《臺灣米其林指南 2026》必比登名單出爐 新入選店家介紹！

2026-07-15 10:16 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《臺灣米其林指南 2026》共146家獲必比登推介。
  • 重點二：今年共有13家新入選，多數主打在地小吃與客家風味。
  • 重點三：星級餐廳完整名單將於2026年7月21日公布。


《臺灣米其林指南 2026》共 146 個店家入選必比登推介，其中有 13 個店家為新入選(圖：旅遊經製)

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

《臺灣米其林指南 2026》必比登推介名單出爐！依往常慣例，在公布《臺灣米其林指南 2026 》完整推薦餐廳名單之前一週，均會率先公布由匿名而獨立的米其林指南評審員評選為必比登推介的店家，值得一提的是──必比登的名單，因物有所值美食體驗，更受一般大眾討論及共鳴！今年，全臺共有 146 間餐廳獲得「必比登推介」肯定，包括：臺北 37 間、臺中 23 間、臺南 30 間、高雄 21 間、新北市 18 間、新竹縣 10 間、新竹市 7 間，其中有13 間餐廳新入選為必比登推介！

 

今年13 個店家新入選必比登名單，包括：臺北 4 家、臺中 1 家、臺南 3 家、新北市 3 家、新竹縣 2 家。根據觀察新入選的餐廳中，有超過八成提供的是廣受喜愛的臺灣在地美食與傳統客家風味的特色小吃，而星級餐廳的完整入選名單將於 2026 年 7 月 21 日公布！

 

※.臺北 4 家新入選必比登──


臺北共有 37 家餐廳入選，包含 4 家新入選必比登

 

一、青嬌：由一對夫妻經營，菜單以雞湯料理為核心，選用本地食材烹製出江浙風味菜餚，招牌黃金雞燉湯選用臺灣的母玉米雞，結合金華火腿、扁尖筍，經六小時的慢火熬煮，味道濃醇鮮甜，若搭配上海青香菜飯享用，更是一頓令人滿足的美味佳餚。

二、開囍：正如其名，是用料理帶來簡單而純粹的幸福感。餐廳以滷肉料理為核心，主打台式滷肉、紅燒控肉及酥炸滷大排等招牌菜色。招牌滷肉以細火慢燉，肉質軟嫩彈牙、鹹甜適中，不論搭配米飯或麵條都相當合適，除了滷肉餐點，菜單也提供蔥油雞、口水雞及各式小菜，選擇多樣。

三、「武田咖哩」：是一處能品嘗到暖心又暖胃的咖哩料理，店家的咖哩醬是加入日式高湯熬製而成，鹹香下飯，呈現濃郁的香料與蔬菜風味。主菜包含：炸雞、和牛蘇格蘭蛋和炸蝦三種選擇，配菜選用當季蔬菜，為餐點增添繽紛色彩。

四、「有有1969 」：第三代接手後將室內裝潢翻新，增設了木質座位和軌道燈，空間小巧而舒適。其菜單提供種類豐富的台式熱炒，涵蓋各種蔬菜、肉類、海鮮，份量精緻。其中百花油條廣受喜愛，填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃，然後與糖醋醬拌炒，酸甜開胃，十分下飯。除了白飯，也不妨試試以滷肉飯作搭配，食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香迷人卻不膩口。

 


※.臺中 1 家新入選必比登──


 臺中共有 23 家餐廳入選，包含 1 家新入選必比登

 

◎.東沐。食在：主打家常鴨肉料理，紅油蒜味鴨肉乾拌麵用料實在，鮮嫩多汁的鴨肉淋上特製調醬，點綴其中的油蔥與紅油醬汁增添一股辛香氣息，味道濃郁且富有層次。鴨肉均為當日現做，鴨骨湯慢火熬煮數小時，色澤澄淨，香氣撲鼻。不妨點一份鮮美夠味的餛飩湯或燙青菜搭配主餐食用，另外，各式小菜也不妨試試。

 


※.臺南 3 家新入選必比登──


 臺南共有 30 家餐廳入選，包含 3 家新入選必比登

 

一、「咩灣裡羊肉店」：於1962 年開業，現由第三代接棒經營，用餐空間簡約質樸，牆上以店家開業初期使用的器具裝飾。店家選用臺南善化的溫體羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮約至五小時，湯汁溫潤甘甜。

二、「詹記」：老闆身為魚販第二代，對在地漁獲瞭如指掌。小店結合臺南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列美饌，並於點餐後現點現做。其招牌魚湯以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。除此之外，詹記每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式料理。

三、「竹記冬菜鴨」：創立於 1942 年，販售各式鴨肉料理，所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，並提供原味及煙燻兩款口味。此外，也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。


 

※.新北市 3 家新入選必比登推介──


新北市共有 18 家餐廳入選，包含 3 家新入選必比登

 

一、阿爸的客家菜：創立於 2000 年，店內空間散發著復古風情，來自高雄的主廚擁有超過三十年的料理經驗，因其客家出身而致力於透過菜色發揚客家的醬缸文化，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味。尤其推薦鳳梨醬清蒸鮮魚，醬料以高雄大樹的土鳳梨製作，加入豆粕、甘草和鹽醃漬三個月以上，風味鹹香醇厚，搭配酸酸甜甜的新鮮鳳梨，令魚肉的味道富有層次。

二、北鴨鴨肉羹：已在地經營逾二十載，店面保留的傳統灶檯散發出古樸的氛圍，販售品項同樣簡單樸實，專注於鴨肉羹與鴨肉飯。其中，鴨肉羹選用 75 至 80 天育齡的臺灣土番鴨，軟嫩的薄切鴨肉與洋蔥、筍絲、蒜頭一同炒香，湯頭甘甜溫潤。此外，也不妨加入些許辣椒粉，為味道增添層次。

三、碧潭橋頭鵝肉：錯落在老宅的繁忙街道上，這間明亮寬敞、設有開放式廚房的小店十分引人目光。招牌的煙燻鵝肉從選材到製作皆堅持一貫水準，點餐時可依人數選擇份量，抑或指定鵝肉切盤部位，滿足不同用餐需求。

※.新竹縣 2 家新入選必比登──


新竹縣共有 10 家餐廳入選，包含 2 家新入選必比登

 

一、「季風」：原址位於臺北，在歇業兩年後移師新竹縣，並於 2025 年重新開幕。菜單由葷食轉型，採以蔬食料理闡述客家飲食文化。套餐的靈感來自時事，譬如在颱風後創作的「芋頭、九層塔、苦茶油」，便是將客家芋頭九層塔湯加以發揮，選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀，再以苦茶油和九層塔增添風味。

二、「一哥炊粉」：位於市郊的擁有超過 40 年歷史，主要販售新竹傳統小吃，如粄條、米粉、貢丸等，也有炒菜和滷味供應。不要錯過由在來米製作的炊粉，無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛，店家也提供粄條與炊粉混搭的選擇。此外，搭配帶有肉香與蘿蔔清甜的貢丸湯，質樸美味。



米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「 《臺灣米其林指南》 邁入第九個年頭。今年，必比登推介更加關注那些輕鬆、真誠的美食體驗，以及深受民眾喜愛、充滿活力的街頭小吃與在地飲食文化。今日的臺灣不僅憑藉精湛的料理技巧脫穎而出，更以開放包容與樂於文化交流的精神，成為亞洲最令人期待的美食目的地之一。」相關名單請至米其林指南的官方網站(https://guide.michelin.com/tw/zh_TW)以及米其林指南 App查詢！

 

※.《2026 臺灣米其林指南餐廳慶典》2026 年 7 月 21 日線上直播影片：

 

以上圖片：米其林公司提供

 

精華 FAQ

  • 今年全臺共有146家餐廳獲得必比登推介肯定，分布於臺北、臺中、臺南、高雄、新北市、新竹縣與新竹市，其中有13家為新入選店家，顯示在地平價美食持續受肯定。

  • 13家新入選店家分布在臺北4家、臺中1家、臺南3家、新北市3家、新竹縣2家；內容顯示多數以臺灣小吃、鴨肉、羊肉、客家菜與熱炒等在地料理最受青睞。

  • 米其林指南表示，完整的星級餐廳名單將於2026年7月21日公布，並同步進行《2026 臺灣米其林指南餐廳慶典》的線上直播，供民眾與餐飲業界關注。

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#臺南 #米其林 #必比登

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
往下滑看更多精彩文章
一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

熱門文章

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
hotNews__list__item--img

男大生救活少女反遭求償16萬元，這起事件正在改變所有人的善良
hotNews__list__item--img

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣
hotNews__list__item--img

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人
hotNews__list__item--img

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

最新文章

《臺灣米其林指南 2026》必比登名單出爐 新入選店家介紹！

《臺灣米其林指南 2026》必比登名單出爐 新入選店家介紹！

#米其林 #必比登 #臺南

旅遊經 2026.07.15 13
跟著《海洋奇緣》航向夏威夷 走進歐胡島山海景觀 踏上玻里尼西亞「尋路者」之旅

跟著《海洋奇緣》航向夏威夷 走進歐胡島山海景觀 踏上玻里尼西亞「尋路者」之旅

#夏威夷 #海洋奇緣 #真人版

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.15 8
發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊

發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊

#美國 #觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.15 21
台灣好行／搭「跑水求財線」享優惠 再抽雙人住宿券

台灣好行／搭「跑水求財線」享優惠 再抽雙人住宿券

#台灣好行 #住宿 #台灣

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.15 36
遊日本 ｜OMO5京都祇園 飯店裡的文化行旅

遊日本 ｜OMO5京都祇園 飯店裡的文化行旅

#京都 #日本 #觀光 #日本旅遊

水返腳浪人的旅行之詩 2026.07.14 18
讓生活慢下來：阿華師玫瑰白桃乾果茶，無負擔的療癒系午後

讓生活慢下來：阿華師玫瑰白桃乾果茶，無負擔的療癒系午後
MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!! 2026.07.14 20
一民油條堡｜大里好吃早餐店推薦，現炸酥香與炒麵的靈魂碰撞！

一民油條堡｜大里好吃早餐店推薦，現炸酥香與炒麵的靈魂碰撞！

#早餐

MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!! 2026.07.14 20
一場法國美食旅行開席！巴賽麗廳「夏季新菜」登場　主廚用料理詮釋各地風土

一場法國美食旅行開席！巴賽麗廳「夏季新菜」登場　主廚用料理詮釋各地風土

#飯店 #法國 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.14 24
2026暑假展覽懶人包！台北必看20檔展覽推薦，吉伊卡哇、北美館、親子展資訊一次看

2026暑假展覽懶人包！台北必看20檔展覽推薦，吉伊卡哇、北美館、親子展資訊一次看
女子漾／編輯王廷羽 2026.07.14 217
鰻魚控開吃！台北老爺限定「鰻魚三吃」登場　900元起享道地日式風味

鰻魚控開吃！台北老爺限定「鰻魚三吃」登場　900元起享道地日式風味

#台北 #日本 #美食探店 #鰻魚飯

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.14 27
18+