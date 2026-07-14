2026-07-14 16:47 Suru
韓國冰品特價37折！開箱全家烤布蕾敲敲冰淇淋
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：全家引進韓國Roromallo烤布蕾敲敲冰淇淋，4種口味上市。
- 重點二：原價159元特價59元，等於下殺到37折，活動至8/4前。
- 重點三：抹茶口味焦糖脆殼有趣，但冰淇淋味道偏淡，59元可嚐鮮。
全家便利商店引進韓國人氣甜點品牌Roromallo的烤布蕾敲敲冰淇淋，共有四款口味，分別是抹茶、焦糖、可可和香草，原價一個159元，上禮拜開始到8/4前特價59元，等於打37折！
從159元砍到59元的烤布蕾敲敲冰，在社群上已經有一陣討論度，實際在家裡附近兩間全家尋找只有找到一個抹茶口味，看來大家手腳都很快～
包裝側邊有介紹，先在室溫超為解凍後用湯匙敲碎表面焦糖，就能享受焦糖和冰淇淋結合的多層次口感。包裝內有附一支小湯匙，我是拿家裡比較好實用的湯匙，表層的焦糖敲起來聲音意外清脆～有厚度的焦糖吃起來有點白巧克力感，口感還不錯，不過抹茶冰淇淋看顏色就知道沒什麼味，內容物長相和廣告圖落差很大。
抹茶冰淇淋該是主角，沒人工香精味是優點，缺點是抹味淡到想自己加抹茶粉，如果是花159元原價入手一定會生氣，59元倒是可以嚐鮮，敲烤布蕾的環節還挺有趣味性。
吃過抹茶後不會想回購，但有看到可可口味會想試試。
精華 FAQ
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全家便利商店引進的是韓國人氣甜點品牌Roromallo的烤布蕾敲敲冰淇淋，主打把焦糖脆殼敲碎後，搭配冰淇淋一起享用的口感。
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這款烤布蕾敲敲冰淇淋原價1個159元，活動期間特價59元，相當於37折，促銷時間從上禮拜開始一路到8/4前。
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實測抹茶口味的焦糖外殼敲起來很有趣，口感也不錯，但抹茶冰淇淋本體味道偏淡，和廣告圖落差明顯；若原價購入可能失望，59元則適合嚐鮮。
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