2026-07-14 17:20 女子漾／編輯劉芫榛
吃貨快收藏！2026米其林必比登名單出爐，13家新進榜一次看
《臺灣米其林指南2026》率先公布必比登推介名單，全台共有146家餐廳與小吃店入選，其中13家為今年新進榜。新名單橫跨臺北、臺中、臺南、新北市與新竹縣，超過八成主打臺灣在地料理、傳統小吃及客家風味，完整星級餐廳名單則將於7月21日揭曉。
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全台146家入選，臺北37家居冠
2026年必比登推介共有146家店家入選，各地數量分別為臺北37家、臺中23家、臺南30家、高雄21家、新北市18家、新竹縣10家及新竹市7家。
必比登推介主要表彰能以適中價格提供優質料理的餐廳。今年共有13家新入選，分布為臺北4家、臺中1家、臺南3家、新北市3家及新竹縣2家。
值得注意的是，新入選店家中，超過八成提供臺灣在地料理、街頭小吃或客家風味，從滷肉飯、鴨肉、羊肉爐到炊粉、客家菜都榜上有名。
臺北4家新入選，雞湯、滷肉與咖哩都上榜
臺北今年共有4家新進榜，包括青嬌、開囍、武田咖哩及有有1969。
青嬌由夫妻共同經營，以雞湯料理為核心，招牌黃金雞燉湯選用臺灣母玉米雞，加入金華火腿與扁尖筍，慢火熬煮6小時，適合搭配上海青香菜飯一起享用。
開囍主打台式滷肉、紅燒控肉與酥炸滷大排，招牌滷肉鹹甜適中，除了配白飯，也能搭配麵條。菜單另有蔥油雞、口水雞及多款小菜。
武田咖哩以日式高湯熬製咖哩醬，主菜可選炸雞、和牛蘇格蘭蛋或炸蝦，再搭配當季蔬菜。
有有1969則以台式熱炒為主，招牌百花油條填入蝦漿與墨魚漿，再拌炒糖醋醬；滷肉飯則使用豬頸肉製作，風味濃郁卻不油膩。
臺中唯一新進榜，東沐。食在靠鴨肉料理突圍
臺中今年唯一新入選的是東沐。食在，主打家常鴨肉料理。
招牌紅油蒜味鴨肉乾拌麵，將鮮嫩鴨肉搭配油蔥與紅油醬汁，香氣濃郁。鴨肉每日現做，鴨骨湯則經過數小時慢火熬煮，另可搭配餛飩湯或燙青菜。
臺南3家入選，溫體羊、鮮魚與冬菜鴨全中
臺南新進榜店家為咩灣裡羊肉店、詹記及竹記冬菜鴨。
咩灣裡羊肉店自1962年營業至今，使用臺南善化溫體羊，招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約5小時，湯頭溫潤甘甜。
詹記由魚販第二代經營，結合臺南傳統「飯桌仔」文化，每日供應十多種當季鮮魚，招牌魚湯以鱸魚骨、蔬菜、蛤蜊及魚片熬製。
竹記冬菜鴨創立於1942年，選用屏東內埔溫體鴨，提供原味與煙燻兩種口味，冬菜鴨冬粉也是店內招牌。
新北3家新進榜，客家菜、鴨肉羹與煙燻鵝肉上榜
新北市新入選餐廳包括阿爸的客家菜、北鴨鴨肉羹及碧潭橋頭鵝肉。
阿爸的客家菜主打客家醬缸文化，食材多以自家日曬、醃漬及發酵方式處理。推薦菜色為鳳梨醬清蒸鮮魚，使用高雄大樹土鳳梨製作醬料，鹹香中帶有酸甜滋味。
北鴨鴨肉羹在地經營超過20年，專賣鴨肉羹與鴨肉飯。鴨肉羹使用臺灣土番鴨，搭配洋蔥、筍絲及蒜頭炒香，湯頭甘甜溫潤。
碧潭橋頭鵝肉則以煙燻鵝肉受到肯定，消費者可依用餐人數選擇份量，也能指定不同鵝肉部位。
新竹縣2家入選，客家蔬食與傳統炊粉受肯定
新竹縣今年新增季風及一哥炊粉。
季風原先位於臺北，歇業兩年後移師新竹縣，並於2025年重新開幕。餐廳從葷食轉型為蔬食，以當代方式詮釋客家飲食文化，例如將客家芋頭九層塔湯轉化為「芋頭、九層塔、苦茶油」料理。
一哥炊粉擁有超過40年歷史，販售粄條、米粉、貢丸及滷味。招牌炊粉以在來米製成，可選乾炒或湯食，也能搭配粄條混合食用，再配上一碗貢丸湯。
《臺灣米其林指南2026》完整入選名單，包括星級餐廳、米其林綠星及其他推薦餐廳，將於7月21日公布。
精華 FAQ
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本次必比登推介共有146家餐廳與小吃店入選，分布在臺北、臺中、臺南、高雄、新北市、新竹縣與新竹市，其中13家是今年新進榜。
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新入選店家分布於臺北4家、臺中1家、臺南3家、新北市3家及新竹縣2家，超過8成主打台灣在地料理、街頭小吃或客家風味。
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包含臺北的青嬌、開囍、武田咖哩、有有1969，臺中的東沐。食在，臺南的咩灣裡羊肉店、詹記、竹記冬菜鴨等，分別以雞湯、滷肉、鴨肉、羊肉與鮮魚等料理受肯定。
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