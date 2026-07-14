2026-07-14 16:56 女子漾／編輯劉芫榛
球迷快收藏！2026世足美食優惠整理，猜冠軍抽10萬、指定飲品不到50元
2026世界盃進入最熱血階段，餐飲品牌也跟著推出觀賽優惠。從85℃指定茶飲兩杯99元、必勝客百威啤酒加購與限量周邊，到馬辣集團猜冠軍抽美食券、打卡免費加菜，球迷不論在家看球或揪團聚餐，都能邊應援邊省荷包。
文章目錄
85℃：指定茶飲任選兩杯99元，留言猜冠軍再享甜點優惠
愛喝飲料的球迷可以鎖定85℃限時茶飲優惠，7月18日至7月19日，指定8款人氣茶飲任選兩杯只要99元，平均每杯不到50元，最高現省31元。
優惠品項以夏季水果茶為主，包括冬檸小紫蘇、蜜桃烏龍、蜜桃多多、椪柑翡翠、荔枝烏龍、葡萄凍烏龍、初露多多綠及蘋香檸檬烏龍，原價介於55元至65元，可自由混搭。
此外，消費者只要到85℃官方Facebook指定貼文留言預測冠軍隊伍，並於門市出示留言畫面，就能以68元加購雪藏生乳燒兩入，原價為80元。
必勝客：百威FIFA限定啤酒登場，單罐加購41元
想在家用披薩配啤酒看球，必勝客推出百威FIFA限定版330mL啤酒，即日起至8月31日或售完為止，單罐加購優惠價41元，原價48元；一手6罐優惠價239元，原價288元，取餐時即可在全台門市加購。
PK雙饗卡APP會員加購百威啤酒，還可獲得「冰藏起司塔2入98元優惠券」，原價118元，讓球迷一次備齊比薩、啤酒與甜點，在家打造世足觀賽組合。
必勝客：加購啤酒免費拿限量周邊，兩手送百威球衣抱枕
除了啤酒折扣，必勝客也推出限量世足周邊贈送活動。7月19日前或贈完為止，於指定門市加購一手6罐百威啤酒，可免費獲得「百威限定足球零錢包」；一次加購兩手，則可帶回原價600元的「百威球衣抱枕」。
限量贈品數量有限，且台南歸仁店、板橋篤行店、台中青海店、屏東萬丹店、高雄榮總店、林口中山店、彰化員二店及湖口新興店不參與贈品活動，前往前建議先確認門市公告。
馬辣集團：猜冠軍，總價逾10萬元美食券等你抽
馬辣集團集結馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、夯下去、熊一、肉之間、燒肉Cha Cha、椒朋友與狗一下等10大品牌，推出三波世界盃活動。
第一波「世足神預測」自7月1日至7月20日舉行，只要關注旗下品牌官方Instagram，並在指定貼文留言預測冠軍隊伍，就有機會抽中全品牌通用500元餐飲抵用券。
活動預計送出約225份抵用券，總價值超過10萬元，適合自認有「章魚哥」預測能力的球迷試手氣。
馬辣集團：全台50家門市打卡免費加菜，大蛤、鮑魚、紅蝦吃到飽
7月9日至7月20日期間，至配合活動的馬辣集團門市用餐，達到指定人數、餐點或消費金額後，拿著店內國旗或應援布置拍照，公開分享至個人Facebook或Instagram，即可獲得免費加菜。
馬辣、新馬辣與新馬辣Plus全桌加碼「XXL大蛤吃到飽」；涮樂和牛及熊一推出「九孔鮑魚吃到飽」；夯下去則送「天使紅蝦」。
其他品牌也有不同贈品，肉之間送美國CAB安格斯黑牛上肩，燒肉Cha Cha送特上鮮嫩菲力，椒朋友送豪華海鮮，狗一下則送廣島炸牡蠣。各品牌皆有指定消費門檻，實際活動內容以門市與官方公告為準。
馬辣集團：姓名對中冠軍國名，吃到飽4人同行1人免費
冠軍出爐後，馬辣集團還有第三波「與王者同行」活動。7月21日至7月23日，姓名只要對中2026世足冠軍國家名稱中的任一個字，持身分證、健保卡或駕照等有效證件，到配合門市消費並符合指定條件，即可享優惠。
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去及狗一下忠孝店的指定吃到飽方案，可享4人同行1人免費。
肉之間與椒朋友符合條件，每桌贈送價值1580元的野生大龍蝦；燒肉Cha Cha贈夢幻三大和牛盛合；狗一下單點或套餐門市則送鮭魚毛毛蟲壽司。
椒朋友：打造世足應援主場，限定「金Goal盃」登場
想和其他球迷一起感受比賽氣氛，可鎖定椒朋友辛潮麻辣鍋台中洲際店。店內規劃世界盃應援布置與螢幕，並推出期間限定調飲「金Goal盃」。
飲品以紅酒融合蔓越莓、柳橙與荔枝果香，主打每次進球都能舉杯慶祝，適合球迷邊吃麻辣鍋、邊討論賽況。
馬辣集團優惠總整理
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
精華 FAQ
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85℃在7月18日至7月19日推出指定8款茶飲任選2杯99元，平均每杯不到50元；另可到官方Facebook留言猜冠軍，至門市出示畫面後，以68元加購雪藏生乳燒2入。
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即日起至8月31日，必勝客提供百威FIFA限定版330mL啤酒加購，單罐41元、一手6罐239元；PK雙饗卡會員還能拿甜點券，7月19日前加購滿額可再換限量周邊。
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馬辣集團分3波活動：先是留言預測冠軍抽500元餐券，接著到門市打卡可免費加菜，如大蛤、鮑魚、紅蝦等；冠軍公布後，姓名對中字還能享4人同行1人免費等優惠。
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