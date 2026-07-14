2026-07-14 17:52 舌尖上的旅人 Eric Hsu
鰻魚控開吃！台北老爺限定「鰻魚三吃」登場 900元起享道地日式風味
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北老爺中山日本料理廳推期間限定鰻魚祭。
- 重點二：鰻魚飯、雙色飯、三吃三款料理每套900元起。
- 重點三：結合秘製醬汁與炙烤工法呈現道地蒲燒風味。
迎接土用丑日，台北老爺酒店中山日本料理廳推出期間限定「鰻魚祭」，一次帶來「鰻魚飯」、「鰻魚雙色飯」、「鰻魚飯三吃」3道限定料理，嚴選油脂豐厚的鰻魚入饌，搭配傳承40餘年的秘製醬汁與炙烤工法，重現經典日式蒲燒風味，每套900元起。
日本自古便有「土用丑日食鰻」的飲食文化，相傳在一年最炎熱的時節享用富含營養的鰻魚，有助補充體力、迎接盛夏，也象徵祈求平安健康。中山日本料理廳今年也以3種不同料理方式，展現鰻魚的多元魅力。
經典「鰻魚飯」將鰻魚反覆刷上秘製老滷醬汁，再以細火慢烤，讓醬香充分滲入魚肉，外層微焦、內裡細嫩，搭配熱騰騰白飯，呈現最受歡迎的蒲燒鰻魚風味。
喜歡一次品嚐不同風味，推薦「鰻魚雙色飯」，能一次嚐到蒲燒與白燒兩種吃法。蒲燒搭配秘製醬汁與日本山椒，鹹甜交織。白燒則選用特選幼鰻，不刷醬直接炙烤，以胡椒鹽提味，完整保留鰻魚鮮甜與細緻口感。
人氣「鰻魚飯三吃」重現名古屋經典吃法。第一吃先品嚐現烤蒲燒鰻魚的原始風味；第二吃加入細蔥、海苔等佐料拌勻，增添清爽層次；第三吃淋上高湯化為茶泡飯，多重享受一次滿足。
精華 FAQ
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中山日本料理廳一次推出3道限定料理，包括經典鰻魚飯、可同時品嚐蒲燒與白燒的鰻魚雙色飯，以及重現名古屋吃法的鰻魚飯三吃。
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每套900元起，嚴選油脂豐厚的鰻魚，搭配傳承40餘年的秘製醬汁與細火炙烤工法，重現外焦內嫩、醬香濃郁的經典日式蒲燒風味。
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第一吃先品嚐現烤蒲燒鰻魚原味，第二吃加入細蔥與海苔拌勻增添層次，第三吃再淋上高湯變成茶泡飯，能一次享受多重風味。
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