽，暑期也是走訪地方節慶、自然景點與期間限定活動的熱門季節。想感受夏日節慶氛圍，可前往台東參加台灣國際熱氣球嘉年華，欣賞吉伊卡哇熱氣球及光雕音樂會；也能安排嘉義東石海之夏海上煙火一日遊等。

KKday表示，暑期活動選擇眾多，民眾真正面臨的問題往往不是沒有地方可去，而是不知道該如何挑選、安排交通及購買票券。KKday不僅提供台北、桃園及台中等地出發的交通接駁，集結國內展覽與景點門票、親子套票、交通接駁、高鐵聯票、機場接送、半日及一日遊等多元商品，旅客可依照同行對象、所在地、可用時間及預算，一次完成行程安排。另同步推出夏日優惠商品專區，指定商品最低5折起，並提供不限門檻94折及滿額折抵方案。有需求的民眾不妨參考！





