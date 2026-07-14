2026-07-14 17:06 舌尖上的旅人 Eric Hsu
2026米其林必比登公布！全台146家餐廳上榜 新入選13家、逾8成台味小吃
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：全台146家餐廳入選2026必比登，新增13家。
- 重點二：逾8成名單主打台味小吃與客家料理。
- 重點三：台北、新北、台南等地皆有新店上榜。
《臺灣米其林指南2026》今天搶先公布「必比登推介」名單，全台共146間餐廳獲得推薦，其中有13間新入選，超過8成主打台灣在地小吃與客家料理，從滷肉飯、雞湯、咖哩、羊肉爐到鴨肉料理皆榜上有名，再次證明平價卻高品質的台灣味，依舊是米其林評審的關注重點。
2026「必比登推介」名單，共計146間餐廳入選，包括台北37家、台中23家、台南30家、高雄21家、新北18家、新竹縣10家及新竹市7家。
台北今年新增4家，包括主打江浙雞湯料理的「青嬌」、以滷肉飯及控肉聞名的「開囍」、日式風味濃厚的「武田咖哩」，以及傳承三代、以熱炒及百花油條打響名號的「有有1969」。
台中新增1家「東沐。食」，主打現做鴨肉料理，以紅油蒜味鴨肉乾拌麵、慢熬鴨骨湯受到肯定。
台南新增3家，包括創立超過60年的「咩灣裡羊肉店」、結合「飯桌仔」文化的海鮮料理「詹記」，以及擁有80多年歷史的老店「竹記冬菜鴨」。
新北新增3家，分別是發揚客家醬缸文化的「阿爸的客家菜」、專賣鴨肉羹與鴨肉飯的「北鴨鴨肉羹」，以及以煙燻鵝肉聞名的「碧潭橋頭鵝肉」。
新竹縣則有2家新入選，包括轉型以蔬食演繹客家料理的「季風」，以及擁有40多年歷史、主打炊粉與客家小吃的「一哥炊粉」。
《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示，《臺灣米其林指南》邁入第九年，評審持續看見台灣餐飲文化的開放、多元與包容。今年的必比登推介更加聚焦於輕鬆真誠的用餐體驗，以及深受在地民眾喜愛的街頭美食，讓台灣成為亞洲最值得探索的美食目的地之一。
精華 FAQ
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《臺灣米其林指南2026》此次公布的必比登推介共有146家餐廳入選，包含13家新入選名單，顯示台灣各地的平價美食仍深受米其林評審重視。
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今年名單超過8成主打台灣在地小吃與客家料理，包含滷肉飯、雞湯、咖哩、羊肉爐與鴨肉料理等，強調街頭美食與真誠用餐體驗。
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台北新增4家最多，包括青嬌、開囍、武田咖哩與有有1969；台南、新北各新增3家，台中與新竹縣各新增1家與2家，呈現多地都有台味新秀上榜。
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