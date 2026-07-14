2026-07-14 15:40 FunTime旅遊比價
救命！心齋橋也太好買了吧？美食購物通通有
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：心齋橋聚集百貨、潮店與生活雜貨，逛街選擇非常多元。
- 重點二：PARCO、美國村、Bic Camera等地標適合一站式購物。
- 重點三：串炸、抹茶、蛋包飯與拉麵等美食也很值得順遊品嘗。
大阪購物，相信很多人會想到心齋橋。心齋橋是大阪最受歡迎的景點之一，從小店舖到百貨公司應有盡有，除了購物以外，還有各式各樣美味的食物和酒吧可以選擇，有機會到日本，一定要來心齋橋走走！如果已經不是大阪新手，想看看大阪除了心齋橋之外還能逛哪裡，推薦到大阪旅遊全攻略看更多逛街資訊～
看詳細全文連結：【心齋橋逛街地圖】玩大阪必讀！心齋橋美食、購物攻略
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心齋橋必逛生活雜貨
Bic Camera 難波店
Bic Camera為大型電器賣場，多種折扣退稅和豐富的電器商品，從廚房生活家電、美容健康家電、電腦相機3C週邊、藥妝、嬰幼兒用品、文具玩具、運動用品應有盡有，是許多人到日本喜愛逛的大型商場，雖然難波店稍稍脫離了心齋橋區，但安排一起逛還是很順路喔～
地址：大阪市中央區千日前2-10-1
營業時間：10:00-22:00
美國村 心齋橋
不是只有沖繩有美國村！來到心齋橋，一定要來逛逛「美國村」！這裡就像大阪的年輕潮流基地，集合了各式各樣的古著店、潮牌選物店、街頭風小店，還有許多特色咖啡廳，氛圍有點像東京的原宿。走在巷弄裡，牆上滿滿的塗鴉藝術超適合拍照打卡，隨手一拍都很有態度感。古著控或喜歡挖寶的人，這裡真的能逛到瘋掉！不管是日牌、歐美品牌還是獨立設計，應有盡有。而且附近還常有街頭表演跟小活動，很適合慢慢逛、慢慢感受年輕文化的魅力。
地址：大阪市中央區西心齋橋一帶
營業時間：依各店家不同（多數11:00-20:00）
心齋橋PARCO
說到心齋橋的百貨新地標，絕對不能錯過「心齋橋PARCO」！這棟重新開幕後人氣爆棚的百貨，從時尚潮牌、生活雜貨到美食餐廳通通有，而且還集結了日本年輕人最愛的品牌。這裡不只好逛，還超級好拍！像是任天堂官方旗艦店Nintendo Osaka、寶可夢中心大阪店都在這裡，完全就是粉絲必朝聖的夢幻空間。館內還有動漫聯名快閃店、限定周邊區，每次去都有新亮點，逛累了樓上還有餐廳跟甜點店，可以一站式吃喝購物超方便！
地址：大阪市中央區心齋橋筋1-8-3
營業時間：10:00-20:00
心齋橋必吃美食
達摩串炸 心齋橋店
達摩串炸店是大阪有名的串炸連鎖店，本店位於通天閣，在心齋橋、難波和道頓崛都有分店，其中又以心齋橋分店的規模最大，店內所販售的串炸多達40多款，又以雞肉、豚肉、蓮藕、蝦最受歡迎，特別的是，串炸送餐是採用路軌送餐，好吃又有趣！
地址：大阪市中央區心齋橋筋1-5-17
營業時間：11:00-22:30（假日10:30營業）
宇治園抹茶
宇治園抹茶是間擁有百年歷史的抹茶專賣店，其中又以抹茶冰淇淋最為熱門，香醇濃厚的抹茶基底霜淇淋加上些微的抹茶粉點綴，滿滿的茶香甜而不膩，還有抹茶蒙布朗，超特別～而店內也有販售烘焙茶與煎茶的茶葉伴手禮盒，送禮自用都適合！
地址：大阪市中央區心齋橋筋1-4-20
營業時間：10:30-21:00
明治軒蛋包飯
來到心齋橋，如果想吃一份超有歷史感的蛋包飯，那就一定要去「明治軒」！創立於 1925 年的老字號餐廳，靠著經典蛋包飯+炸牛肉串 一直紅到現在，幾乎是大阪人心中的必吃名店。招牌蛋包飯口感超滑嫩，搭配酸甜的番茄醬汁，簡單卻讓人一吃就愛上。很多人還會加點他們的炸牛肉串，外酥內嫩，跟蛋包飯組成完美套餐。店內氛圍復古又溫馨，吃起來就像穿越到昭和時代一樣！
地址：大阪市中央區心齋橋筋1-5-32
營業時間：11:00-15:00；17:00-20:00（週三公休）
無限ラーメン 心斎橋店 拉麵
深夜突然想來一碗熱呼呼的拉麵？「無限ラーメン」絕對是你的最佳選擇！這家主打牛骨拉麵，濃郁的牛骨鮮味搭配著香濃的鰹魚高湯，入口溫潤又帶厚實層次，喝一口立刻暖心又暖胃。麵條Q彈帶勁，搭配厚切叉燒與蔥花更是大滿足。份量選擇彈性超大，不管是小胃口還是大食量都能找到最剛好的份量。加上營業到深夜，完全是夜貓子或逛街後的宵夜救星，難怪在心齋橋人氣一直超高！
地址：大阪市中央區南船場3丁目7-24
營業時間：10:00-22:30
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精華 FAQ
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因為心齋橋同時具備百貨商場、潮流選物店、生活雜貨與多樣餐飲，從白天逛到晚上都很方便，對首次造訪大阪或想一次滿足購物與美食需求的旅客都很適合。
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推薦地點包括 Bic Camera 難波店、美國村心齋橋與心齋橋PARCO。這些地方各有特色，從電器、古著潮牌到動漫周邊與餐廳，能滿足不同類型的購物與拍照需求。
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文章提到達摩串炸、宇治園抹茶、明治軒蛋包飯與無限ラーメン等店家，涵蓋炸物、甜點、洋食與拉麵，適合逛街途中補充體力，也能感受大阪在地飲食特色。
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