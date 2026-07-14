2026-07-14 17:01 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「盛菊號甜品世家 台南總店」水萍塭周邊美食，古早味豆花口味令人滿意。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：盛菊號甜品世家位於台南水萍塭公園附近，主打傳統甜湯、豆花與手作圓類。
- 重點二：店面為樸素透天厝風格，內用空間溫馨整潔，座位不多但用餐舒適。
- 重點三：芋頭豆花與紅豆綜合湯表現亮眼，價格合理，店家服務也相當親切。
位在府前路上外頭有掛扛棒很顯眼。
炎熱夏天就想分享消暑的美食，這家開在台南永華路上的盛菊號甜品世家，是我自己私底下很常去吃的口袋名單。它就在水萍塭公園附近，外觀就是一般樸素的傳統透天厝店面，沒有什麼厲害的裝潢，觀察菜，主打真材實料的台灣傳統甜湯、豆花與手作圓類，小高就點選兩樣甜湯來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
透天店面外觀看起來小清新真舒服。
這是店家室內開放式用餐空間，裡頭溫馨座位數不多但很舒服。
牆面有掛上菜單供顧客點餐參考。
親切的老闆娘本人負責掌理中。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，菜色主要有豆類系列、飲品系列、豆花系列、薏仁紫米系列及冬季限定等。
小高點芋頭豆花55元和紅豆綜合湯70元。
這碗是芋頭豆花55元。
這碗豆花很大碗定價合理範圍。
這芋頭很入味綿密非常好吃。
這豆花充滿古味豆香濃郁甜度適中真好吃。
這碗是紅豆綜合湯70元。
這碗紅豆綜合湯有添加湯圓、芋圓及蓮子等，這碗綜合紅豆湯整體口感很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「盛菊號甜品世家 台南總店」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：盛菊號甜品世家 台南總店
地址： 702臺南市南區文華里永華路一段183號
營業時間:12:30–22:30（週二公休）
電話:06-261-3852
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家主打台灣傳統甜湯、豆花與手作圓類，菜單還有豆類系列、飲品系列、薏仁紫米系列及冬季限定品項，選擇相當多元，適合想吃古早味甜品的客人。
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芋頭豆花價格55元，份量大且芋頭綿密入味，豆花豆香濃郁、甜度適中；紅豆綜合湯70元，加入湯圓、芋圓與蓮子，口感豐富且整體表現不錯。
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店面外觀樸素，內用空間溫馨整潔，座位數不多但舒適，老闆娘服務親切。作者認為整體口感水準之上、定價合理，因此值得推薦。
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